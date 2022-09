Ouf! Les Falcons d’Atlanta et l’acteur-chanteur Rotimi n’auraient pas pu voir cela venir ! La franchise NFL et l’ancien “Power” ont reçu beaucoup de contrecoups de la nouvelle vidéo promotionnelle “Rise Up” d’ATL Falcons.

Il y a un mois, Rotimi s’est rendu sur son Instagram pour taquiner une prochaine collaboration avec les Falcons d’Atlanta. Il a posté une bobine et sous-titré: “Le nouvel ATL ANTHEM. @atlantafalcons #RISEUP”

Donc, aujourd’hui, nous avons eu la chance de créer la chanson thème des Falcons d’Atlanta pour cette saison et à l’avenir. Nous tournons la vidéo pour cela et c’est un moment légendaire. Chaque match à domicile, la vidéo sera sur le Jumbotron et nous allons faire le battage médiatique.

La publication IG n’a pas eu beaucoup de succès ou presque autant de contrecoups que la récente vidéo promotionnelle et, malheureusement, la vidéo n’a pas encore suscité le battage médiatique. Dès que les Falcons d’Atlanta ont publié la vidéo promotionnelle sur leur Instagram, les commentaires négatifs et les blagues ont commencé à arriver.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur déception à l’égard de l’équipe des médias et n’ont eu aucun problème à faire savoir aux Falcons exactement ce qu’ils ressentaient. “Quelqu’un a été viré derrière ça, non ???” un utilisateur a dit tandis qu’un autre a commenté et a déclaré: “Si vous avez de faibles attentes pour la saison, dites simplement cela.”

La fan des Saints de la Nouvelle-Orléans, Toya Johnson, a laissé un commentaire en plaisantant sous le message en disant: «Maintenant, il est temps de s’asseoir les oiseaux sales. Qui est cette Nation ⚜️⚜️⚜️⚜️🏈. Un DJ local d’Atlanta s’est joint aux blagues et a commenté: “Il a perdu du temps en studio sur celui-ci fashooo😂😂😂.”

Chaque année, avant le début de la saison, les équipes de la NFL utilisent les médias sociaux pour publier des teasers, des BTS et des vidéos promotionnelles afin d’exciter les fans et de les motiver pour les matchs. De nombreuses villes collaborent avec des artistes et des célébrités locales pour donner vie à ces visions.

Ces dernières années, les Falcons d’Atlanta se sont associés à des célébrités telles que Samuel L. Jackson, Jermaine Dupri, Ludacris, le pasteur Troy et bien d’autres pour apporter le cœur et la culture d’Atlanta au football. Cependant, beaucoup ont l’impression que la balle a été abandonnée cette année en choisissant de travailler dans le New Jersey, Rotimi.

Quelques artistes ATL se sont tournés vers les médias sociaux pour donner également leur avis sur la situation. TI a publié une vidéo exprimant sa frustration envers les Falcons.

Il a également posté une photo de groupe de rappeurs d’ATL qui comprenait lui-même, Jezzy et Ludacris et sous-titré, “Yoooo @atlantafalcons Dis ce qu’il est censé frapper… Vous avez tous besoin d’aide pour nous frapper… 👑👑👑👑👑👑👑.”

Jermaine Dupri a également posté une vidéo sur son Instagram parlant du “nouvel hymne” et a rassuré la ville d’Atlanta qu’il ferait de son mieux pour aider à rétablir le sentiment.

Les fans sur Twitter n’ont pas non plus été impressionnés et ont répertorié une longue liste d’artistes d’Atlanta parmi lesquels l’équipe aurait pu choisir.

Les Falcons pourraient-ils reprendre la production et changer les choses, donner aux fans ce qu’ils veulent, ce que la ville exige ? Peut-être peut-être pas. Le tournage de cette vidéo promotionnelle a pris du temps, de l’argent et de l’énergie à mettre en place, de sorte que la probabilité que cela se produise est mince, voire nulle.

De nombreux fans pensaient que Rotimi avait accepté le concert pour le chèque et beaucoup ne lui ont pas reproché, mais plus encore à la franchise de ne pas avoir compris la mission et d’avoir tâtonné une opportunité majeure. Les Falcons n’ont pas publié de déclaration concernant le contrecoup et Rotimi non plus.

Les Falcons affrontent actuellement le Saint de la Nouvelle-Orléans au stade Mercedes Benz d’Atlanta, en Géorgie, pour le premier match de la saison et une rivalité annuelle.