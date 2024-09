Mais les militants pour le climat ont le monopole de la protestation artistique, pour l’instant

Dix-huit mois plus tard, Anna Holland ne supporte toujours pas l’odeur de la soupe aux tomates.

« Je ne peux plus en avoir une seule boîte », a déclaré l’activiste climatique, qui a choqué le monde de l’art – et une grande partie du reste de la planète – en jetant de la soupe aux tomates Heinz sur les « Tournesols » de Van Gogh à la National Gallery de Londres en octobre 2022.

Holland et sa collègue manifestante Phoebe Plummer ont soigneusement choisi la Heinz pour sa teinte orange vif — la même que celle utilisée dans la marque internationale Just Stop Oil — pour symboliser « l’espoir d’un avenir meilleur » dans la peinture postimpressionniste.

« Nous avons utilisé de la soupe en particulier parce qu’elle captait l’attention des médias », explique Holland, membre de Just Stop Oil. « Cela permet de prolonger la conversation. Cela incite les gens à poser des questions comme : « Pourquoi de la soupe ? » »

Les deux manifestants qui ont jeté de la soupe sur l’œuvre « Tournesols » de Vincent Van Gogh de 1888 à la National Gallery de Londres en octobre 2022. (Arrêtez simplement le pétrole / Associated Press)

Cette action spectaculaire a retenu l’attention du monde entier comme aucune autre action climatique auparavant, consolidant l’engagement du mouvement en faveur du vandalisme artistique. Il s’agit d’une forme de protestation popularisée pour la première fois par les suffragettes du début du XXe siècle : en 1914, Mary Richardson a utilisé un couperet à viande pour découper le crâne de Velázquez « Vénus de Rokeby » à la National Gallery de Londres — pour tomber en désuétude peu de temps après.

Maintenant c’est de retour.

Rien qu’en 2022, des manifestants ont jeté de la substance noire sur un Klimtpurée de pommes de terre sur un Monetet un gâteau à la Joconde. Ils se sont collés à un cours d’histoire de l’art rempli d’œuvres inestimables, de Picasso à Raphaël à Botticelli. Même pas Les célèbres boîtes de soupe de Warhol ont été épargnés. D’autres agressions ont suivi en 2023 et 2024, notamment une attaque au marteau contre le susmentionné Velázquez et le colorant orange de Just Stop Oil grève à Stonehengele mystérieux monument vieux de 5 000 ans en Angleterre.

Un mouvement longtemps défini par des hippies hirsutes campés dans des séquoias centenaires et des manifestants autochtones enchaînés à des engins de construction a été recréé à l’image de deux étudiants universitaires non binaires brandissant des boîtes de soupe aux tomates.

De manière tout aussi inattendue, les militants écologistes ont réussi à maintenir leur monopole sur les musées alors même que les manifestations publiques combatives se sont répandues dans le grand public.

« Nous savions que cela allait être important, mais nous n’avions aucune idée que cela allait être aussi important », a déclaré Holland. « Nous avons en quelque sorte revendiqué cette tactique, donc [the public] « Associez-le au mouvement climatique. »

Tout cela soulève la question : quel est le message du média ?

Les manifestants de Just Stop Oil ont pulvérisé une substance orange sur Stonehenge à Salisbury, en Angleterre, le 19 juin. (Arrêtez simplement le pétrole / Associated Press)

« Les gens m’ont souvent demandé : ‘Pourquoi les militants ont-ils ciblé un tableau ? Pourquoi n’ont-ils pas ciblé les infrastructures de combustibles fossiles ?’ », a déclaré Margaret Klein Salamon, directrice exécutive du Climate Emergency Fund et auteure de « Facing the Climate Emergency: How to Transform Yourself With Climate Truth ».

« C’est une plainte très frustrante, car Just Stop Oil [protesters] « Ils ont été arrêtés des centaines de fois pour avoir bloqué des sites de combustibles fossiles, et cela a à peine été signalé », a-t-elle déclaré. « C’est pour ça qu’ils ont jeté de la soupe. » (Le Fonds d’urgence climatique est le fonds Just Stop Oil) principal bailleur de fonds.)

Pour Klein Salamon, comme pour beaucoup d’autres, la cible n’a aucune importance. L’objectif est d’attirer l’attention. L’indignation est le but. Certains soutiennent que l’indignation suscitée par la dégradation elle-même trahit le peu de valeur que notre culture accorde à la planète, comparée à des œuvres inanimées faites de toile et de pigments.

« Vous prenez le risque d’aller en prison parce que le gouvernement accorde plus d’importance à un tableau et à un cadre qu’à votre vie et à la nôtre à tous », a expliqué Holland. « Cela montre que le gouvernement se soucie plus des choses matérielles que des vies humaines. »

Mais cela ne signifie pas que l’art n’a aucun rôle à jouer dans la crise climatique – du moins, pas selon le monde de l’art. Des bailleurs de fonds tels que Initiative climatique de Frankenthal financent désormais explicitement des œuvres axées sur le climat, tandis que plusieurs musées d’art de premier plan se sont engagés publiquement à les mettre en valeur.

« La crise climatique est quelque chose qui me terrifie vraiment, et qui me fascine également en tant que sujet », a déclaré l’artiste Josh Klinedont la nouvelle exposition, « Josh Kline : Climate Change », a ouvert ses portes en juin au Museum of Contemporary Art, dans le centre-ville de Los Angeles. « Il existe très peu d’art contemporain qui traite de la crise climatique. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à réaliser cette œuvre. »

« Personal Responsibility » de Josh Kline est constitué de tentes et d’autres abris, avec des projections d’acteurs jouant de futurs réfugiés climatiques. (Jörg Lohse)

L’œuvre en question est une « suite d’installations de science-fiction », qui couvre environ cinq années de matériel. Elle a été soutenue en partie par le Conseil environnemental du MoCA, une initiative inédite visant à transformer le fonctionnement des musées et à soutenir les artistes qui abordent la crise climatique dans leur travail.

« Nous avons commencé à accorder plus d’importance aux artistes qui travaillent sur les questions liées au changement climatique », a déclaré la commissaire Rebecca Lowery. « La plupart des visiteurs reconnaîtront facilement le thème de l’exposition et repartiront en réfléchissant à ce que nous pouvons faire collectivement pour éviter ce futur. »

Au cœur de la vitrine se trouve une série de sculptures immersives intitulée « Responsabilité personnelle », composée de tentes et autres abris de fortune, dont les « habitants » – des projections d’acteurs jouant de futurs réfugiés climatiques – racontent leur expérience de la catastrophe à venir.

« Les gens n’ont pas besoin que je leur dise que la crise climatique est en train de se produire – c’est vraiment à cela que servent les scientifiques », a déclaré Kline. « Ce que je peux faire en tant qu’artiste… c’est contribuer à leur faire prendre conscience de cette situation. »

Sur ce point, Holland est d’accord.

« La protestation est portée par l’art », ont-ils déclaré. « L’une des raisons pour lesquelles le mouvement climatique n’a pas l’ampleur qu’il pourrait avoir, c’est qu’il est facile de se connecter intellectuellement à la crise climatique, mais ce n’est pas facile de se connecter émotionnellement. »

« C’est ce que fait l’art », poursuit Holland. « C’est la première étape qui nous permet d’agir. »

Pour certains, la conclusion naturelle de cet argument est que les musées et autres centres culturels devraient être épargnés, invités à participer au débat plutôt que d’en faire leur tribune.

« Je pense que la protestation est une forme vitale de participation civique, et je veux honorer cela », a déclaré Devon Bella de Art + Action pour le climatun collectif basé dans la région de la baie de San Francisco qui œuvre pour la durabilité dans les arts. « Mais en termes d’activisme climatique, il y a aussi beaucoup de travail à faire dans les communautés locales », un travail qui est souvent moins glamour et plus soutenu qu’une brève attaque symbolique contre une peinture ou une sculpture appréciée.

Sans surprise, l’Association des directeurs de musées d’art, un groupe industriel, adopte une position encore plus stricte.

« Les attaques contre les œuvres d’art ne peuvent être justifiées, que les motivations soient politiques, religieuses ou culturelles », a-t-elle déclaré en réponse à l’action de la soupe. « De telles protestations sont mal dirigées et la fin ne justifie pas les moyens. »

Il n’est pas surprenant que les militants affirment qu’il s’agit d’une échappatoire.

« Personne n’aime se réveiller brusquement. C’est très inconfortable et les gens se mettent très en colère contre les militants », a déclaré Klein Salamon. « Mais la normalité, qui comprend des activités comme le sport, le théâtre et l’art, est en fait incroyablement dangereuse en ce moment. »

Des militants autrichiens de « l’Autriche de la dernière génération » ont aspergé d’huile un tableau de Gustav Klimt au musée Leopold de Vienne, en Autriche, le mardi 15 novembre 2022 (Génération Letzte Oesterreich / Associated Press)

Dans cette vision du monde, l’art sur la crise climatique est, au mieux, hors de propos et, au pire, contre-productif à l’action directe nécessaire pour y mettre un terme.

« Je veux faire une distinction entre le fait de participer à un mouvement de protestation pour le climat et ce que la plupart des gens considèrent encore comme une action climatique », c’est-à-dire recycler ses colis Amazon et apporter un sac réutilisable à Whole Foods, a poursuivi l’activiste Klein Salamon. « Nous devons vraiment nous engager dans une protestation de masse, avec des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue, occupent des bâtiments et se livrent à la désobéissance civile non violente. »

L’artiste Josh Kline partage un point de vue similaire.

« Il y a un déplacement de responsabilité », a-t-il déclaré à propos du débat actuel sur le changement climatique. « Au lieu de dire : « Nous avons besoin d’un changement structurel, nous avons besoin d’un changement gouvernemental, nous avons besoin d’un changement dans le système politique », [we say] ‘C’est ton « Il est de notre responsabilité en tant qu’individu de passer des heures à trier notre plastique et à le recycler. »

D’autres soutiennent que l’industrie de l’art elle-même est complice de la crise, même si les artistes et les visiteurs des musées sont largement d’accord dans leur désir d’y faire face.

« L’art a toujours été intrinsèquement lié à la richesse et à la finance », a déclaré l’artiste Sayre Gomez, basée à Los Angeles, dont les peintures de Los Angeles mettent en évidence la destruction et le déclin.[But] « Dans la plupart des cas, les artistes et l’activisme se recoupent. Ce sont généralement les artistes qui adhèrent à l’esprit de protestation. Il y a donc là une sorte d’épée à double tranchant. »

Bien que leurs méthodes soient différentes, les activistes et les artistes s’accordent à dire qu’ils sont engagés dans une course aux armements pour maintenir l’attention du public sur l’urgence qui se déroule devant eux.

Et c’est là que la soupe perd peut-être enfin de son attrait.

Klein Salamon lui-même a reconnu que, 18 mois après « Sunflowers », l’effet du vandalisme politique était peut-être en train de s’estomper. Rien ne choque éternellement – ​​ni « Le Sacre du printemps », ni « Piss Christ » ni « Pink Flamingos ». Comme l’art qu’elle défigure, la protestation doit évoluer pour rester pertinente.

« Ce qui marche une, deux ou trois fois ne marche pas éternellement », a déclaré Klein Salamon. « Cela perd son effet de choc. »