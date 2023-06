« Mais je reviens toujours »: Lewis Hamilton partage une photo après l’entraînement avant le GP d’Autriche

Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a pris d’assaut Internet en publiant une photo de lui seins nus sur les réseaux sociaux. Montrant ses abdos toniques, le pilote Mercedes a partagé un selfie après avoir transpiré lors d’une séance d’entraînement. Sur la photo, on peut voir Hamilton portant un short noir. « Parfois, je tombe mais je reviens toujours », disait la légende.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct de Football Transfer: Gundogan rejoint officiellement Barcelone; Arsenal poursuit sa quête du riz

La légende a été perçue par beaucoup comme un cri de guerre avant le Grand Prix d’Autriche, qui doit avoir lieu le mois prochain. Le pilote britannique, avec 102 points à son actif, revendique actuellement la quatrième place du classement général.

Max Verstappen a connu une saison dominante jusqu’à présent et il mène actuellement au classement des points. Il y a un énorme écart de 93 points entre Lewis Hamilton et Verstappen. Le GP du Canada et le GP d’Espagne ont vu Hamilton terminer respectivement troisième et deuxième et le propulser dans le tableau des points à la quatrième place juste derrière Verstappen, Sergio Perez et Fernando Alonso.

Max Verstappen avait remporté sa 100e victoire pour Red Bull, intronisant l’équipe dans une liste d’élite qui comprenait Ferrari, McLaren, Williams et Mercedes. Le pilote néerlando-belge a cependant été interdit d’entrer dans la Red Bull Nordschleife qui mettait en vedette Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel dans leurs voitures emblématiques RB7 et RB8.

Lewis Hamilton a été vu plus tôt dans le défilé Louis Vuitton étoilé à Paris avec Kim Kardashian et Pharrell Williams. La star de Formule 1 a été aperçue dans une simple tenue entièrement noire composée d’un t-shirt noir, d’un pantalon noir et de bottes noires. Hamilton a enfilé l’imprimé signature de Louis Vuitton, une veste à motif Damier avec LV sur la poche de poitrine. Il a complété la tenue en accessoirisant une paire de lunettes de soleil à monture carrée et un collier de perles qui était à la mode chez les hommes à l’esthétique perlée.

A LIRE AUSSI| Gold Cup 2023 : le Mexique entame sa campagne avec une raclée 4-0 contre le Honduras

Le spectacle qui s’est tenu au Pont Neuf a vu un certain nombre de célébrités comme Beyonce, Jay-Z, Rihanna, Maluma et J Balvin.

Selon plusieurs rapports, le nouveau contrat de Hamilton avec Mercedes devrait être finalisé très bientôt. Son contrat actuel doit expirer à la fin de cette année. Hamilton aurait été impliqué dans des discussions avec Toto Wolff au sujet de sa prolongation de contrat plus tôt ce mois-ci. Il fait partie de Mercedes depuis 2013.