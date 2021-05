Mais ce n’est pas un éditeur? Twitter revient sur l’explication de la référence de Donald Trump Jr à Jimmy Carter après des moqueries – RT USA News

Twitter a discrètement réduit leur «explication» sur les raisons pour lesquelles Jimmy Carter était à la mode, après avoir beaucoup édité sur le 39e président américain après que le fils du 45e président l’ait amené à critiquer l’actuel résident de la Maison Blanche.

« Biden n’est pas le prochain FDR, il est le prochain Jimmy Carter, » Donald Trump Junior tweeté vendredi après-midi. Les démocrates en colère ont rapidement essaimé pour défendre Carter et dénoncer le père de Trump, poussant le nom du démocrate de Géorgie à la tendance.

C’est à ce moment-là que Twitter a choisi d’expliquer la tendance en disant «Les gens sont confus» à propos de la comparaison de Trump Jr, « étant donné que l’ancien président Carter est un lauréat du prix Nobel de la paix dont le bilan humanitaire est largement respecté. »

Ce type d’éditorialisation a rapidement attiré l’attention par lui-même, les utilisateurs à tendance conservatrice soulignant que la présidence de Carter (1977-1981) était « Synonyme de pénurie d’énergie, de stagflation, de faiblesse face aux ennemis étrangers et d’un sentiment général de catastrophe imminente. »

La présidence de Jimmy Carter est synonyme de pénurie d’énergie, de stagflation, de faiblesse contre les ennemis étrangers et d’un sentiment général de catastrophe imminente, et Twitter ne fait que le souvenir. pic.twitter.com/9qPcKQFeJ4 – Mike Partyka (@MichaelJPartyka) 7 mai 2021

Trump Jr. est revenu en disant que n’importe qui « embrouillé » par son tweet devrait regarder le « Rapport de travail affreux de Biden aujourd’hui, » regardez la hausse des prix et faites une recherche sur l’inflation.

«Les choses auront beaucoup plus de sens pour vous!» il a dit.

Quiconque est supposé « confus » par mon tweet ci-dessous devrait probablement lire le rapport de travail affreux de Biden aujourd’hui, puis jeter un coup d’œil à la hausse des prix des matières premières que nous voyons et enfin google « l’inflation Jimmy Carter ». .. Les choses auront beaucoup plus de sens pour vous! https://t.co/ZJ6142EJIEpic.twitter.com/77bqHP2ubh – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 7 mai 2021

En ce qui concerne la « description de conneries de la tendance par Twitter, » son « juste une preuve supplémentaire qu’ils ne sont rien d’autre qu’un Super PAC pour les démocrates », Trump Jr. ajoutée.

Twitter a été la première plateforme de médias sociaux à interdire le père de Trump, le 45e président, alors qu’il était encore en fonction – citant des craintes quant à la façon dont ses paroles «Pourrait être perçu.»D’autres plates-formes de la Silicon Valley, qui ont également fait un don écrasant aux démocrates en 2020, ont rapidement suivi.

À un moment donné vendredi après-midi, cependant, Twitter a tranquillement abandonné la lourde rédaction et n’a laissé que l’initiale «Les gens sont confus» partie avec un lien vers le « Prix Nobel de la paix » tendance.





Les démocrates et les médias d’entreprise ont fréquemment comparé les aspirations transformationnelles de l’actuel président américain Joe Biden à Franklin Delano Roosevelt, qui a lancé le New Deal pour sortir le pays de la Grande Dépression et présidé la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa mort en 1945.

Pour toute l’insistance de Biden sur le fait que l’Amérique était « En mouvement à nouveau»Et surmontant la crise économique causée par les verrouillages de Covid-19 défendus par son propre parti au cours de l’année écoulée, le rapport sur l’emploi de vendredi a révélé une augmentation du chômage à 6,1% et seulement 266 000 nouveaux emplois – bien en deçà du million prévu.

Quant à Carter, il est vrai qu’il a obtenu un prix Nobel de la paix pour sa médiation des accords de Camp David de 1978 entre Israël et l’Égypte – mais pas avant 2002. L’ancien président a également été un humanitaire actif après avoir quitté ses fonctions. À la maison, cependant, on se souvient qu’il a présidé la crise économique et politique écrasante de la fin des années 1970, causée en partie par l’embargo pétrolier de l’OPEP, ainsi que la crise des otages iraniens et l’échec de l’opération de sauvetage, qui ont tous conduit à son Défaite de 1980 par Ronald Reagan.

Contrairement au récit promu par les médias, Carter n’a jamais prononcé le mot « malaise » dans son discours de juillet 1979 plaidant pour l’indépendance énergétique. Il a cependant déploré le consumérisme des Américains et «Crise de confiance» dans le gouvernement américain, avec «Paralysie et stagnation et dérive» de la politique comme d’habitude.

