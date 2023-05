Mairie de Trump CNN: les médias passent à côté de la vraie histoire

La mairie de Trump sur CNN mercredi soir était un défilé sans fin de mensonges et d’obscénités morales.

» beaucoup » des émeutiers du 6 janvier reconnus coupables d’infractions fédérales (obscènes).

Il a écrasé les tentatives de la modératrice Kaitlan Collins de vérifier les faits et de le défier; un public extrêmement amical riant de tous ses pires moments s’est assuré qu’il s’en tire.

La majorité des panditariat américains de centre-gauche — moi-même inclus – a presque immédiatement conclu que CNN avait commis une erreur désastreuse prévisible en mettant Trump à l’antenne en direct devant un public amical. Quelques autres ont dit que Trump en fait ne s’est fait aucune faveur – que le déploiement des plus grands succès de Trump a surtout rappelé aux électeurs modérés pourquoi ils ont rejeté l’homme à plusieurs reprises.

Ces prises ne sont pas mutuellement exclusives : il peut être préjudiciable de créer une plate-forme de diffusion de mensonges même si ces mensonges ne résonnent pas auprès du public le plus important sur le plan électoral.

Mais plus fondamentalement, j’en suis venu à penser que nous, dans les médias, avons pour la plupart eu la mauvaise conversation. Nous sommes tellement (naturellement) préoccupés par la sagesse de la décision de CNN que nous manquons ce que la mairie nous a réellement montré sur l’Amérique et ce qui s’en vient pour le pays en 2024.

Et ce qu’il nous a montré, c’est ceci : Donald Trump conserve tout le charisme sombre et les préoccupations autoritaires qui l’ont alimenté pendant près d’une décennie au premier plan de la vie publique américaine. Le public du studio l’a mangé – tout comme des millions de républicains continuent de le faire à travers le pays. Il y a une raison pour laquelle les chiffres des sondages primaires de Trump sont élevés et ne cessent d’augmenter : c’est ce qu’une grande partie du pays veut de sa politique.

Je comprends être en colère contre CNN : je pense moi-même que donner à Trump une émission spéciale en direct devant des fans adorateurs, moins une interview qu’un rassemblement de campagne avec un sac de boxe CNN sur scène, n’est pas le modèle de couverture le plus responsable. (Dans un communiqué, un porte-parole de CNN a déclaré Collins «a suivi et vérifié les faits du président Trump en temps réel pour fournir aux électeurs des informations cruciales sur ses positions», incarnant «le rôle et la responsabilité de CNN: obtenir des réponses et demander des comptes aux puissants».)

Mais se concentrer sur le réseau ou sur l’homme sur scène passe à côté de la vraie chose dont nous devrions nous inquiéter : les gens dans ce public qui applaudissent chaque mensonge et chaque obscénité.

« Il est bon de savoir à quoi nous sommes confrontés », écrit Sarah Longwell, un sondeur républicain de Never Trump. « Trump va probablement être le candidat et nous devons être clairs sur ce à quoi nous avons affaire. »

Le spectacle Trump est de retour, qu’on le veuille ou non

Les débats sur l’opportunité de « plate-forme » Trump sont séduisants. Pour nous, dans les médias, cela nous donne un sentiment de contrôle sur le monde qui nous entoure – comme ce que nous faisons compte vraiment dans le grand schéma des choses,

C’est vrai dans une certaine mesure. En 2016, la couverture médiatique de tous ses mouvements s’élevait à environ 5 milliards de dollars dans les médias gratuits. La décision de Twitter et Facebook de l’interdire après le 6 janvier a considérablement réduit la portée de Trump pendant un certain temps (ce qui a peut-être paradoxalement aidé les sondages du GOP en cachant l’extrémisme de son chef aux électeurs persuasables).

Mais je pense que nous avons peut-être trop appris les leçons de ces deux épisodes. Donald Trump n’est pas Tinker Bell : il ne partira pas si les médias cessent de croire en lui. Son message résonne auprès d’un large public et a fait de lui la figure dominante de l’un de nos deux principaux partis politiques. Il ne sera pas vaincu par un black-out des médias grand public.

Il suffit de regarder les chiffres des sondages primaires républicains. Dans la moyenne des sondages de RealClearPolitics, Trump est en tête à deux chiffres depuis toute la course. Même dans les mois qui ont suivi les élections de mi-mandat de 2022, lorsque de nombreux républicains de premier plan ont déclaré que Trump était mort et que Ron DeSantis était l’avenir, Trump menait toujours d’environ 15 points dans la vallée.

Aujourd’hui, Trump bat DeSantis par plus de 30 points. Cela est vrai malgré une mise en accusation pénale, un jugement civil selon lequel il a agressé sexuellement l’écrivain E. Jean Carroll et, surtout, un manque général de couverture obsessionnelle de style 2016 de chacune de ses déclarations et de chacun de ses mouvements.

En termes simples, le phénomène Trump n’est pas une construction médiatique grand public. Malgré une couverture plus restreinte, bien qu’il soit hors des principales plateformes de médias sociaux, Trump est toujours le favori prohibitif pour la nomination du GOP – et est par définition très compétitif pour remporter les élections générales de 2024. Les décisions de couverture ne peuvent affecter cela qu’à la marge.

CNN n’aurait probablement pas dû diffuser une mairie de Trump de ce style – en direct, sans montage, devant un public amical. Tous les formats ne sont pas identiques ; une interview préenregistrée qui a coupé ses tentatives de bulldozer sur l’intervieweur et entrecoupé de vérifications des faits faisant autorité aurait été mieux adaptée pour résister au manque de honte et de scrupules de Trump. (Que Trump se soumette à cela est une autre affaire.)

Mais à la suite de la mairie de CNN, la conversation médiatique est obsédée par ces questions bien plus que par la question plus fondamentale de savoir pourquoi Trump est digne d’intérêt en premier lieu. Il parle une langue et promeut une perspective qui plaît à des millions de personnes – au point où il a obtenu 11 millions de votes de plus en 2020 qu’en 2016. Ces gens ont écouté l’émission du président Trump tous les jours et ont décidé qu’ils en voulaient plus.

Et prêter attention à ce qu’il a dit hier soir et à ce que le public a applaudi, a confirmé ce que nous avons appris sur Trump et l’extrême droite dans le monde au cours de la dernière décennie. L’ancien président a armé un sentiment de grief contre la société américaine traditionnelle, convaincant un secteur critique d’électeurs qui se sentent culturellement aliénés qu’il est leur champion contre un courant dominant qui les méprise.

Dans un tel environnement, les plaintes concernant les élections de 2020 qui ont occupé une grande partie de la mairie de CNN ont beaucoup plus de sens. Dans la vision du monde de Trump, 2020 n’est pas simplement une élection que leur camp a perdue ; c’est le grand complot contre Trump et ses partisans, le système politique et les médias et les Never Trumpers et les tribunaux s’alignent tous pour garder les Vrais Américains et leur chef hors du pouvoir.

Lorsque Trump a déclaré mercredi que « à moins que vous ne soyez une personne très stupide, vous voyez ce qui s’est passé… c’était une élection truquée », il ne défend pas simplement sa propre réputation : il révèle à son public le secret qu’ils sont les intelligents, et ses adversaires sont soit stupides soit corrompus.

Ce que nous avons vu hier soir, c’est ce que des millions de nos concitoyens attendent de la politique. C’est profondément dangereux – une menace existentielle pour la survie de la démocratie américaine. La mairie de CNN était moins déprimante parce que c’était une mauvaise décision de CNN, mais parce que le spectacle soulignait que Trump n’est pas seulement un phénomène médiatique mais aussi l’expression d’une transformation tectonique de la politique américaine et même mondiale.

Que CNN diffuse ou non cet hôtel de ville, Trump serait toujours le favori prohibitif de la primaire républicaine. La question importante est pourquoi – et ce qui peut être fait à ce sujet.

Mise à jour, 11 mai, 11h50 : Cette histoire a été mise à jour pour inclure une déclaration de CNN.