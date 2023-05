Mairie de Trump CNN: le «plan» de plafond de la dette de Trump pourrait faire s’effondrer l’économie mondiale

Les États-Unis seront en territoire inconnu si les législateurs ne parviennent pas à un accord sur le relèvement du plafond de la dette. Mais l’impact du défaut de paiement des États-Unis sur sa dette ne serait probablement pas « » peut-être rien « ou simplement » une mauvaise semaine ou une mauvaise journée « , comme l’a suggéré l’ancien président Donald Trump dans une mairie de CNN mercredi soir, sa première grande apparition dans les médias. depuis l’annonce de sa campagne 2024.

Quelques jours après que le président Joe Biden a eu sa première rencontre infructueuse avec les dirigeants du Congrès sur le relèvement du plafond de la dette, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a averti jeudi qu’un défaut ne ferait pas que « menacer les gains pour lesquels nous avons travaillé si dur ces dernières années ». dans notre reprise pandémique », mais « déclencherait un ralentissement mondial qui nous ferait reculer beaucoup plus loin ».

« Cela risquerait également de saper le leadership économique mondial des États-Unis et de soulever des questions sur notre capacité à défendre nos intérêts de sécurité nationale », a-t-elle déclaré.

Il y a beaucoup d’inconnues sur ce à quoi ressemblerait réellement un défaut étant donné que les États-Unis n’ont jamais manqué de liquidités pour payer toutes les factures du gouvernement à temps. Mais les experts disent que cela pourrait certainement devenir aussi grave que prévu par Yellen, provoquant peut-être une chute des actions, envoyant les États-Unis dans une récession et endommageant l’économie d’autres manières imprévues.

« Le système financier est toujours beaucoup plus fragile que vous ne le pensez », a déclaré Louise Sheiner, chercheuse principale en études économiques et directrice des politiques du Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy à la Brookings Institution. « Et c’est pourquoi vous ne voulez pas risquer quelque chose comme ça. »

Quelle est la probabilité que les États-Unis fassent défaut sur leur dette, et qu’est-ce que cela signifie ?

Les États-Unis sont déjà dans la zone de danger, ayant atteint le plafond de la dette de 31,4 billions de dollars fixé par le Congrès en janvier. Depuis lors, le pays a pris ce qu’on appelle des « mesures extraordinaires » en matière de comptabilité budgétaire pour faire fonctionner les choses. Il est difficile de savoir exactement quand les États-Unis feront officiellement défaut, mais sans aucun accord sur le relèvement du plafond de la dette, les experts ont prévu que cela pourrait se produire dès le 1er juin.

Bernard Yaros Jr., économiste chez Moody’s Analytics, a déclaré qu’il évaluait la probabilité que cela se produise à environ 10%, mais que c’est encore « un peu trop élevé pour être confortable ». Il a déclaré que si les États-Unis franchissaient ce seuil, ce ne serait probablement que pour quelques jours, et la réaction économique pourrait rappeler les retombées de l’échec d’un projet de loi de sauvetage bancaire de 700 millions de dollars pendant la crise financière de 2008. À la suite de cet incident, les marchés boursiers se sont effondrés et l’indignation du public a poussé les politiciens à se ressaisir.

Mais si la crise dure plus longtemps que cela, les impacts sur le système financier américain pourraient être encore plus importants. Dans une analyse pour Moody’s, Yaros examine un possible scénario du pire des cas où les États-Unis restent en défaut jusqu’en juillet. Lui et ses collègues estiment que cela entraînerait une hausse du taux de chômage à 8 % et une baisse maximale du PIB d’environ 4 %, comparable aux niveaux observés pendant et après la crise financière de 2008.

« Quand il s’agit d’une limite d’endettement, chaque élément des dépenses fédérales est remis en question », a déclaré Yaros. «Cela, combiné à la perte de confiance des consommateurs et des entreprises, réduit encore davantage les dépenses de consommation par le biais d’effets de richesse négatifs. Tout cela est plus que suffisant pour faire basculer les États-Unis dans une récession. »

Les taux d’intérêt pourraient encore augmenter, rendant encore plus difficile l’achat d’une maison ou la création d’une entreprise, et les 66 millions d’Américains qui reçoivent des prestations de sécurité sociale pourraient voir leurs chèques retardés. Les prestataires de soins de santé qui ont des patients sous Medicaid et Medicare pourraient également voir des retards de paiement. Les quelque 2,1 millions d’employés civils fédéraux ne seraient pas payés, ce qui signifie qu’ils ne pourraient pas dépenser autant qu’ils le feraient autrement, alimentant une éventuelle récession.

Yellen a également prévenu que les Etats-Unis pourraient voir leur note de crédit AAA dégradée, comme ce fut le cas en 2011 par S&P Global Ratings. Yaros pense que, pour l’instant, la probabilité que cela se produise dans les agences de notation de crédit est faible. Moody’s Investors Service a indiqué qu’il ne le ferait pas tant que le Trésor continuerait à effectuer des paiements d’obligations. Mais si cela se produisait, cela conduirait à une crise de confiance qui pourrait avoir une « cascade d’implications sur le crédit et probablement des dégradations de la dette d’autres institutions financières » qui sont soutenues par le gouvernement américain, comme Fannie Mae, Freddie Mac, et les banques fédérales de prêt immobilier, a-t-il déclaré.

« Tout type de perte de confiance dans les États-Unis [dollar] comme l’actif le plus sûr et le plus liquide au monde — ce que nous avons déjà eu — n’est pas bon. Mais à quel point et combien de temps? C’est difficile à dire », a déclaré Sheiner.