Mairie de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Lors d’une mairie mardi à DeKalb, la représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, s’est adressée aux électeurs et a déclaré qu’elle espérait que le président Joe Biden “tiendrait” sa promesse d’apporter un allègement de la dette étudiante aux familles de l’Illinois.

Près de 80 personnes se sont rendues mardi pour voir le démocrate se présenter à la réélection dans un district du Congrès reconfiguré lors d’une escale à l’aéroport municipal DeKalb Taylor, la finale de trois mairies tenues dans le nord de l’Illinois ces derniers jours.

Underwood a répondu aux questions des résidents de la région sur une variété de sujets, de la dette étudiante et de l’insurrection du 6 janvier, aux limites de mandat et aux problèmes d’immigration. Mercredi, Biden devrait annoncer des plans longtemps retardés pour annuler jusqu’à 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour les emprunteurs dont le plafond de revenu tombe en dessous de 125 000 $. L’annonce de Biden devrait également inclure une prolongation de la pause existante sur les remboursements de prêts jusqu’à la fin de l’année.

Interrogée sur l’enseignement supérieur et l’abordabilité, Underwood a déclaré qu’elle soutenait le moratoire sur les prêts étudiants lié à la pandémie. Les pauses de paiement ont commencé en 2020 au début de la pandémie de COVID-19 sous le président Donald Trump et se sont poursuivies sous l’administration de Biden.

“Le président Biden a déclaré qu’il allait faire une annonce sur l’annulation de la dette étudiante ce mois-ci et j’espère qu’il tiendra cette promesse et prendra des mesures pour offrir aux familles ce soulagement dont ils ont tant besoin”, a déclaré Underwood.

La représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, accueille les participants alors qu’elle monte sur le podium le mardi 23 août 2022, lors d’une réunion publique à l’aéroport municipal DeKalb Taylor. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Underwood a également partagé des mises à jour sur ce que son bureau a accompli au nom des habitants du 14e district du Congrès de l’État, qui en novembre englobera bientôt des parties des comtés de DeKalb, La Salle, Will, DuPage, Kane et Kendall. La réunion a été planifiée à la suite de la signature récente par Biden de la loi sur la réduction de l’inflation, ou, comme le dit Underwood, d’une législation «historique».

Le programme consistait en une brève présentation suivie d’une séance de questions-réponses au cours de laquelle le public était autorisé à poser des questions.

Underwood, une infirmière et ardente défenseure des soins de santé et de la santé publique, a vanté la loi, faisant l’éloge de son inclusion de la Loi sur l’abordabilité des soins de santé. La loi réduit les primes de couverture santé en rendant les crédits d’impôt pour les plans du marché plus généreux et disponibles pour les gens.

Elle a déclaré que la loi contribuera également à réduire la pollution, à réduire les coûts énergétiques et à créer des milliers d’emplois bien rémunérés en obligeant les plus grandes entreprises et les ultra riches à payer leur juste part.

“J’ai voté pour parce que cela place les gens au-dessus de la politique et répond aux besoins des familles de l’Illinois”, a déclaré Underwood.

Underwood a déclaré que l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation était logique à plusieurs niveaux.

“Alors que la loi sur la réduction de l’inflation réduira le déficit et nous aidera à continuer à lutter contre l’inflation, elle nous aidera également à tirer parti de la croissance économique record de notre pays – la plus rapide en près de 40 ans”, a déclaré Underwood.

En réponse à une question sur le 6 janvier et des discussions sur la protection des responsables électoraux, Underwood a parlé de sa propre peur le 6 janvier 2021.

“Je suis ici pour vous dire que c’était réel. C’était effrayant », a déclaré Underwood. « Notre pays a été attaqué ce jour-là par des individus qui sont venus au Capitole pour tenter d’annuler les résultats des élections et de tuer des membres du Congrès. Après cet événement, il était clair pour les membres du Congrès, comme moi et d’autres des deux côtés de l’allée, qu’une action législative est nécessaire pour clarifier exactement ce qui est autorisé par la loi fédérale et qui fait quoi.

Underwood a déclaré que les législateurs s’efforçaient d’aborder la loi sur le décompte électoral et la loi sur l’avancement des droits de vote.

Underwood a reconnu qu’il y a des choses qu’elle doit aborder plus près de chez elle dans le 14e district du Congrès à l’avenir également.

Underwood a déclaré que, comme beaucoup, elle est toujours en deuil avec les habitants de Highland Park après une fusillade de masse le 4 juillet qui a fait sept morts et des dizaines de blessés. Elle a également déclaré que ses pensées allaient aux personnes touchées par la fusillade à Six Flags Great America à Gurnee la semaine dernière.

“Ces tragédies ont touché trop de communautés dans l’Illinois et à travers le pays”, a déclaré Underwood. « Que ce soit à l’école, au travail, à un concert, dans un lieu de culte ou chez soi, tout le monde mérite de se sentir en sécurité.

Elle a dit qu’elle soutenait la promulgation d’une législation de sauvetage de bon sens pour promouvoir la sécurité des armes à feu, c’est pourquoi elle a soutenu la loi bipartite sur les communautés plus sûres qui a été adoptée cet été. C’est la loi qui améliore la vérification des antécédents des jeunes acheteurs d’armes à feu, incite les États à mettre en œuvre les lois du drapeau rouge et comble l’« échappatoire du petit ami » pour empêcher les agresseurs domestiques d’avoir des armes à feu.

Underwood a déclaré qu’elle était fière de l’impact que son travail a sur les habitants du 14e district du Congrès.