Mairie de CNN : Donald Trump promet de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne « en 24 heures »

L’ancien président américain Donald Trump a refusé de dire s’il le voulait

« Je ne pense pas en termes de victoire et de défaite. Je pense en termes de règlement », a déclaré M. Trump lors de la première mairie télévisée de CNN de l’élection présidentielle américaine de 2024 dans l’État du New Hampshire.

« Je veux que tout le monde arrête de mourir. Ils meurent. Russes et Ukrainiens. Je veux qu’ils arrêtent de mourir. Et je vais le faire », a déclaré M. Trump, s’opposant à la politique républicaine de soutien à l’Ukraine.

« Je vais le faire dans 24 heures. Je vais le faire. Vous avez besoin du pouvoir de la présidence pour le faire », a déclaré M. Trump.

Plus tôt à la mairie, M. Trump a insisté sur le fait qu’il pouvait mettre fin à la guerre qui a commencé en février de l’année dernière en négociant directement avec le dirigeant russe Vladimir Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

« Je vais rencontrer Poutine. Je rencontrerai Zelensky. Ils ont tous les deux des faiblesses et ils ont tous les deux des forces. Et dans 24 heures, cette guerre sera réglée. Ce sera fini », a déclaré M. Trump.

À un autre moment, M. Trump a refusé de dire s’il pensait que M. Poutine était un criminel de guerre pour les atrocités présumées commises en Ukraine.

« Si vous dites que c’est un criminel de guerre, il sera beaucoup plus difficile de conclure un accord pour arrêter cette chose », a-t-il déclaré.

« S’il va être un criminel de guerre, les gens vont l’attraper et l’exécuter, il va se battre beaucoup plus dur qu’il ne se bat dans les autres circonstances. C’est quelque chose dont on discutera plus tard.

L’ancien président a également déclaré qu’il pensait que « Poutine a fait une erreur » en envahissant l’Ukraine. Lorsqu’on lui a demandé d’élaborer, M. Trump a déclaré: « Son erreur était d’entrer. Il ne serait jamais entré si j’étais président. »

M. Trump, 76 ans, a déjà annoncé sa candidature pour un retour en 2024 et est un favori pour être le candidat du Parti républicain, bien qu’il ait été inculpé au pénal et qu’il fasse l’objet de plusieurs autres enquêtes sur de graves allégations.

Voici ce qu’il a dit à propos du verdict d’abus sexuel

Un M. Trump impénitent a également tenu bon face aux griefs passés, indiquant clairement dès le moment où il est monté sur scène qu’il n’avait guère l’intention de monter une campagne plus disciplinée pour sa troisième candidature à la Maison Blanche.

Dans une émission controversée de 70 minutes sur CNN mercredi, M. Trump a fait rire un public du New Hampshire lorsqu’il s’est moqué du récit de l’écrivain E Jean Carroll selon lequel il l’avait agressée sexuellement.

Mardi, un jury fédéral a conclu que M. Trump avait abusé sexuellement de Mme Carroll dans la loge d’un grand magasin à Manhattan dans les années 1990, puis avait nui à sa réputation en décrivant ses affirmations comme « un canular » et « un mensonge ».

« Quel genre de femme rencontre quelqu’un et l’élève et en quelques minutes, vous jouez à la panky panky dans une cabine d’essayage? » M. Trump a déclaré, l’un des nombreux commentaires désobligeants à propos de Mme Carroll qui a suscité des applaudissements et des rires.

Il l’a qualifiée de « boulot de merde ».

M. Trump, qui était absent tout au long du procès de deux semaines, s’est vu demander par un membre du public ce qu’il avait à dire aux électeurs qui disaient que cela le disqualifiait d’être président. « Eh bien, il n’y en a pas trop parce que les chiffres de mon sondage viennent de sortir. Ils sont montés », a-t-il dit.

Refuse d’accepter la défaite électorale de 2020

Il a également répété des mensonges sur sa défaite aux élections de 2020 et a déclaré qu’il pardonnerait à nombre de ses partisans reconnus coupables d’avoir participé à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole et a qualifié son modérateur Kaitlan Collins de « personne méchante ».

Répondant aux questions de Mme Collins et des membres du public du Saint Anselm College, M. Trump n’a fait aucun effort pour proposer des positions plus modérées sur les questions, ce qui, selon les analystes politiques, est essentiel pour élargir son attrait à un groupe plus large de républicains.

Interrogé par Mme Collins s’il reconnaîtrait qu’il avait perdu face au démocrate Joe Biden en 2020, M. Trump a réaffirmé des affirmations infondées selon lesquelles l’élection avait été truquée contre lui, écartant ses tentatives de corriger le bilan.

« C’était une élection truquée », a déclaré M. Trump, ajoutant que quiconque pensait le contraire était « stupide ».

Vœux de gracier les partisans reconnus coupables de l’attaque de Capitol Hill

M. Trump, le favori dans la course à l’investiture républicaine, a refusé d’exprimer ses regrets pour l’attaque meurtrière contre le Capitole lorsque des partisans ont cherché à empêcher le Congrès de ratifier le résultat des élections, et il a répété son plan de pardonner les personnes impliquées si les électeurs le renvoyaient à la Maison Blanche en 2024.

« Je suis enclin à pardonner à beaucoup d’entre eux. Je ne peux pas dire pour chacun parce que quelques-uns d’entre eux, probablement, sont devenus incontrôlables », a déclaré M. Trump.

Le public de républicains et d’électeurs indépendants qui envisagent de voter à la primaire républicaine a généralement été très favorable à M. Trump, lui faisant une ovation debout lorsqu’il est monté sur scène.

Le New Hampshire est l’un des premiers États candidats qui pourrait s’avérer critique dans sa tentative de retour à la Maison Blanche.