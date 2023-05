Maire: 5 disparus dont 2 probablement dans l’épave d’un immeuble d’appartements effondré dans l’Iowa

DES MOINES, Iowa (AP) – Cinq personnes sont toujours portées disparues, dont deux personnes dont les restes pourraient se trouver dans un tas de décombres sur le site d’un immeuble partiellement effondré, ont déclaré mardi des responsables de la ville de Davenport, Iowa.

Le maire Mike Matson a confirmé les chiffres lors d’une conférence de presse à la suite de critiques selon lesquelles la ville se dirigeait trop rapidement vers la démolition du bâtiment avant de s’assurer que personne n’est encore à l’intérieur. Des manifestations ont éclaté après qu’une femme a été secourue lundi soir, quelques heures après que la ville a ordonné que la démolition commence dès mardi.

« Cela pourrait être un lieu de repos pour certains des disparus », a déclaré Matson. La ville essaie de déterminer exactement comment faire tomber ce qui reste du bâtiment d’une manière qui tient compte de la dignité des personnes qui ont pu être tuées, a-t-il déclaré.

Un membre de la famille de l’une des personnes disparues a également pris la parole, suppliant les gens de comprendre que les autorités veulent abattre les restes de l’immeuble de six étages de manière contrôlée sans déverser plus de matériaux sur le tas de décombres. « Je supplie la communauté de laisser la ville faire son travail », a déclaré la femme.

Le bâtiment est « instable et continue de s’aggraver avec le temps », a déclaré le prévôt des incendies James Morris. « C’est l’avis de l’ingénieur en structure que toute opération de recherche supplémentaire dans la zone de ce tas de débris doit être évitée en raison d’un effondrement potentiel. Nous évaluons actuellement l’évaluation des risques pour déterminer où nous pouvons retourner dans ce bâtiment pour effectuer cette autre recherche. »

« Nous sommes très sympathiques à la possibilité qu’il y ait deux personnes » encore à l’intérieur, a déclaré Morris en retenant ses larmes.

Les manifestants portaient des pancartes mardi matin près du chantier, disant « Trouvez-les d’abord » et « Qui est dans les décombres ? Certains ont utilisé un mégaphone pour crier les noms des résidents de l’immeuble. L’immeuble comptait 53 locataires dans environ 80 unités, a déclaré le chef de la police.

Les responsables de la ville ont déclaré que des équipes de secours avaient escorté 12 personnes hors du bâtiment peu de temps après l’effondrement d’une section centrale vers 17 heures dimanche et en avaient sauvé plusieurs autres, dont une personne qui avait été mise en sécurité dans la nuit de dimanche.

« Il y avait beaucoup de cris, beaucoup de cris, beaucoup de gens qui disaient ‘Au secours !’ quand le bâtiment s’est effondré », a déclaré Tadd Mashovec, un résident du bâtiment, à KCCI-TV. « Mais cela n’a pas duré, et deux ou trois minutes, puis tout le quartier était silencieux. »

Lundi matin, le chef des pompiers Michael Carlsten a déclaré « qu’aucun individu connu n’est pris au piège ».

La ville a ensuite publié un communiqué indiquant que le propriétaire avait reçu un ordre de démolition et que le processus commencerait mardi matin.

La découverte d’un autre survivant lundi soir, secouru par un camion-échelle depuis une fenêtre du quatrième étage, a incité la ville à réévaluer, ont-ils déclaré.

« Nous n’avons eu aucune indication d’aucun des intervenants que nous avions, aucun des chiens, aucun des outils à l’époque » qu’il y avait quelqu’un d’autre en vie dans le bâtiment, a déclaré Morris.

Le bâtiment reste instable, mouvant et trop dangereux pour que les gens fouillent dans le tas de décombres jusqu’à ce qu’il soit soigneusement abattu, ont-ils déclaré.

On ne sait pas ce qui a immédiatement causé l’effondrement, qui a laissé un trou béant au centre de ce qui était autrefois l’hôtel Davenport, un bâtiment inscrit au registre national des lieux historiques en 1983. Construit en 1907, la brique sur l’acier et le béton structure avait été rénovée en un bâtiment à usage mixte avec des espaces résidentiels et commerciaux.

Des travaux étaient en cours à l’extérieur du bâtiment au moment de l’effondrement, a déclaré Rich Oswald, directeur du développement et des services de quartier de la ville. Des rapports faisant état de chutes de briques faisaient partie de ces travaux, et le propriétaire du bâtiment avait un permis pour le projet, a déclaré Oswald.

Le prévôt des incendies a déclaré mardi que le propriétaire avait également embauché un ingénieur en structure qui a déterminé que le bâtiment était suffisamment sûr pour rester occupé pendant les réparations.

Le gouverneur Kim Reynolds a publié une proclamation en cas de catastrophe activant le programme de subventions d’assistance individuelle de l’Iowa et le programme de gestion des cas de catastrophe pour les résidents sans abri. Le propriétaire a reçu lundi un ordre de démolition, et les habitants ont été empêchés de retourner à l’intérieur pour retirer leurs affaires, en raison de l’état instable du bâtiment.

Les autorités ont confirmé que plusieurs résidents s’étaient plaints de problèmes d’entretien non résolus. Quad-City Times a rapporté que près de 20 permis avaient été déposés en 2022, principalement pour des problèmes de plomberie ou d’électricité, selon le bureau de l’évaluateur du comté.

L’effondrement n’a pas surpris Schlaan Murray, un ancien résident, qui a déclaré à l’Associated Press que son séjour d’un an là-bas était « un cauchemar ».

Murray, 46 ans, a emménagé dans son appartement en février 2022 et a presque immédiatement commencé à avoir des problèmes – le chauffage et la climatisation ne fonctionnaient pas, et il y avait des problèmes de plomberie dans la salle de bain. Les multiples appels à la société de gestion ont rarement obtenu une réponse, et lorsqu’un agent de maintenance s’est arrêté, ils n’ont jamais complètement résolu les problèmes, a-t-il déclaré.

« Ils venaient et mettaient du calfeutrage dessus », a-t-il déclaré. «Mais il fallait plus que ça. Ils n’ont pas réparé les choses, ils ont juste rafistolé.

Il se demande comment le bâtiment a passé les inspections.

« C’était horrible », a déclaré Murray, ajoutant qu’il sentait que les conditions étaient si mauvaises qu’il ne voulait pas amener ses enfants dans son appartement.

Murray a déclaré qu’il avait déménagé un mois avant la fin de son bail en mars et qu’il n’avait toujours pas reçu son dépôt de garantie. Malgré des conditions déplorables, de nombreux résidents étaient comme lui, a-t-il dit, luttant pour trouver le premier et le dernier mois de loyer, plus le dépôt de garantie, nécessaires pour déménager ailleurs.

____

Les contributeurs d’Associated Press incluent Freida Frisaro à Fort Lauderdale, en Floride, Trisha Ahmed à Minneapolis, Kathy McCormack à Concord, New Hampshire et Beatrice Dupuy à New York.

Scott Mcfetridge et Hannah Fingerhut, Associated Press