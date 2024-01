Maintenir la tradition des arts martiaux chinois à Paris

Les films de Bruce Lee ont peut-être introduit le kung-fu chinois dans le monde, mais c’est Yuan Zumou, 84 ans, qui a fait perdurer les compétences en arts martiaux parmi les étrangers.

Yuan, qui vit en France, enseigne les arts martiaux chinois depuis environ 40 ans. Ses étudiants viennent d’une vingtaine de pays.

Il a été le premier Chinois à recevoir une médaille d’or du ministère français des Sports pour ses réalisations et sa contribution au sport.

Yuan a commencé à s’entraîner aux arts martiaux à l’âge de 14 ans. Il était capitaine de l’équipe de gymnastique du lycée de Shanghai, une des meilleures écoles locales, et est ensuite devenu athlète, pratiquant le tai-chi, la lutte, le judo et la boxe. Il a été champion national de lutte libre de Chine avant de devenir entraîneur de l’équipe de lutte de Shanghai.

Ti Gong

Il s’installe à Paris en 1985 et vit avec un ami pendant deux ans tout en travaillant dans un restaurant chinois.

“J’aurais pu ouvrir un petit restaurant en utilisant mes économies, mais je voulais poursuivre mon rêve de devenir entraîneur de kung-fu chinois”, a déclaré Yuan.

Il a recherché des opportunités en tant qu’entraîneur de lutte et a demandé à plusieurs personnes de lui écrire des lettres de recommandation dans des gymnases.

Un soir, plusieurs Français se sont rassemblés devant le restaurant à sa recherche. C’étaient tous des entraîneurs de gymnases venus tester ses compétences.

C’était un début qu’il attendait.

À l’époque, le film « Shaolin Temple », mettant en vedette la superstar du kung-fu Jet Li, était populaire en France. Yuan a proposé de faire de la lutte chinoise avec ses élèves lors d’une cérémonie marquant la construction d’une salle de sport.

Leur performance a été diffusée dans tout le pays et même dans les pays voisins comme les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique, ainsi que dans plusieurs pays d’Afrique du Nord.

Ti Gong

Au cours des années à venir, Yuan a reçu plusieurs invitations à devenir entraîneur dans le monde entier. En France, le judo et le karaté étaient populaires, mais de nombreuses personnes trouvaient la lutte chinoise utile.

Dans un reportage sur le site Global Kung Fu, un Sanda chinois Le champion nommé Gereltu a révélé qu’il ne pouvait pas battre un expert chinois en lutte dans un combat rapproché.

Yuan a affirmé que la « capture » de la lutte chinoise était supérieure aux autres formes d’art martial.

Des gens comme Hild Hertleer, une étudiante française de Yuan, sont attirés par ce sport doux, qui n’est pas connu pour sa force brute. Elle a affirmé que la lutte chinoise est le sport le plus poli qu’elle ait appris.

“Les techniques telles que les éclaboussures sautées sont responsables de la majorité des blessures dans d’autres styles de lutte. Cependant, les tactiques de lutte chinoises sont axées sur la mécanique. Par exemple, il est rare de voir un joueur utiliser la force physique pour soulever et jeter son adversaire au sol, ” expliqua Yuan.

Des compétences ingénieuses rendent également les lutteurs chinois plus agiles que les autres joueurs, ce qui a étonné un entraîneur de judo.

Yuan a lancé une compétition mondiale de lutte chinoise en 1992 avec le soutien du public et de Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui devint plus tard président de la France en 1995.

Yuan a décrit cela comme un tournoi de premier plan en son genre, avec des dizaines de milliers de concurrents venus de l’extérieur de la Chine. L’événement biennal a eu lieu 13 fois.

Ti Gong

Yuan est retourné en Chine en 1993 lorsqu’il a appris que la lutte chinoise avait été retirée des Jeux nationaux parce qu’elle n’était pas un sport olympique. Cela signifiait que de nombreuses équipes de lutte devaient être dissoutes et que les joueurs et les entraîneurs devaient chercher de nouvelles carrières.

Yuan a décidé de promouvoir la lutte chinoise à l’étranger, quel que soit son avenir en Chine. La réintroduction de la lutte chinoise aux Jeux nationaux 28 ans plus tard était en partie due à cette décision, qui a donné à de nombreux lutteurs chinois une tribune internationale.

Quelques années plus tard, Yuan créa le Shoubo et le Xiangbo, deux sports intégrant des éléments de la lutte chinoise, du Sanda et du tai-chi et rendant le kung-fu chinois accessible à tous.

Les deux nouveaux sports sont plus sûrs et mieux adaptés aux joueurs base zéro, y compris les personnes handicapées et seniors.

Yuan a affirmé qu’une femme âgée d’environ 70 ans lui avait dit qu’elle était tombée d’un escalier élevé sans se blesser à cause de la technique de « lutte » que Yuan avait enseignée lors de la formation Shoubo.

Ti Gong

Un peintre français d’une cinquantaine d’années a déclaré à Yuan qu’il avait utilisé ses compétences de « poussée des paumes » et de « lutte » dans une station de métro pour empêcher plusieurs adolescents hooligans de lui voler son portefeuille.

De nombreux policiers français apprennent ces techniques pour maîtriser les contrevenants sans leur nuire.

“Les deux sports que j’ai créés exigent que les joueurs arrêtent d’attaquer lorsque les antagonistes perdent l’équilibre”, a déclaré Yuan. “Le kung-fu chinois n’est pas lié à la violence et à la guerre, ce qui est différent des croyances de nombreux autres pays.”

“‘L’essence du recours à la force pour mettre fin à la violence (止戈为武) est l’essence de la culture chinoise”, a-t-il déclaré.

Yuan emmène régulièrement ses étudiants dans la région autonome du Tibet, à Hong Kong, à Shanghai et ailleurs pour leur faire découvrir les arts martiaux et la culture chinoise.

“Certains de mes étudiants internationaux viennent de régions éloignées. Avant de visiter la Chine, ils pensaient que les Chinois portaient encore des vêtements et des accessoires de la dynastie Qing (1644-1911),” a déclaré Yuan.

Ti Gong

Grâce à Yuan et à ses cours de kung-fu, de plus en plus d’Occidentaux découvrent la Chine.

En 2008, lorsqu’un tremblement de terre a frappé le comté de Wenchuan, dans la province du Sichuan, les étudiants de Yuan, dont de nombreux fonctionnaires du Sénat français, ont fait un don d’argent et lui ont demandé de contribuer aux efforts de secours dans leur pays.

“Comme l’a dit le président chinois Xi Jinping, l’amitié entre les peuples est la clé de bonnes relations entre États. Même si l’argent est petit, ce sont des salutations et de l’affection à travers les rivières et les montagnes”, a déclaré Yuan.

Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises et l’Année sino-française de la culture et du tourisme. Yuan a déclaré que ses étudiants se préparaient pour l’événement avec de nombreuses représentations de kung-fu chinois.

“Mon français n’est pas encore très bon, mais la langue n’arrête pas les échanges culturels. Grâce au kung-fu chinois et à l’affection, nous nous lions d’amitié”, a déclaré Yuan.