Maintenez le bon fonctionnement de votre entreprise avec 100 $ de réduction sur votre premier registre carré

Si vous dirigez une petite entreprise, il est absolument essentiel de disposer d’un système de point de vente fluide et facile à utiliser. Les caisses enregistreuses Square facilitent les paiements numériques et sans contact, les ventes en ligne et bien plus encore, et vous pouvez dès maintenant en obtenir une pour votre entreprise à prix réduit. Lorsque vous utilisez notre code promotionnel exclusif CNETCarré à la caisse, vous pouvez économiser 100 $ sur votre premier registre Square, ce qui fait baisser le prix à 699 $. Cette offre est réservée aux nouveaux clients Square et expire le 30 juin.

Le registre Square est un système de point de vente tout-en-un conçu pour toutes sortes d’entreprises, y compris les restaurants, les magasins de détail et plus encore. Il comprend un écran orienté vers les employés pour appeler les articles et un écran orienté vers les clients pour accepter les paiements et les pourboires. Square fait également un variété d’accessoires qui sont compatibles avec son registre, y compris les imprimantes de reçus, les tiroirs-caisses, les balances et plus encore afin que vous puissiez créer un système personnalisé optimisé pour votre entreprise. Square propose également sa propre suite d’applications pour la paie, les factures et les ventes en ligne, et vous pouvez l’intégrer à d’autres applications professionnelles tierces telles que TurboTax et QuickBooks pour vous aider à rester organisé.