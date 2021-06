Maintenant, vous voyez l’art. Maintenant, vous ne le faites pas.

L’exposition « The Looking Glass », qui se déroule du samedi au 29 août, est une exposition dans laquelle toutes « elles » – les sculptures exposées – sont virtuelles, n’existant qu’en réalité augmentée, ou AR

Par un après-midi torride de juin, Emma Enderby, conservatrice en chef de le hangar, et Cecilia Alemani, directrice et conservatrice en chef de Dessin au trait haut , marchaient côte à côte entre leurs bailliages respectifs dans le West Side de Manhattan, traçant la configuration de leur première exposition collaborative.

Acute Art est encadré par le troisième commissaire de l’exposition, Daniel Birnbaum, qui, en raison de la pandémie, ne pouvait être présent qu’à distance. « The Looking Glass » est une reprise mise à jour et élargie d’une autre exposition d’art aigu, « Unreal City », qui a ouvert ses portes sur la rive sud de Londres l’année dernière, puis, face aux nouvelles précautions de verrouillage, a refait surface en un mois à la maison version. Un teaser, avec trois des artistes de « The Looking Glass », a été présenté le mois dernier à Frieze New York au Shed.

« Il y a quelque chose de charmant à ce qu’il soit secret ou pas complètement visible », a déclaré Birnbaum lors d’un entretien téléphonique. « C’est un spectacle totalement invisible jusqu’à ce que vous commenciez à en parler. »

Si « The Looking Glass » reproduit la sensation de Pokémon Go en 2016-2017, la recherche sera aussi excitante que la trouvaille. Alors que le titre de l’itération londonienne faisait allusion au poème de TS Eliot « The Waste Land », à New York, le spectacle tire son nom de Lewis Carroll. « Dans ‘Alice au pays des merveilles’ d’aujourd’hui, le téléphone est le nouveau terrier de lapin », a déclaré Enderby.