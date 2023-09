Maintenant, Sunak accuse Covid d’être responsable de la faillite des chemins de fer alors qu’il évite à plusieurs reprises les questions HS2 lors d’entretiens atroces

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a imputé la pandémie à la faillite des chemins de fer britanniques en refusant à 12 reprises d’exclure la suppression de la partie nord du HS2 dans une série d’entretiens atroces.

Le Premier ministre a déclaré que le Covid-19 avait poussé tout le monde à « cesser de voyager sur le réseau ferroviaire », ce qui a rendu l’exploitation des services ferroviaires « très difficile ».

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait « laissé tomber à ce point les passagers des chemins de fer du Nord » – au milieu de la colère suscitée par les projets révélés par L’indépendant pour réduire la ligne ferroviaire à grande vitesse tant annoncée – il a répondu : « Il y a évidemment eu des défis sur le réseau ferroviaire de manière plus générale. Et c’est partout au pays à cause de la pandémie.

Au cours d’une série d’entretiens pénibles avec des animateurs de radio locaux de la BBC, M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de s’engager dans la construction du réseau ferroviaire à grande vitesse au nord de Birmingham – et a plutôt suggéré que réparer les nids-de-poule était « la priorité numéro un ».

Le Premier ministre a déclaré qu’il y avait des « pieux dans le sol » sur la première phase du projet, mais a refusé de dire s’il était engagé dans la deuxième phase, ce quiL’indépendant a révélé que M. Sunak et Jeremy Hunt envisageaient de mettre au rebut pour économiser de l’argent.

Le Premier ministre a souligné à plusieurs reprises sa volonté de construire de meilleures connexions entre les villes du nord, en investissant dans les transports locaux tels que les services de bus et en veillant à ce que les nids-de-poule soient comblés.

Mais lorsqu’on lui a demandé une réponse « oui ou non » sur la suppression ou non du tronçon nord du HS2, le Premier ministre a répondu : « Je ne spécule pas sur les choses futures. »

Interrogé sur l’état de l’infrastructure ferroviaire britannique par BBC Radio York, M. Sunak a imputé les problèmes des services ferroviaires à la pandémie.

La présentatrice Joanita Musisi a souligné que les opérateurs étaient privés de leurs franchises et placés sous le contrôle de l’État. Elle a déclaré : « Pourquoi avez-vous autant laissé tomber les passagers ferroviaires du Nord ? »

M. Sunak a répondu : « Il y a évidemment eu des défis sur le réseau ferroviaire de manière plus générale.

«Et c’est partout dans le pays à cause de la pandémie, et le gouvernement a investi des milliards et des milliards de livres pour maintenir nos services en fonctionnement.

« Quand il y a une pandémie et que tout le monde arrête de voyager sur le réseau ferroviaire, cela rend la vie très difficile et les gens peuvent le comprendre. »

La Railway Industry Association (RIA) a souligné lundi les chiffres du ministère des Transports (DfT) montrant qu’entre avril 2022 et mars 2023, le nombre global de passagers ferroviaires était le même qu’en 2012, lorsque le gouvernement britannique a confirmé pour la première fois son soutien au HS2.

Le directeur général de la RIA, Darren Caplan, a déclaré : « L’une des raisons invoquées par les politiciens critiques pour abandonner la phase 2 du HS2 est que le nombre de passagers est en baisse significative et que les gens ne voyageront plus en train à l’avenir.

« C’est tout à fait faux… Le nombre de passagers d’aujourd’hui est déjà nettement plus élevé qu’au moment où l’analyse de rentabilisation du HS2 a été approuvée, et il a fortement augmenté depuis la pandémie. »

S’adressant à la BBC West Midlands, il a déclaré que « ce qui est important » est « que nous investissions dans les transports qu’ils utilisent quotidiennement ». M. Sunak a déclaré que le gouvernement s’efforçait de garantir que les routes soient exemptes de nids-de-poule et que les services de bus soient « fiables et fréquents ».

Dans un échange brutal avec Anna Jameson de BBC Radio Manchester, elle a déclaré : « Nous sommes des gens du Nord qui parlent franchement. C’est oui ou non, allez-vous supprimer la ligne HS2 entre Birmingham et Manchester.

M. Sunak a déclaré : « Comme je l’ai dit, je ne spécule pas sur les choses futures. Nous avons des pelles dans le sol en ce moment et nous progressons.

Mme Jameson a déclaré : « Est-ce en cours de révision ?

Il a déclaré : « Le gouvernement veille toujours à ce que nous obtenions un bon rapport qualité-prix dans tout ce que nous faisons, mais ce n’est qu’une évidence.

« Mais je pense que ce que les gens devraient aussi savoir, parce que je sais qu’on se concentre beaucoup sur cette seule chose, mais en réalité, quels sont les trajets que les gens utilisent le plus dans le Grand Manchester ou à travers le nord ? C’est dans leurs voitures qu’ils se rendent au travail pour emmener leurs enfants à l’école et s’assurer que les routes sont exemptes de nids-de-poule.

« C’est la priorité numéro un. »

Mme Jameson, exaspérée, a déclaré : « Nous ne parlons pas de nids-de-poule, l’actualité principale en ce moment à travers le pays est que les gens veulent connaître l’avenir du HS2 et toujours maintenant, vous ne pouvez pas me donner un oui ou un non. Vous êtes le principal responsable du contrôle. Vous avez les clés. Vous pouvez nous dire maintenant si cela se produit.

M. Sunak a déclaré : « Ce que je veux dire, c’est que la grande majorité des déplacements que les gens effectuent se font dans leur voiture, il est vraiment important de veiller à ce que nos routes soient bien entretenues.

Elle l’interrompit : « Mais nous parlons de trains, nous ne parlons pas de voitures. »

Dans l’une des plus grandes histoires politiques de l’année, L’indépendant a révélé que M. Sunak était en pourparlers secrets – surnommés Projet Redwood – avec son chancelier pour abandonner la deuxième phase du projet.

L’ancien chancelier George Osborne et l’ancien vice-Premier ministre Lord Heseltine ont décrit la proposition comme un « acte flagrant de vandalisme », qui finirait par être un cas « d’automutilation économique ».

Après que l’affaire ait éclaté le 14 septembre, Downing Street a fait obstacle à plusieurs reprises avant que les ministres n’acceptent les négociations sur la décision la plus dramatique depuis des années visant à arrêter des dépenses d’infrastructure de 34 milliards de livres sterling.

Cette histoire a provoqué des retombées sans précédent, avec deux anciens Premiers ministres attaquant M. Sunak au milieu d’une cascade de critiques et de divisions ministérielles. Boris Johnson et David Cameron ont été rejoints par l’ancien chancelier Philip Hammond pour exhorter le Premier ministre à ne pas couper le tracé du train à grande vitesse.