Un cabinet d’avocats représentant la société de machines à voter Dominion a informé l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qu’il faisait face à une action en justice « imminente » et qu’il devait conserver les documents pertinents.

La communication, réalisée par un cabinet d’avocats spécialisé dans les poursuites et les litiges en diffamation, intervient alors que les médias conservateurs ont été contraints de faire des rétractations maladroites après avoir passé des semaines à diffuser des attaques contre des sociétés électorales et des logiciels alors que les alliés de Trump dénoncent les accusations de fraude électorale.

Giuliani a été contacté par la société Clare Locke, LLP, dont l’associé nommé indique sur le site Web de la société qu’il « a joué un rôle central en représentant Chiquita dans plusieurs affaires très médiatisées impliquant « un règlement en espèces de 10 millions de dollars de Cincinnati Enquirer .

Clare a envoyé une lettre à Giuliani ainsi qu’à l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, demandant à Giuliani de cesser immédiatement de faire des «réclamations diffamatoires contre Dominion».

« Avec cette lettre, vous êtes informé de vos obligations continues de préserver les documents liés aux allégations de diffamation de Dominion sur la base d’allégations selon lesquelles la société a agi de manière inappropriée lors de l’élection présidentielle de novembre 2020 et a en quelque sorte truqué l’élection en faveur du président élu Joe Biden, » selon la lettre.

Giuliani a pointé du doigt les machines à voter, tout comme l’ancien avocat de Trump Sidney Powell, qui a d’abord décrit un vaste complot impliquant le Venezuela, la Chine, Cuba et les machines que Powell a prétendu avoir « inversé » les votes en faveur de Trump.

La lettre, rapportée par CNN, indique qu’il n’y a «aucune confusion quant à votre obligation de préserver et de conserver tous les documents relatifs à Dominion et à votre campagne de dénigrement contre l’entreprise».

La société est représentée par Clare et Megan Meier du cabinet.

La menace légale survient après qu’un employé de l’entreprise a révélé qu’il poursuivait Giulialni, Powell et les réseaux d’information OANN et Newsmax pour diffamation sur leurs allégations selon lesquelles les machines à voter de la société avaient truqué les élections de 2020.

Eric Coomer, directeur de la stratégie produit et de la sécurité de l’entreprise, a déposé mardi une plainte à Denver, dans le Colorado.

« Aujourd’hui, j’ai intenté une action en justice dans le Colorado dans le but de soulager le plus possible les dommages causés à moi, à ma famille, à ma vie et à mes moyens de subsistance à la suite des nombreuses fausses déclarations publiques dont j’étais en quelque sorte responsable » truquer «l’élection présidentielle de 2020», a-t-il déclaré.