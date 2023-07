Maintenant, Rishi Sunak « envisage de réprimer les limites de vitesse de 20 mph »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak envisagerait une répression des conseils imposant des limites de vitesse à 20 mph dans la dernière tentative du Premier ministre pour prouver qu’il est « du côté » des automobilistes.

La poussée contre ce qu’il a qualifié de politiques « anti-automobilistes » pourrait limiter les pouvoirs des autorités locales pour créer des zones de limitation de vitesse inférieures et d’autres mesures, telles que des barrières de bus, Le gardien rapports.

Cela survient après que M. Sunak a ordonné un examen des quartiers à faible trafic (LTN) alors que les conservateurs craignaient de plus en plus que les politiques visant à limiter l’utilisation des voitures ne leur coûtent des voix aux élections générales de l’année prochaine.

Le terrain renouvelé pour gagner les automobilistes intervient après la victoire serrée des conservateurs aux élections partielles d’Uxbridge et de Ruislip au début du mois, qui a vu le candidat conservateur gagner les électeurs préoccupés par l’expansion de la zone à très faibles émissions de Sadiq Khan à Londres (Ulez) .

Ce succès a en outre incité les députés conservateurs de droite à exhorter le Premier ministre à repenser les promesses de zéro net du parti, dans l’espoir d’attaquer les promesses vertes du Labour.

La propagation des LTN au cours des derniers mois est devenue une préoccupation pour certains à droite du Parti conservateur, le député conservateur Nick Fletcher suggérant aux Communes qu’ils faisaient partie d’un « concept socialiste international » qui supprimerait les libertés personnelles.

Alors que M. Sunak a ordonné l’examen des LTN, No 10 a déclaré Le gardien le Premier ministre n’avait pas l’intention d’agir sur les limites de 20 mph. Le Département pour Transport (DfT) a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter.

Cela vient alors que le Premier ministre a qualifié le parti travailliste d ‘«anti-automobiliste» dans une interview avec le Télégraphe du dimanchetout en insistant sur le fait qu’il était du côté des chauffeurs.

Rishi Sunak a déjà commandé un examen des quartiers à faible trafic (PISCINE/AFP via Getty Images)

M. Sunak a dit Le télégraphe: « La grande majorité des habitants du pays utilisent leur voiture pour se déplacer et dépendent de leur voiture. Quand j’ai la chance de rentrer chez moi dans le North Yorkshire, c’est plus représentatif de la vie dans la majeure partie du pays, où les voitures sont importantes.

« Je veux juste m’assurer que les gens savent que je suis à leurs côtés pour les aider à utiliser leur voiture pour faire tout ce qui compte pour eux. »

Le Premier ministre a ajouté : « Je suis devenu un peu plus alarmé par la position du Parti travailliste. C’est assez anti-automobiliste ».

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il poursuivrait l’extension de la zone à très faibles émissions de la capitale après l’échec d’une offre légale pour l’arrêter (Victoria Jones/PA) (Archives PA)

Mais alors que l’opposition des conservateurs à l’expansion d’Ulez grandit, des recherches et des sondages suggèrent que limiter les pouvoirs du conseil sur les LTN pourrait constituer un risque politique, car ils ont été populaires et efficaces pour réduire les niveaux de vitesse et encourager la marche et le vélo.

Les conseils ont le pouvoir d’imposer des LTN par le biais de la loi de 1984 sur la réglementation de la circulation routière, et un blocage sur eux nécessiterait probablement une nouvelle législation.

On ne sait pas si le plan serait de demander le retrait de tous les LTN, y compris ceux en place pendant de longues périodes, ou seulement ceux installés depuis 2020, lorsque le gouvernement de Boris Johnson a donné 200 millions de livres sterling pour financer davantage.