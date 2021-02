Donald Trump et d’autres fans expriment leur soutien à Lou Dobbs après l’annulation soudaine de son «programme d’information numéro un» sur Fox News, mais les libéraux sont tellement étourdis qu’ils veulent que d’autres conservateurs comme Sean Hannity soient retirés.

La suppression de « Lou Dobbs Tonight » fait suite à un procès en diffamation de 2,7 milliards de dollars de SmartMatic, une société derrière le logiciel de vote utilisé lors de l’élection présidentielle, contre Fox News et plusieurs animateurs qui ont diffusé des théories de complot de fraude électorale, y compris Dobbs.

Un porte-parole du réseau, cependant, n’a pas nommé le procès ou les controverses entourant la couverture électorale de Dobbs – il a diffusé un clip de vérification des faits sur SmartMatic en décembre – comme étant les raisons de l’annulation, l’appelant une partie de «Changements prévus».

‘Lou Dobbs Tonight’, qui a été décrit par le réseau comme le «Programme d’actualité numéro un de la télévision commerciale» sera renommé «Fox Business Tonight» et passera par des invités en rotation jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent puisse être trouvé. Dobbs reste sous contrat avec le réseau.

L’un des plus grands partisans de Dobbs était l’ancien président Donald Trump, qui retweetait régulièrement des clips de l’émission alors qu’il était en fonction. Il a publié une déclaration exprimant son soutien à l’expert de 75 ans.

«Lou Dobbs est et était génial. Personne n’aime plus l’Amérique que Lou. Il avait un public nombreux et fidèle qui surveillera de près son prochain déménagement, et ce qui suit m’inclut, « Trump a dit.

Merci pour vos aimables paroles Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous les patriotes américains qui font de ce pays un grand pays. https://t.co/7aPPQMl898 – Lou Dobbs (@LouDobbs) 6 février 2021

Dobbs a retweeté d’autres messages de soutien depuis son annulation, y compris certains qui critiquent la décision de Fox et soulignent le passage au réseau tentant de s’éloigner des conservateurs soutenant Trump.

Fox News a désespérément besoin d’être accepté par des gens qui ne les accepteront pas. Annulation @LouDobbs ne va pas satisfaire la soif de sang de la foule rage. – Carmine Sabia (@CarmineSabia) 6 février 2021

Lou Dobbs. Le meilleur du meilleur. La voix la plus intelligente à la télévision. A eu l’émission la mieux notée, de loin, sur son réseau. Il avait également l’émission la mieux notée du réseau avant FOX, et le réseau avant cela. FOX dans un tailspin. @LouDobbs #loudobbs pic.twitter.com/1YA657OxY1 – MARK SIMONE (@MarkSimoneNY) 6 février 2021

Car @LouDobbs dit la vérité et est un patriote. Nous suivrons Lou, mais @Fox News est une passe difficile. https://t.co/VfBHFyH4sy – Résistez au vol électoral (@BewareFools) 6 février 2021

Les libéraux ont quant à eux inondé les médias sociaux, célébrant non seulement l’annulation de Dobbs, mais appelant au boycott et au licenciement de certains des autres plus grands animateurs de Fox et des conservateurs les plus virulents, dont Sean Hannity, Laura Ingraham et Tucker Carlson.

«Crazy fonctionne… jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Si @FoxNews était sage, cela devrait être le début du ménage. De toute évidence, il existe un marché pour la télévision conservatrice, mais avec la vérité et la raison dans sa fondation. Le 6 janvier a changé l’équation. S’ils veulent survivre, ils doivent également changer ». journaliste Ron Mott tweeté.

Tucker Carlson, Sean Hannity et le juge Jeanine sont au moins aussi horribles que Lou Dobbs. Pourquoi les garder? – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 6 février 2021

Hey, @Fox News, ne vous contentez pas d’annuler Lou Dobbs. Vous devez ajouter Sean Hannity, Tucker Carlson et Laura Ingraham à cette liste. – Brad Betts (@ 870South) 6 février 2021

Dan Rather, journaliste chevronné controversé, a prédit que Dobbs n’était que le début, tout comme d’autres experts des médias, certains notant que les notes élevées de Dobbs auraient dû être un « bouclier » et signifiera probablement un changement majeur pour Fox.

Il semble probable que cette histoire ne fait que commencer. https://t.co/SWes4paPm4 – Dan plutôt (@DanRather) 6 février 2021

Lou Dobbs, de loin l’hôte le mieux noté sur Fox Business, vient d’être mis en conserve par le réseau. Je ne peux pas souligner à quel point c’est rare. Les notes sont normalement un bouclier. L’audience de Fox Biz est globalement faible, mais Dobbs était le type le plus populaire. Pourtant, il est annulé.https: //t.co/FDIBk1IkBN – Brian Stelter (@brianstelter) 5 février 2021

