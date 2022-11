Maintenant que Trump est là, qui d’autre pourrait se présenter à l’élection présidentielle américaine de 2024 ?

Le décompte des voix à partir des élections américaines de mi-mandat n’est pas encore terminé, mais les principaux démocrates et républicains se préparent déjà pour les élections présidentielles de 2024.

Voici un aperçu des candidats possibles à la Maison Blanche :

Titulaire actuel, Joe Biden

Le président démocrate Joe Biden a déclaré qu’il avait l’intention de se présenter aux élections et qu’il prendrait probablement une décision finale au début de l’année prochaine après avoir consulté sa famille.

Sa candidature potentielle a été soutenue par des résultats meilleurs que prévu pour ses collègues démocrates lors des élections de mi-mandat de mardi, que les responsables de la Maison Blanche ont considérés comme une justification des politiques de son administration.

Une préoccupation possible pour certains électeurs : comment l’âge du président de 79 ans pourrait affecter sa candidature et ses performances potentielles lors d’un second mandat de quatre ans.

Donald Trump

L’ancien président républicain Donald Trump a lancé mardi une course à la Maison Blanche en 2024.

Les stratèges et les chefs de parti ont déclaré que Trump, 76 ans, reste le favori pour la nomination républicaine en 2024, surtout si le parti réussit à prendre le contrôle à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat.

Mais Trump a eu un bilan mitigé avec les candidats qu’il a approuvés aux élections de mi-mandat, et si les républicains ne parviennent pas à prendre le contrôle du Congrès, certains pourraient le blâmer.

Kamala Harris

Si Biden décidait de ne pas se présenter, le vice-président Kamala Harris pourrait intervenir.

Harris, 58 ans, est actuellement la meilleure candidate alternative, ont déclaré à Reuters des responsables démocrates, la majorité des sondages d’opinion la montrant deuxième après Biden et bien devant les autres candidats démocrates potentiels.

Vice-président Kamala Harris. Anna Moneymaker/Getty Images

Sa piètre performance dans la course présidentielle de 2020 et son manque de succès politique remarquable en tant que vice-présidente ont soulevé des doutes quant à sa capacité à vaincre un adversaire républicain.

Ron Desantis

Le républicain Ron DeSantis, gouverneur de Floride âgé de 44 ans, pourrait être le principal rival de Trump pour la nomination.

Avec une base politique solide et un trésor de guerre derrière lui, DeSantis a remporté une victoire écrasante mardi dans sa candidature pour un deuxième mandat de quatre ans en tant que gouverneur.

Sa résistance aux restrictions de Covid-19, ainsi que les affrontements avec les libéraux sur les droits LGBTQI+, l’immigration et les discussions fondées sur la race, ont été salués par les conservateurs du pays.

Gavin Newsom

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a remporté mardi un deuxième mandat de quatre ans en tant que gouverneur, battant haut la main son adversaire républicain avec une campagne axée sur des questions politiques nationales telles que le droit à l’avortement et l’immigration.

Newsom, 55 ans, a déjà contacté des donateurs potentiels et du personnel au cas où Biden déciderait de ne pas se présenter, selon deux sources proches de ces efforts. Il ne devrait pas défier Biden.

Greg Abbott

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, soutenu par Trump dans sa course pour un troisième mandat de quatre ans, a repoussé l’ancien représentant démocrate américain Beto O’Rourke lors des élections de mardi.

Abbott, 64 ans, a poursuivi des politiques de plus en plus conservatrices au cours de son deuxième mandat, s’opposant aux mandats de vaccin et de masque Covid-19. Il a signé l’interdiction d’avortement la plus restrictive de tous les États américains et construit une nouvelle barrière à la frontière avec le Mexique.

Bien que l’on sache depuis longtemps qu’il serait un candidat potentiel pour 2024, Abbott n’a pas abordé la question publiquement depuis un certain temps.

Mike Pence

L’ancien vice-président républicain Mike Pence a été le numéro 2 loyal et primitif du flamboyant Trump, pour que son patron se retourne contre lui le 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Trump se sont révoltés au Capitole américain. Ancien membre du Congrès républicain, Pence a défié Trump ce jour-là et a certifié la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden, comme l’exige la loi.

Pence a parcouru une ligne fine depuis, ne risquant pas la colère de la base de Trump.

L’ancien gouverneur de l’Indiana, âgé de 63 ans, est largement considéré comme envisageant une course à la Maison Blanche. Il a fait campagne pour Brian Kemp, un ennemi juré de Trump qui a été réélu mardi gouverneur de Géorgie.

Liz Cheney

La représentante républicaine américaine Liz Cheney, 56 ans, s’est engagée à faire tout ce qu’elle peut pour empêcher Trump de retourner à la Maison Blanche et a déclaré qu’elle déciderait bientôt de se présenter elle-même à la présidence.

La fille de l’ancien vice-président Dick Cheney a joué un rôle de premier plan dans l’enquête du Congrès sur l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Cheney a perdu l’élection de nomination du Parti républicain, ou primaire, pour le siège unique du Wyoming au Congrès en août au profit d’un challenger soutenu par Trump après avoir déclaré qu’elle “n’accepterait pas le mensonge du président Trump sur les élections de 2020” pour gagner.

Pete Buttigieg

Pete Buttigieg s’est disputé l’investiture présidentielle démocrate de 2020 avant de se retirer et d’approuver Biden, qui l’a ensuite nommé secrétaire aux transports.

Dans ce rôle, Buttigieg a dirigé les efforts de l’administration pour mettre à jour l’infrastructure du pays.

Buttigieg, 40 ans, ancien officier de la Réserve de la Marine qui a été maire de South Bend, Indiana, est le premier membre ouvertement gay du Cabinet de l’histoire des États-Unis.

Nikki Haley

Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et fille d’immigrants indiens, Haley était la femme la plus en vue du cabinet de Trump.

Haley, 50 ans, considérée comme une étoile montante républicaine, a tour à tour tenu Trump près et à distance.

Elle l’a publiquement critiqué lors de sa campagne présidentielle de 2016 et de nouveau après l’émeute du Capitole, affirmant que ses actions après les élections de 2020 seront “sévèrement jugées par l’histoire”.

Sa rhétorique s’est ensuite adoucie lorsqu’elle l’a appelé un ami qui avait encore un rôle à jouer dans la fête. En juin, Haley a taquiné une course de 2024, en disant “s’il y a une place pour moi”, et a déclaré en octobre qu’elle envisagerait l’idée au début de l’année prochaine.

Gretchen Whitmer

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer, 51 ans, a remporté mardi un deuxième mandat de quatre ans, après avoir mené une campagne acharnée sur le droit à l’avortement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à l’avortement.

Son adversaire soutenu par Trump a soutenu une interdiction quasi totale de l’avortement, y compris pour les enfants victimes de viol et d’inceste.

En octobre 2020, 12 hommes ont été arrêtés pour avoir conspiré pour kidnapper Whitmer dans un complot que les autorités disent avoir éclos après qu’elle ait imposé des restrictions pendant la pandémie de Covid-19. À la fin du mois dernier, sept d’entre eux avaient été reconnus coupables ou avaient plaidé coupables d’avoir joué un rôle dans le complot.

Whitmer a déclaré que l’affaire montre à quel point le militantisme politique américain a augmenté ces dernières années.