Les utilisateurs de Twitter sont à nouveau libres de retweeter sans réfléchir, car la politique exigeant des citations-tweets, imposée avant l’élection présidentielle américaine apparemment pour promouvoir une «amplification réfléchie» des messages approuvés, a été révoquée.

Mercredi, Twitter a réactivé le « Comportement de retweet standard » et supprimé le défaut de devis imposé le 21 octobre.

« Nous espérions que ce changement encouragerait une amplification réfléchie et augmenterait également la probabilité que les gens ajoutent leurs propres pensées, réactions et perspectives à la conversation, » la société a dit dans un article de blog. En réalité, 45% des citations-tweets se composaient d’un seul mot et 70% contenaient moins de 25 caractères, a admis Twitter.

Notre objectif en incitant les QT (au lieu des retweets) était d’encourager une amplification plus réfléchie. Nous ne pensons pas que cela s’est produit, dans la pratique. L’utilisation des Tweets de citation a augmenté, mais 45% d’entre eux comprenaient des affirmations d’un seul mot et 70% avaient moins de 25 caractères. (2/4) – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 16 décembre 2020

L’objectif des tweets de citations était « d’encourager une amplification plus réfléchie », a noté l’assistance Twitter, ajoutant: « Nous ne pensons pas que cela se soit produit, dans la pratique. »

Ostensiblement mis en œuvre pour ralentir la propagation « informations trompeuses » à l’approche des élections américaines du 3 novembre, le changement a eu pour effet de réduire la quantité globale de partage sur Twitter.

Le changement a provoqué un tollé lors de son annonce, de nombreux utilisateurs en dehors des États-Unis s’opposant à l’obligation de faire un effort supplémentaire en raison d’une élection qui ne les affectait pas. Cela a également incité certains utilisateurs américains à se demander si Twitter essayait de mettre le pouce sur l’échelle.

L’un d’eux était l’animateur de podcast Dave Rubin, qui a appelé le changement de règle «Guerre de la réalité» avant les élections.

«Maintenant qu’ils ont obtenu le résultat souhaité, ils reviennent à l’ancienne méthode. La grande technologie nous manipule d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer ». Rubin a commenté après l’annonce que les règles ont été annulées.

C’est incroyable. Deux semaines avant les élections, Twitter a changé la façon dont vous retweetez parce qu’ils ne voulaient évidemment pas que certaines choses deviennent virales. Maintenant qu’ils ont obtenu le résultat souhaité, ils reviennent à l’ancienne méthode. La grande technologie nous manipule d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer. pic.twitter.com/J7jH0ogqli – Dave Rubin (@RubinReport) 16 décembre 2020

Twitter lui-même a admis que son application visait à « Limiter la diffusion d’informations trompeuses sur les processus électoraux, » qui comprenait «Pré-couchette» invite sur les tweets à rappeler à tout le monde aux États-Unis « Que les résultats des élections étaient susceptibles d’être retardés et que le vote par correspondance est sûr et légitime. »

Pendant ce temps, chaque suggestion – que ce soit par le président Donald Trump ou par un simple citoyen – selon laquelle il pourrait y avoir eu fraude électorale, irrégularité ou abus lors de l’élection a été impitoyablement qualifiée de contestée ou fausse et interdite d’être partagée.

Dans un autre cas de tentative de protéger le public américain contre les informations gênantes, Twitter a verrouillé le New York Post de son compte pendant près de trois semaines, invoquant une nouvelle politique contre l’utilisation « Piraté » matériaux.

Le journal fondé par Alexander Hamilton en 1801 avait rendu compte d’accords commerciaux louches en Chine et en Ukraine par Hunter, le fils du candidat démocrate Joe Biden. Leurs matériaux d’origine n’avaient pas été piratés, mais provenaient d’un ordinateur portable abandonné dans un atelier de réparation du Delaware. Malgré le manque de preuves suggérant que l’histoire était un travail extérieur, une équipe hétéroclite de fonctionnaires à la retraite du renseignement l’a rapidement qualifiée de «Désinformation russe» l’opération et les médias traditionnels ont refusé d’en parler.

