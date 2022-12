Maintenant que la mission Artemis I Moon de la NASA a atterri, voici la suite

Le vol d’essai sans équipage d’Artemis I est terminé, mais Artemis II – ce qui sera le premier avec des astronautes à bord – ne le sera pas avant au moins 2024.

Dans une interview cet été, Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, s’est exprimé sur l’écart entre Artemis I et Artemis II. “J’ai élevé Cain”, a-t-il déclaré. “Si cette première mission est réussie, atteint les objectifs et est sans danger pour les astronautes, pourquoi ne pouvons-nous pas l’obtenir plus rapidement que deux ans ?”

M. Nelson a déclaré qu’il y a des années, pour économiser de l’argent, la NASA avait décidé de réutiliser une partie de l’équipement électronique, connu sous le nom d’avionique, de la capsule Artemis I Orion dans la nouvelle capsule Orion pour Artemis II. “Il leur faut deux ans pour retirer l’avionique et la refaire”, a déclaré M. Nelson, “ce qui est très frustrant pour moi, mais c’est ce que c’est.”

Il y aura quatre astronautes à bord d’Artemis II. Trois proviendront de la NASA et un sera canadien, dans le cadre de l’accord précisant la participation de l’Agence spatiale canadienne au programme Artemis. La NASA n’a pas encore annoncé qui participera à la mission.