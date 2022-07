La nouvelle direction de l’Allemagne a fait « tout » dans son alliance avec les États-Unis, renversant une stratégie qui avait soutenu son succès

Ce qu’on appelait le “culture de la mémoire” était un élément essentiel de la stratégie de politique étrangère de l’Allemagne d’après-guerre. Des dirigeants avisés ont pu restaurer progressivement l’importance du pays sur la scène internationale et atteindre des objectifs stratégiques.

L’« Ostpolitik » du chancelier Willy Brandt en est un excellent exemple, basée sur des idées de repentance et de dépassement de l’inimitié d’après-guerre. La réconciliation historique entre Bonn et l’URSS est devenue la base de la future unification de l’Allemagne – résoudre la tâche principale des élites politiques du pays après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, les politiciens moins doués considèrent la mémoire historique comme un handicap et une difficulté. Pour les voisins, les ambitions du leadership allemand en Europe rappellent des souvenirs douloureux. En effet, des documents historiques tels que le traité d’unification allemande limitent les capacités militaires de l’État – ce qui constitue un obstacle direct au rêve du chancelier Olaf Scholz de créer une “l’armée la plus puissante d’Europe”.

Aujourd’hui, l’image d’une nation éprise de paix qui s’est rééduquée après la tragédie des deux guerres mondiales ne cadre pas bien avec les livraisons actives d’armes à l’Ukraine.

“Cette guerre doit cesser” Scholz a récemment mis en garde, alors qu’il était à Kiev. Pendant ce temps, le site Web de son gouvernement est régulièrement mis à jour avec des informations sur les armes déjà livrées et prévues pour être livrées aux Ukrainiens. C’est ce qu’on pourrait appeler un paradoxe.

Regardons une partie de la rhétorique sortant de Berlin. Le 21 juin, à la veille de la Journée du souvenir et de la douleur de la Russie, le ministre de l’Économie, Robert Habeck, a appelé la réduction de l’approvisionnement en gaz russe “une attaque contre l’Allemagne.” La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a affirmé que “La Russie utilise délibérément la faim comme une arme.”















Soit dit en passant, derrière les mensonges infondés se cachent de véritables données historiques – plus de quatre millions de citoyens soviétiques sont morts de faim pendant l’occupation nazie.

Au sommet du G7 le mois dernier, Scholz a appelé les participants à préparer une nouvelle “Plan Marshall” pour l’Ukraine, déformant le sens du programme qui a aidé l’Europe occidentale à se remettre des horreurs du fascisme. On a l’impression qu’une politique de mémoire est remplacée par une politique d’amnésie délibérée.

La “changement d’époque” proclamée par Scholz fin février signifie une chose jusqu’à présent : Berlin abandonne tout avant cette date. Dans les relations avec la Russie, même les réalisations modestes du passé sont devenues l’objet de censure, et les appels de Moscou à un système européen de sécurité indivisible sont perçus comme des idées fantaisistes.

La culture de l’annulation l’emporte sur l’historicisme de la diplomatie. La réticence de Berlin à placer la politique dans un contexte historique démontre l’absence d’objectifs autodéterminés et d’une stratégie cohérente.

Avant les élections, le nouveau chancelier a promis une politique étrangère renouvelée dans l’esprit de son prédécesseur et membre du parti Brandt. Auparavant, la politique orientale de l’Allemagne, complexe et controversée, confirmait que le gouvernement pouvait trouver un équilibre délicat entre les valeurs et les intérêts : maintenir la solidarité alliée dans l’UE et l’OTAN, mais garder un espace de dialogue avec “les opposants à l’Occident collectif”. En d’autres termes, argumentez sur des questions politiques et morales tout en développant des projets commerciaux mutuellement bénéfiques.

L’approche de Scholz est à l’opposé de ce sur quoi Willy Brandt et ses partisans ont travaillé. Berlin a finalement réduit sa politique orientale, autrefois dynamique et multiforme, au seul soutien de Kiev. Dans les relations internationales, cependant, la simplification réduit rarement les contradictions.















Ce type de primitivisation n’ajoute pas de crédibilité au leadership allemand, mais il soulève des doutes quant à sa compétence.

L’octroi du statut de candidat à l’UE à l’Ukraine, activement soutenu par Berlin, pourrait également s’avérer gênant. Et il ne s’agit pas seulement des cinq autres membres officiels de la liste d’attente et de plusieurs prétendants potentiels, qui attendent ou attendent encore depuis des années cette décision, tout en essayant de répondre aux exigences strictes de l’UE. Dans l’approche de la politique étrangère allemande, le sens du spectacle et le symbolisme remplacent progressivement l’ordre et la cohérence.

Après tout, sur un plan plus pratique, tout le monde reconnaît que la participation réelle de l’Ukraine à l’Union européenne est impossible et il n’est pas certain qu’elle devienne un jour tangible.

Le chemin unique que les peuples d’Allemagne et de Russie ont emprunté ensemble après la Seconde Guerre mondiale a exigé la repentance d’une part et le pardon d’autre part. Maintenant, pour le bien de « solidarité alliée », L’Allemagne sacrifie les fruits de ce laborieux travail commun.

En effet, Berlin serait probablement prêt à tourner le dos à d’autres pays si ses alliés l’exigeaient. Par exemple, la Chine – le principal partenaire commercial de l’Allemagne au cours des six dernières années – deviendra instantanément un ennemi irréconciliable si l’impasse entre les États-Unis et la Chine s’intensifie.

Pouvait-on s’attendre à une réaction différente des Allemands face aux événements en cours ? Des déclarations plus équilibrées des membres du cabinet et des titres moins agressifs dans leur journal interne, Der Spiegel ?















Le revirement actuel est en partie l’envers du cours qui a été à la base de la politique allemande jusqu’à présent. Berlin avait systématiquement réduit l’importance de la Bundeswehr après l’unification, sur la base de l’irréversibilité de la soi-disant “fin de l’histoire” et, par conséquent, n’était absolument pas préparé aux réalités politico-militaires radicalement modifiées d’aujourd’hui. De plus, très peu s’attendaient à ce que la Russie passe d’années d’exhortations, qui pourraient être ignorées, à une action décisive. Le rejet pendant des décennies de la Realpolitik en faveur d’une approche fondée sur les valeurs et la volonté de placer les questions restantes de la sécurité stratégique sous le contrôle des États-Unis et de l’OTAN ont prédéterminé la réaction de Berlin aux événements actuels. Pour le moment, ce n’est pas tant de l’agressivité que de la confusion.

“La solidarité avec les alliés et la distorsion de l’histoire est un refuge pour un gouvernement qui prévoyait de se consacrer à une politique étrangère écologiste et vertueuse en 2022, plutôt que de renouveler l’armée et de fournir des armes à la région en conflit.”

Les dirigeants allemands estiment qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de ne pas être sur ce qu’ils pensent être le “le bon côté de l’histoire” comme Scholz l’a appelé en février. Parce qu’autrement, toute la base politique et idéologique du cabinet s’effondrerait et susciterait des questions sur son adéquation.

« La politique étrangère allemande est sur une jambe depuis 1949. Nous sommes confrontés à un autre défi : ne pas poursuivre une politique de manœuvre, mais également se tenir sur la deuxième jambe, basée sur l’amitié avec l’Occident et en négociant chaque étape avec nos amis occidentaux, ce qu’on appelle une politique de l’Est, Brandt une fois décrit. En tirant sur le “deuxième jambe,” Berlin continue de se tenir fermement sur le premier. La question est de savoir s’il est possible d’aller loin sur une seule jambe.