Maintenant que Balatro est sur mobile, voici quelques conseils pour commencer

Maintenant que Balatro est sorti sur mobile, je voulais voir de quoi il s’agissait. Et bien qu’il s’agisse d’un excellent jeu, son didacticiel ne fait pas le meilleur travail possible pour vous préparer au type de succès nécessaire pour vous accrocher. Au cours de mes premières heures, même si j’atteignais les objectifs fixés, j’avais l’impression de trébucher sur mon chemin vers le succès au lieu de l’atteindre grâce à une stratégie. L’intégration a été un peu trop abrupte, concentrée sur les bases de la façon de jouer au lieu de mélanger cela avec des conseils sur la façon de jouer. efficacement. Dans cet esprit, voici quelques informations utiles et conseils pour commencer.

On m’a dit qu’il n’y aurait pas de mathématiques

Dans Balatrola boucle principale du jeu consiste à accumuler suffisamment de jetons de poker pour battre un total de jetons défini appelé blind. Pour ce faire, vous devez créer la main de poker idéale qui maximise le nombre de jetons que vous pouvez gagner. Je pense que ce avec quoi j’ai eu tellement de mal au départ, c’était de comprendre comment fonctionnait la notation. Les chiffres volaient vers moi, et je ne savais pas ce qu’ils signifiaient ni d’où ils venaient. Savoir comment fonctionne la notation est critique pour maximiser votre potentiel de gain de jetons.

Chaque main que vous jouez se voit attribuer une équation mathématique simple :

Total des jetons gagnés = valeur des jetons des cartes x score multiplicateur.

Ce sont les équations mathématiques attribuées à chaque main. À l’aide de cartes spéciales, vous pouvez modifier ces équations de base pour augmenter votre score. Image : Pile de jeu

L’équation mathématique est différente pour chaque type de main de poker, et plus une main est puissante, plus l’équation est grande. Vous n’avez pas besoin de vous souvenir des hiérarchies de mains ou de leurs valeurs d’équation : il suffit d’appuyer sur le bouton « Exécuter les informations » pour afficher une liste de références. Maintenant, voici la partie importante : cette équation mathématique change en fonction des cartes que vous jouez et des modificateurs que vous avez gagnés. Par exemple, l’équation de base pour deux paires est un score multiplicateur de 20 jetons x 2. Si je joue deux dames et deux 3, je peux déterminer mon score en ajoutant la valeur totale des jetons de mes cartes (10+10+3+3=26) à la valeur des jetons de l’équation (20), puis en multipliant ce nombre par 2. , soit 92 jetons.

La notation fonctionne en additionnant toutes les valeurs des jetons et toutes les valeurs du multiplicateur, puis en multipliant les deux nombres ensemble. GIF : pile de lecture

Je suis réticent à admettre combien de temps il m’a fallu pour comprendre ce qui se passait, mais une fois que j’ai compris, tout a cliqué. J’ai enfin a obtenu ce qui rend ce jeu difficile à lâcher. Certaines de ces blinds nécessitent d’accumuler des milliers de jetons, donc le point principal – et honnêtement le plus grand facteur de plaisir – de Balatro renforce ces équations et vos cartes autant que possible. Ce qui m’amène au conseil suivant.

L’argent règne sur tout autour de moi

J’aurais aimé que le jeu prenne plus de temps pour expliquer que, dès le début, l’argent est tout. Pour chaque blind, vous avez un certain nombre de chances ou de mains pour gagner suffisamment de jetons, et si vous n’aimez pas les cartes dans votre main, vous avez un certain nombre d’occasions de vous défausser des cartes dans l’espoir d’en obtenir de meilleures. Vous gagnez le plus d’argent en battant les blinds dans le moins de mains et avec le moins d’écarts possible. Il existe également d’autres moyens de gagner de l’argent, grâce à des cartes spéciales et des avantages que vous pouvez obtenir. Une fois que vous l’avez déverrouillé, utilisez le jeu spécial qui vous permet de démarrer avec 10 $ supplémentaires au lieu des 4 $ habituels. Recherchez l’avantage (appelé « tag ») qui vous donne 25 $ pour battre les « boss blinds » – ou des blinds plus difficiles qui introduisent une sorte d’effet négatif comme une diminution des valeurs d’équation tout en vous obligeant à gagner des quantités de jetons anormalement élevées. Effectuez vos opérations bancaires autant que vous le pouvez, le plus tôt possible afin de…

Achetez jusqu’à ce que vous tombiez

Ce qu’il y a d’étonnant à propos Balatro est qu’il a réussi à reproduire efficacement le plaisir d’ouvrir des coffres à butin sans avoir à dépenser un seul centime en microtransactions. À la fin de chaque blind, vous pouvez visiter le magasin où vous achetez des cartes qui s’ajoutent ou modifient votre deck, des bons qui confèrent de puissants avantages comme la possibilité d’augmenter la taille de votre main, ou des jokers qui ont toutes sortes de capacités de modification du score. . Optez pour les jokers qui augmentent les bonus à chaque tour en fonction du respect de certains critères afin que votre potentiel de score puisse croître de façon exponentielle. Ma partie la plus réussie comportait un joker qui ajoutait un +1 à mon multiplicateur chaque fois que je ne jouais pas de carte faciale. À la fin de ce run, je marquais plus de 10 000 jetons issus des mains les plus faibles jouées avec les cartes les moins chères. Si vous voyez des jokers qui ne fonctionnent pas avec votre stratégie, n’oubliez pas que vous pouvez dépenser de l’argent pour relancer la boutique et en acheter de nouveaux.

Dans la boutique, vous pouvez acheter des cartes qui modifient d’autres cartes ou augmentent la valeur de mains spécifiques. Image : Pile de jeu

Contrairement à la plupart des autres roguelikes qui vous permettent de conserver certaines capacités ou objets lorsque vous mourez, lorsque vous échouez à une course à Balatrotoutes vos cartes spéciales, bons d’achat, avantages et espèces disparaissent. Vous ne pouvez pas emporter d’argent liquide avec vous, alors dépensez-le.

Enfin, si vous voulez être sûr de passer un bon moment avec Balatro…

Même BalatroLe développeur de sait que ce jeu est un problème. Image : Pile de jeu

Installez un bloqueur d’applications (sérieusement)