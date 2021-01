Mais le tableau plus large pourrait encore être assez sombre. La semaine écoulée a marqué le début officiel d’une nouvelle décennie. Pour commencer, Today’s WorldView met en évidence trois lignes de tendance qui pourraient déterminer les années à venir.

Changement démographique

Selon une étude de l’ONU de 2015Le monde devrait compter environ 8,5 milliards d’habitants d’ici 2030, soit une augmentation d’environ 15% de la taille de l’humanité en 15 ans seulement. L’Inde aura dépassé la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde, tandis que les démographes prévoient une croissance démographique prononcée en Afrique subsaharienne, qui abritera bientôt les sociétés les plus jeunes du monde. Le nombre de mégapoles a peut-être doublé d’ici la fin de la décennie, près des deux tiers de l’humanité vivant dans les centres urbains.

Les gouvernements européens sont déjà aux prises avec un avenir façonné par la hausse des coûts des soins aux personnes âgées, les conséquences d’une diminution de la population et de la main-d’œuvre. Les solutions politiques à ces défis peuvent inclure encourager plus d’immigration pour pourvoir des emplois et affaiblissement de la protection sociale pour augmenter la productivité des employés. Les craintes démographiques prendront presque certainement plus de place dans la politique occidentale: les mouvements d’extrême droite des deux côtés de l’Atlantique sont de plus en plus l’antiféminisme comme cri de ralliement à une époque de baisse des taux de natalité.

Les dirigeants autoritaires chinois sont bien conscients de la nécessité de faire demi-tour face au vieillissement de la population et se sont lancés dans un effort pour recentrer l’économie chinoise afin de mieux accueillir un marché intérieur après des années de boom des exportations. . Dans une décennie, nous pourrons également savoir si l’abondance des jeunes en Inde – plus de la moitié de la population a moins de 25 ans – s’est transformée en faveur démographique ou en malédiction. La plus grande démocratie du monde a déjà du mal à soutenir sa vaste population de jeunes avec une éducation, des soins de santé et des emplois appropriés.

Le bilan croissant du changement climatique

2030 est une étape importante pour les organisations internationales et les climatologues qui ont été les tristes annonciateurs du changement climatique. Il y a deux ans, le Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat a averti que sans des réductions massives et sans précédent des émissions de carbone au cours de la prochaine décennie, le monde serait au bord d’une catastrophe climatique. Des études ultérieures ont suggéré que même si les demandes des militants du climat étaient satisfaites, il faudrait des décennies pour mesurer les effets observables.

Il y a des raisons d’espérer. D’innombrables gouvernements ont adopté des plans ambitieux pour rendre leurs économies neutres en carbone. Le nouveau gouvernement Biden prévoit de renforcer les efforts mondiaux pour le climat que le président Trump a laissés, tandis que le président chinois Xi Jinping a déclaré le mois dernier que la Chine prévoyait de réduire l’empreinte écologique d’au moins 65 pour cent d’où il était de 2005 à 2030. Le Forum économique mondial – un bastion de l’optimisme – prévoit un avenir en 2030 là où les centres-villes sont transformés en zones formées par l’activité piétonne, la technologie élimine de plus en plus le besoin de posséder des voitures, moins de gens mangent de la viande, les gens respirent un air plus propre et une énergie renouvelable et propre domine le secteur de l’énergie.

C’est la vue rose. Les demandes d’une classe moyenne émergente dans le monde en développement pourraient remettre en cause les efforts de décarbonisation, tandis que le scepticisme climatique pourrait encore conduire de nombreux mouvements de droite en Occident. leurs adversaires deviennent verts. Plutôt qu’un avertissement au monde, la fonte des calottes glaciaires de l’Arctique ouvre déjà de nouvelles routes commerciales et de nouvelles voies d’exploration, inaugurant une nouvelle ère de compétition géopolitique. Pendant ce temps, les scientifiques prévoient un nombre croissant d’événements météorologiques extrêmes qui dévastent le monde et déstabilisent les communautés vulnérables.

Le désordre de la gouvernance mondiale

La dernière décennie a changé notre vision de la politique mondiale. Il y a longtemps, il y avait une certaine certitude dans l’acharnement de la démocratie libérale – les États à parti unique sont toujours en plein essor, tandis que le populisme démagogique et le nationalisme d’extrême droite sont des forces fortes au sein de nombreuses grandes démocraties du monde. Les groupes de défense des droits mettent en garde contre l’érosion de démocraties autrefois saines et nouvelles menaces à la liberté et la vie privée causée par la cybersurveillance gouvernementale.

Les visions d’un ordre mondial libéral robuste ont cédé la place aux livres blancs le retour de la concurrence entre les grandes puissances. Cela inclut la nouvelle course à la recherche et l’utilisation de technologies comme l’intelligence artificielle, ce qui est prédit ajouter environ 16 billions de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030. La Chine a investi d’énormes ressources dans son secteur technologique et est sans doute le pionnier mondial dans le développement et la mise en œuvre de technologies d’IA, un avantage qui a d’énormes implications politiques. « Toute personne à la pointe de l’intelligence artificielle d’ici 2030 régnera sur le monde jusqu’en 2100 », a déclaré un récent. briefing politique de la Brookings Institution.

Les libéraux occidentaux espèrent que les graves défis de la prochaine décennie – qui nécessitent tous une coopération et une coordination internationales étendues – finiront par dissiper le nationalisme en colère du présent.