Maintenant presque l’article fini

DOHA, Qatar – Quatre ans, c’est long dans le football, mais les joueurs vous diront que le temps a passé entre Russie 2018 et Qatar 2022. Pour certains, cela a peut-être semblé encore plus rapide.

Depuis qu’il a remporté la Coupe du monde il y a quatre ans, la vie de Kylian Mbappe a été un tourbillon d’émotions et de succès. Sans ordre particulier : il y a eu la décision de rester au Paris Saint-Germain et de snober le Real Madrid en mai dernier ; raté le penalty décisif lors de la défaite en fusillade de la France en huitièmes de finale contre la Suisse à l’Euro 2020; la défaite finale de la Ligue des champions 2020 contre le Bayern Munich après avoir raté une grande occasion alors que le score était encore de 0-0. Il y a les trois titres de Ligue 1 remportés, les 193 buts marqués, les 93 passes décisives enregistrées, la formation du partenariat avec Neymar et Lionel Messi et le triomphe de l’UEFA Nations League 2021.

Le plus important, cependant, est que Mbappe n’est évidemment pas le même joueur qu’il y a quatre ans.

“Kylian en 2018 n’était pas le même joueur. Il n’avait pas la même personnalité”, a déclaré son coéquipier français Antoine Griezmann. “On le voit beaucoup plus dans le groupe maintenant et à l’entraînement. Il parle beaucoup et met beaucoup de joie de vivre dans le quotidien de l’équipe.”

N’oublions pas que le Mbappé de 2018 était un prodige, encore âgé de seulement 19 ans, considéré comme “montant” et encore non éprouvé dans une certaine mesure. Pourtant, le Mbappé de 2022 est sur une autre planète. Il a 23 ans, le meilleur joueur de cette Coupe du monde, le meilleur joueur du monde et une véritable superstar mondiale à part entière.

Son évolution sur le terrain, dans sa façon de jouer, de marquer, de se comporter, est assez flagrante. “Il a fait passer son jeu au niveau supérieur”, a déclaré l’attaquant Olivier Giroud. “Il s’est amélioré à tous les niveaux. Il est plus fort, plus intelligent, plus rapide, un meilleur finisseur.”

Le Mbappé de 2018 était très motivé, mais il n’avait pas encore trouvé sa voix. Il voulait être le meilleur au monde, mais à ce stade, il devait encore s’améliorer et apprendre. Le Mbappé de 2022 n’est pas loin de l’article fini. Il excelle dans tous les départements, notamment devant le but, où il est devenu encore plus clinique : 50 % de ses tirs sont cadrés cette saison contre 45 % la saison dernière.

Bien sûr, il y a encore place à l’amélioration. Parfois, il dribble trop, et il pourrait être meilleur dans les airs. Il y a aussi des progrès à faire quand il joue seul devant, recevant le ballon dos au but.

Kylian Mbappe était déjà l’un des meilleurs mondiaux à Russie 2018. Maintenant, à Qatar 2022, il est encore meilleur. Elsa/Getty Images

Dans l’ensemble cependant, le Mbappe de 2022 marche partout sur le Mbappe de 2018. Il est plus un leader maintenant, et c’est tellement évident dans cette compétition.

Comme Griezmann l’a reconnu, Mbappe est l’un des patrons du vestiaire français. En 2018, il faisait encore profil bas, mangeait ses pâtes et son saumon, se détendait avec sa PlayStation et s’entraînait à l’entraînement. En 2022, il est beaucoup plus vocal : il taquine les gens pour garder l’ambiance légère et se charge de guider le groupe, en particulier la jeune génération. Il s’est affronté avec la FA française sur les droits d’image au nom de l’équipe, qui étaient tous entièrement derrière lui. Il portera le brassard de capitaine (actuellement avec le gardien vétéran Hugo Lloris) tôt ou tard, cela ne fait aucun doute, et cela verra peut-être sa prochaine évolution.

“Il sait qu’il est important pour nous et que chaque mouvement sera surveillé par les fans, les journalistes, ses coéquipiers”, a déclaré Griezmann. “Il est irréprochable.”

Grâce à ses exploits sur le terrain, Mbappe est devenu une superstar mondiale. Son suivi sur les réseaux sociaux est énorme (9,39 millions de followers sur Twitter, 75,8 millions sur Instagram), ses accords de parrainage sont énormes (il est N ° 35 sur la liste Forbes des athlètes les mieux payés) et il a le potentiel d’entrer dans la conversation sur la culture pop d’une manière que des joueurs comme David Beckham ont avant lui.

L’une des citations les plus célèbres de Mbappe est quelque chose qu’il a dit à son ami Antoine Le Roy pour un documentaire sur la chaîne de télévision française Canal+ en mai 2018 : « Ne me parlez pas d’âge. Si vous êtes assez bon, vous êtes sur le terrain, point final. Il n’y a pas de ‘tu as l’âge, ou tu n’as pas l’âge.'” Il avait raison, même s’il avait encore du chemin à faire malgré tout son incroyable talent.

Quatre ans plus tard, il doit être content d’où il est et du chemin parcouru. Et dans quatre ans, combien le Mbappé de 2026 aura-t-il encore grandi ? Il n’y a aucune raison de suggérer qu’il ne continuera pas à aller de mieux en mieux.