« Maintenant ou jamais »: les migrants se précipitent à la frontière américaine avant l’expiration du titre 42

MATAMOROS, Mexique (AP) – Les migrants se sont précipités à travers la frontière quelques heures avant l’expiration des restrictions d’asile liées à la pandémie jeudi, craignant que de nouvelles politiques ne rendent beaucoup plus difficile l’entrée aux États-Unis.

Dans le but de nettoyer les installations de détention débordées, les agents de la patrouille frontalière ont été invités mercredi à commencer à libérer certains migrants avec pour instruction de se présenter à un bureau d’immigration aux États-Unis dans les 60 jours, selon un responsable américain. Le responsable n’était pas autorisé à parler publiquement de l’affaire et a fourni des informations à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’administration Biden a dévoilé des mesures pour remplacer le titre 42, qui suspendait le droit de demander l’asile depuis mars 2020 au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Mercredi, le Département de la sécurité intérieure a annoncé une règle rendant extrêmement difficile pour quiconque voyage à travers un autre pays, comme le Mexique, de se qualifier pour l’asile. Il a également introduit des couvre-feux avec suivi GPS pour les familles libérées aux États-Unis avant les premiers contrôles d’asile.

À Matamoros, en face de Brownsville, au Texas, les migrants sont arrivés régulièrement mercredi, se déshabillant avant de descendre une rive escarpée tenant des sacs en plastique remplis de vêtements. Ils pataugeaient lentement dans la rivière, un homme tenant un bébé dans une valise ouverte sur la tête.

Du côté américain, ils ont enfilé des vêtements secs et se sont frayé un chemin à travers du fil accordéon. Beaucoup se sont rendus aux autorités, dans l’espoir d’être libérés pour rester légalement tout en poursuivant leurs affaires devant des tribunaux d’immigration en retard, ce qui prend des années.

William Contreras du Venezuela a déclaré que le titre 42 était favorable aux habitants de son pays d’Amérique du Sud dévasté, ayant entendu dire que beaucoup avant lui avaient été libérés aux États-Unis.

« Ce que nous comprenons, c’est qu’ils ne laisseront entrer personne d’autre », a déclaré l’ami de Contreras, Pablo, qui a refusé de donner son nom de famille parce qu’il prévoyait de traverser la frontière illégalement. « C’est la raison de notre urgence à traverser la frontière aujourd’hui. »

La patrouille frontalière a arrêté environ 10 000 migrants mardi, l’une de ses journées les plus chargées, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler publiquement. C’est presque le double de la moyenne quotidienne d’environ 5 200 en mars, les dernières données accessibles au public, et près des 11 000 que les responsables américains ont prédits est la limite supérieure d’une poussée qu’ils anticipent après le titre 42.

Plus de 27 000 personnes étaient sous la garde des douanes et de la protection des frontières américaines, a déclaré le responsable, bien au-dessus de la capacité. En mars, 8 600 étaient en garde à vue.

Les agents de la patrouille frontalière ont reçu l’ordre mercredi de commencer à libérer les migrants dans tout secteur frontalier qui a atteint 125% de sa capacité de rétention avec pour instruction de se présenter à un bureau d’immigration dans les 60 jours. On leur a également dit de commencer les libérations si la durée moyenne de détention dépassait 60 heures ou si 7 000 migrants étaient placés en garde à vue à travers toute la frontière en une journée.

À Ciudad Juarez, en face d’El Paso, au Texas, certains refuges pour migrants avaient des lits vides alors que les migrants les abandonnaient pour entrer aux États-Unis. il y a quelques semaines.

Jeudi, environ 400 migrants se sont blottis dans des vents violents fouettant le sable sur la rive du Rio Grande à l’est d’El Paso entre des groupes de soldats de la Garde nationale du Texas construisant des barrières en accordéon. Un couple de Colombie s’est approché du fil accordéon en demandant s’ils pouvaient allumer un feu parce qu’un enfant de 10 ans tremblait dans le froid du désert. La plupart des migrants se sont regroupés sous de fines couvertures. Le major Sean Storrud de la Garde nationale du Texas a déclaré que ses troupes avaient construit 28 kilomètres de barrières grillagées dans cette zone dans le but de réduire les passages massifs et ont expliqué aux migrants les conséquences d’un passage illégal.

« Les migrants ne savent pas vraiment ce qui va se passer », a déclaré Storrud.

Bien que le titre 42 ait empêché de nombreuses personnes de demander l’asile, il n’a entraîné aucune conséquence juridique, encourageant les tentatives répétées. Après jeudi, les migrants risquent d’être interdits d’entrée aux États-Unis pendant cinq ans et d’éventuelles poursuites pénales.

Dans le même temps, l’administration a introduit de nouvelles voies légales expansives aux États-Unis. Jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance d’Haïti, de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela peuvent entrer si elles postulent en ligne avec un sponsor financier et entrent par un aéroport. Des centres de traitement s’ouvrent au Guatemala, en Colombie et ailleurs. Jusqu’à 1 000 personnes peuvent entrer quotidiennement par voie terrestre avec le Mexique s’ils décrochent un rendez-vous sur une application en ligne.

À San Diego, plus de 100 migrants, dont beaucoup de familles colombiennes, ont dormi sous des bâches en plastique entre deux murs frontaliers, surveillés par des agents de la patrouille frontalière qui n’avaient nulle part où les emmener pour le traitement.

Albino Leon, 51 ans, a acheté du poulet à des vendeurs de Tijuana à travers des lattes dans le mur bordant San Diego parce que les biscuits que les agents lui ont donnés, sa femme et sa fille les ont laissés affamés. La nouvelle que le titre 42 se terminait a incité la famille à faire le voyage maintenant.

« Avec les changements qu’ils apportent aux lois, c’est maintenant ou jamais », a déclaré Leon, qui s’est envolé pour le Mexique depuis la Colombie et a franchi un premier mur frontalier pour atteindre le sol américain.

Alors que les responsables américains prédisent plus de traversées après la fin du titre 42 à 11h59. pm HAE jeudi – Le président Joe Biden a déclaré mardi que la frontière serait «chaotique pendant un certain temps» – certains n’étaient pas sûrs. Soraya Vasquez, directrice adjointe d’Al Otro Lado, un groupe de défense actif à Tijuana, a déclaré que les points de passage pourraient tomber immédiatement mais que la migration persisterait.

Miguel Meza, responsable des programmes de migrants pour Catholic Relief Services, qui compte 26 refuges pour migrants au Mexique, estime qu’il y a environ 55 000 migrants dans les villes frontalières en face des États-Unis. D’autres arrivent quotidiennement du sud, ainsi que des migrants expulsés par les États-Unis vers le Mexique.

Carmen Josefina Characo, une Vénézuélienne arrivée à Matamoros avec sa fille adulte, a déclaré qu’elle était déterminée à continuer d’essayer une application mobile du gouvernement américain pour gagner une place pour entrer aux États-Unis par un passage terrestre. La demande a largement dépassé l’offre, exaspérant de nombreux nouveaux arrivants.

« Les gens qui viennent d’arriver commencent à entendre les histoires d’autres qui sont ici depuis plus longtemps et ils commencent à s’alarmer. « Oh, vous êtes ici depuis quatre mois. Eh bien, je viens juste d’arriver et je vais traverser », a déclaré Characo.

Les migrants ont mis à rude épreuve certaines villes américaines au cours de la dernière année.

Denver a commencé à voir plus de 100 migrants par jour arriver dans des bus la semaine dernière, activant un centre d’opérations d’urgence. La ville se bouscule pour l’espace d’abri.

« Les chiffres sont écrasants », a déclaré Alan Salazar, chef de cabinet du maire Michael Hancock.

Salazar a estimé qu’environ 9 000 migrants sont passés par Denver depuis la fin de l’automne, lorsque la ville est soudainement devenue une étape populaire pour les Vénézuéliens et d’autres.

Elías Guerra, 20 ans, est venu à Denver la semaine dernière après avoir entendu dire que c’était un endroit accueillant où il pouvait obtenir un billet de bus gratuit pour sa destination finale. Après quatre nuits dans un abri d’église, Denver a fourni un billet de bus de 58 $ pour New York. Il est parti mercredi soir.

« Ici, c’est confortable, c’est sûr, il y a de la nourriture, il y a un abri, il y a des toilettes », a déclaré Guerra alors qu’il attendait avec des dizaines d’autres migrants dans un parking où la ville traitait les nouveaux arrivants.

___

les écrivains d’Associated Press Colleen Long et Rebecca Santana à Washington; Christopher Sherman à Mexico ; Gerardo Carrillo à Matamoros, Mexique ; Maria Verza à Ciudad Juarez, Mexique; Anita Snow à Phœnix; Nick Riccardi à Denver; Morgan Lee à Santa Fe, Nouveau-Mexique ; Giovanna Dell’Orto à El Paso; et Elliot Spagat à Tijuana, au Mexique, ont contribué.

Valérie Gonzalez, Associated Press