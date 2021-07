« Maintenant, nous parlons »: les fans soutiennent la décision de l’université britannique de supprimer l’offre à un étudiant impliqué dans des abus racistes de Snapchat contre des stars anglaises

Université de Nottingham Trent [NTU] semble être devenu la première institution universitaire à avoir pris des mesures à la suite du vitriol envoyé au trio au lendemain de la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020, prenant sa décision en une semaine lorsque la police a procédé à des arrestations pour abus et Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu que les auteurs seraient bannis des matchs.

La punition aurait été en réponse à une vidéo Snapchat dans laquelle un individu pourrait être entendu utilisant un langage raciste envers le trio de joueurs noirs, qui ont tous raté les pénalités alors que l’Angleterre a raté de peu la gloire après un match nul 1-1 en temps normal. temps.

Un porte-parole de l’université a déclaré à Sky Sports : « Cette allégation n’implique pas un étudiant de NTU. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination, y compris le racisme.

« Nous avons examiné cette affaire immédiatement et, par conséquent, avons retiré une offre à un candidat. »

La grande majorité des lecteurs qui ont répondu sur Twitter l’ont fait pour applaudir l’intervention.

Plus tôt cette semaine, un employé du célèbre agent immobilier britannique Savills a été suspendu alors qu’il prétendait que son compte avait été piraté à la suite d’un tweet annonçant que « N*gg*rs l’a gâché pour nous ».

« Savills confirme que le membre du personnel lié aux commentaires racistes publiés sur Twitter affirme que son compte a été repris par un tiers et que l’affaire est renvoyée à la police du Grand Manchester », dit la compagnie.

« Savills a agi rapidement et confirme que l’individu est suspendu de ses fonctions dans l’attente des conclusions de cette enquête, qui progresse en priorité.

« Savills a une politique de tolérance zéro sur toute forme d’abus ou de discrimination raciale. »

Pendant ce temps, un entraîneur de football de 50 ans qui aurait été arrêté pour un tweet raciste envoyé depuis son compte à l’attaquant de Manchester United Rashford a affirmé qu’il aurait pu « sans le savoir » a publié l’abus en état d’ébriété, présentant des excuses au jeune homme de 23 ans au cas où cela viendrait de lui.

« J’ai été martelé à l’époque et je ne me souviens pas l’avoir fait » papa et entraîneur de football Nick Lee a déclaré au Sun.

« Mais si je l’ai fait, je veux que Marcus sache que je suis vraiment désolé et je m’excuse sincèrement.

« Après tout ce qu’il a fait pour mes enfants et tous les autres enfants du pays avec les repas scolaires gratuits.

« Il est absolument génial. Il a aidé ma famille et je ne le remercierai jamais assez. Je suis moi-même un quart sud-africain noir et j’étais marié à un Allemand. »

Le point de vente a déclaré que Scott avait été marié à feu Susanne Hint, qui a été surnommée « Lotto Gran » après avoir prétendument tenté de réclamer un jackpot de loterie de près de 46 millions de dollars avec un billet qu’elle a dit avoir accidentellement mis dans la machine à laver en 2016.

Scott est l’une des quatre personnes arrêtées jusqu’à présent en raison d’abus racistes visant les joueurs anglais. Son récit a dit à Rashford que son prix de la reine « besoin de brûler, tu fais semblant », concluant : « Fais leurs valises et va dans ton propre pays. »