Maintenant, nous nous battons pour l’Ukraine : des volontaires cherchent à se venger de la Russie

Il dit avoir recruté des Azerbaïdjanais, des Tatars et des Ouïghours chinois dans le groupe, et il parle avec passion de la marginalisation et de l’oppression des minorités turcophones en Russie. Il a déclaré que Moscou avait injustement attiré des conscrits pour la guerre principalement issus de régions reculées et pauvres de Russie, y compris celles peuplées de minorités ethniques turcophones, qui ont été tuées en bien plus grand nombre que les Russes de souche.

Mais M. Kudabek a déclaré que les membres de son unité pourraient tourner cette injustice à leur avantage, infiltrant le territoire occupé par la Russie lors de missions de sabotage et même se faisant passer pour des soldats russes.

“Nous voulons juste combattre les Russes”, a-t-il déclaré. “Nous savons ce qu’ils sont.”

Malgré leur valeur évidente pour l’armée ukrainienne, les commandants des bataillons ethniques se sont plaints d’un manque de soutien de Kyiv. Le chef de bataillon tchétchène, M. Madiyev, a déclaré qu’au-delà des armes et des munitions, les unités devaient subvenir à leurs propres besoins en nourriture, en carburant et en équipement.

Le chef d’un régiment russe, un nationaliste d’extrême droite qui utilise le nom de code White Rex, a déclaré qu’il s’était heurté à de multiples obstacles lorsqu’il avait formé l’unité peu après l’invasion russe.

Bien que lui et ses collègues volontaires aient vécu en Ukraine pendant plusieurs années, ils ont d’abord été accueillis par des Ukrainiens méfiants à propos des saboteurs russes. “Nous avons été tenus sous la menace d’une arme”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu beaucoup de rencontres amusantes et pas si amusantes, mais j’étais déterminé à avoir ce régiment.”

Mais ils ont également trouvé un soutien parmi les Ukrainiens.

Un groupe de volontaires ukrainiens, Bratstvo, a finalement aidé le régiment russe à se trouver un rôle pas si différent des autres bataillons ethniques, opérant derrière les lignes russes et effectuant des missions de reconnaissance et de sabotage pour l’armée ukrainienne.

Quelques minutes avant de partir récemment pour une mission de nuit, White Rex a déclaré que son objectif avait toujours été de trouver un moyen de rentrer chez lui en Russie. Mais il a dit que la guerre lui avait appris que le moyen de retourner en Russie était de renverser M. Poutine et son gouvernement.