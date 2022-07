“Maintenant, nous allons vraiment y aller”, le chef des transferts d’Arsenal, Edu Gaspar, envoie un avertissement à la Premier League

Par Ben Brown









Le directeur des transferts d’Arsenal, Edu Gaspar, a averti le reste de la Premier League que les Gunners ne se contenteraient plus de concourir pour la quatrième place et qu’ils devaient viser des titres et des trophées dans les saisons à venir.

Après l’arrivée d’Oleksandr Zinchenko de Manchester City, les Gunners ont désormais dépensé le plus d’argent de toutes les équipes de Premier League pour la deuxième saison consécutive, après avoir ajouté cinq joueurs cet été.

Zinchenko rejoint Gabriel Jesus, Matt Turner, Fabio Vieira et Marquinhos pour déménager à Londres cet été.

🚨 Zinchenko 35 Prenez votre maillot maintenant chez Arsenal Direct 👇 — Arsenal (@Arsenal) 23 juillet 2022

Et Edu, qui a joué un rôle clé dans toutes les affaires de transfert, a expliqué que son plan n’est pas de construire une équipe juste pour concourir pour la qualification de la Ligue des champions, mais plutôt de défier les trophées, affirmant qu’un club de la taille d’Arsenal est ‘ne pas construire pour se battre pour la quatrième place.’

“Ligue des champions, OK – j’ai accepté ça, parce que je veux être réaliste”, a déclaré l’ancien Invincible L’athlétisme. « Mais ici, dans ma tête, je veux gagner. Un club comme Arsenal, à notre taille, ne construit pas pour se battre pour la quatrième place. Je suis désolé. Nous devons être réalistes – il y a City, Liverpool, etc. – ça va, je l’accepte. Mais aussi, vous ne peux pas accepter cela. Ici, quand tu rejoins ce club, quand tu vois notre taille, on ne peut pas l’accepter.

« C’est pourquoi j’étais vraiment, vraiment blessé quand je suis arrivé. J’ai dit: ‘Ce n’est pas la mentalité de ce club de football. Que ce passe-t-il? Tout le monde est à l’aise, tout le monde va bien…’

“Va te faire foutre, ‘D’accord’. ‘D’ACCORD?!’ Non, je ne veux pas perdre de matchs, il faut qu’on y revienne. Et je veux voir les kinés, je veux voir le scouting, je veux voir tout le monde avec ce genre de sentiment, où vous dites: “Putain de merde, maintenant nous allons vraiment faire les choses”. Et je pense que nous changeons. Encore une fois, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais je pense que nous changeons et mettons une bonne mentalité dans l’équipe. Personnages.”

Transfert d’entreprise pas encore terminé

Pendant ce temps, malgré l’ajout de cinq nouveaux visages, Edu a clairement indiqué que davantage d’affaires devraient être menées, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

« Il y a encore des choses à faire. Le mercato est ouvert”, a expliqué le Brésilien. “Le plus important est d’être prêt à tout.”

🗣 « Il y a encore des choses à faire. La fenêtre de transfert est ouverte. Edu Gaspar sur le mercato d’été pour Arsenal.💰 pic.twitter.com/tN9xriKgGL – Connor Humm (@TikiTakaConnor) 25 juillet 2022

Lire la suite:

Rumeurs de transfert de lundi – Ronaldo, De Jong, Saka, Milinkovic-Savic et plus

Cinq joueurs devraient quitter Arsenal cet été

Cet article a été édité par

Josh Barker.