Maintenant, même le HAMAS dénonce la pauvre vieille Ilhan Omar pour ses commentaires. Semaine difficile!! – Le bon scoop

Vous devez aimer cela du point de vue de la schadenfreude. Normalement, si le Hamas dénonce un démocrate, je suppose que soit le démocrate est juif, soit le Hamas le fait pour manipuler les gens en leur faisant croire que le Dem pourrait être légèrement mieux qu’un gaspillage total.

Mais pas dans ce cas. Cette fois, le Hamas dénonce réellement et vraiment le représentant Ilhan Omar. Et pour la MÊME RAISON que les groupes juifs et autres ici aux États-Unis ont !! Mais de la direction opposée.

A cause de sa comparaison ! Comme le groupe terroriste le dit dans son communiqué de presse (soupir. communiqués de presse terroristes. quel monde), ils la dénoncent « pour avoir assimilé la ‘résistance palestinienne’ aux ‘crimes’ d’Israël et de l’invasion américaine en Afghanistan.

Le Hamas a publié un communiqué de presse dénonçant le représentant américain Illhan Omar (@Ilhan) pour avoir assimilé la « résistance palestinienne » aux « crimes » d’Israël et de l’invasion américaine en Afghanistan. Ils apprécient sa position sur la justice, en particulier pour les Palestiniens. Mais lui demande de décrire les événements « avec précision ». pic.twitter.com/gWO34xGQqx – Joe Truzman (@Jtruzmah) 11 juin 2021

Dans quel âge vivons-nous.

Super commentaire ici :

Ilhan Omar passe une très mauvaise semaine. Même le Hamas la dénonce. C’est de la clownerie de haut niveau 🤡 https://t.co/7Fzm4gNgVs – Mauvaise foi🐴🇺🇲 (@Jeffdc5) 12 juin 2021

Peut-être que tu n’es pas doué pour ça, Omar. Vous devriez vous trouver un endroit agréable pour vous installer. Quelque part loin du Grand Satan, hein ? Cela ne semble-t-il pas agréable ?