Maintenant, les nouveaux pliables de Samsung sont également partiellement fabriqués à partir de filets de pêche recyclés

Que ce passe-t-il Les nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 de Samsung sont les premiers téléphones pliables de la société à être fabriqués en partie avec des filets de pêche recyclés. Pourquoi est-ce important Les efforts de Samsung font partie d’un effort plus large de plusieurs entreprises technologiques pour créer des produits de manière plus durable. Et après Samsung, Microsoft et Apple devraient poursuivre leurs investissements dans le développement durable, avec diverses promesses de devenir neutres en carbone ou d’augmenter l’utilisation de matériaux recyclés.

La Galaxy ZFlip 4 et Pliage en Z 4 comprendra des composants fabriqués à partir de filets de pêche réutilisés, marquant une première pour les pliables de Samsung. Il s’appuie sur les efforts antérieurs de Samsung, suite à sa décision d’incorporer de tels matériaux dans ses Gamme Galaxy S22 plus tôt cette année.

L’annonce est tombée pendant L’événement Unpacked de Samsung mercredi, lorsqu’il a dévoilé les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ainsi que le Galaxy Buds 2 Prola Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Tous les nouveaux appareils incluent des composants fabriqués à partir de matériaux recyclés. Plus de 90 % des Galaxy Buds 2 Pro sont fabriqués à partir de pièces recyclées.



Les efforts de Samsung font partie d’un mouvement plus large des entreprises de technologie grand public pour compenser la pile croissante de déchets électroniques mondiaux auxquels leurs appareils contribuent inévitablement en restituant à l’environnement. Seuls 20 % des e-déchets sont traités de manière appropriée, selon le Forum économique mondial, tandis qu’une grande partie du reste finit dans les décharges. L’approvisionnement en matériaux provenant de filières durables ne résoudra peut-être pas le problème mondial des déchets électroniques. Mais cela donne aux entreprises technologiques la possibilité de contribuer à résoudre d’autres problèmes environnementaux lors de la construction de leurs propres nouveaux gadgets.

Samsung



Pour Samsung, ce problème est celui des “filets fantômes”, ou des filets de pêche qui ne sont plus utilisés et qui ont été abandonnés dans l’océan. La Fonds mondial pour la nature les décrit comme un “contributeur majeur à la crise des plastiques dans les océans“, affirmant que 268 tonnes de filets, de cordes et d’autres matériaux ont été trouvés dans la mer Baltique lors d’une seule mission en 2015.

En ce qui concerne les détails, le support de clé latéral des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, ainsi que le capuchon du connecteur d’affichage du Fold 4, sont fabriqués à partir de filets de pêche jetés. Mais il y a plusieurs autres pièces à l’intérieur de chaque téléphone qui sont fabriquées à partir d’autres matériaux post-consommation. Pour le Z Flip 4, ces composants comprennent le support d’antenne supérieur, les supports supérieur et inférieur du module haut-parleur, le capuchon du connecteur d’affichage, la déco du récepteur et la partie intérieure de la touche latérale. Le boîtier supérieur du haut-parleur supérieur du Z Fold 4, la partie intérieure de sa touche latérale ainsi que son connecteur long et court aux supports de connecteur sont fabriqués à partir de matériaux post-consommation, selon Samsung.

L’un des principaux défis liés à la création de composants à partir de filets de pêche recyclés est de s’assurer que ces pièces sont suffisamment durables pour fonctionner correctement dans diverses conditions. Les pièces de téléphone doivent être conçues pour résister à diverses conditions météorologiques extrêmes dans toutes les régions du monde où les appareils Samsung sont utilisés, explique Pranveer Singh Rathore, responsable R&D des matériaux pour Samsung. C’est particulièrement vrai pour les téléphones pliables comme le Z Flip 4 et le Z Fold 4.

“Ils ont un design unique, et cela s’accompagne d’un nouvel ensemble de défis”, déclare Rathore, en référence aux téléphones pliables de Samsung. “Les pièces internes sont différentes. Les tailles sont différentes. La façon dont elles sont censées fonctionner est différente.”

Samsung



Samsung est loin d’être la seule entreprise à investir dans des moyens plus durables pour créer de nouveaux produits. Microsoft s’est engagé à devenir neutre en carbone, zéro déchet et à eau positive d’ici 2030, et il lancé une souris d’ordinateur fabriqué avec 20 % de plastique océanique recyclé l’année dernière. Apple fabrique le dernier iPhone SE avec de l’aluminium à faible teneur en carbone et veut finalement utiliser uniquement des matériaux recyclés et renouvelables dans ses produits et emballages.

Mais l’industrie est probablement loin de créer un téléphone entièrement à partir de matériaux recyclés, explique Rathore.

“Je pense personnellement que cela devrait être possible à l’avenir”, a-t-il déclaré. “Mais quand, je ne sais pas.”

Lire la suite: Le Great Pacific Garbage Patch : Ce qu’il faut savoir sur les îles flottantes de déchets