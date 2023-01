Maintenant, les manchots royaux font face au changement climatique

Autrefois chassés au bord de l’extinction, les milliers de manchots royaux qui se rassemblent densément chaque année sur l’île reculée de Possession sont désormais confrontés à une nouvelle menace : le changement climatique. Les oiseaux passent la majeure partie de leur vie en mer, mais au moment de la reproduction en décembre, la moitié de la population mondiale afflue vers les îles de l’archipel de Crozet, dans le sud de l’océan Indien, à peu près à mi-chemin entre l’Antarctique et la pointe sud-est de l’Afrique.

Robin Cristofari, spécialiste des manchots à l’Université finlandaise de Turku, observe une colonie massée dans une baie de l’île de la Possession.

“Cette espèce n’était pas très loin de l’extinction” après avoir été massacrée par les chasseurs de phoques de la fin du 19e siècle à la première moitié du 20e, a-t-il dit.

Lorsque les chasseurs ont manqué de phoques à tuer, ils ont utilisé les pingouins comme carburant, les brûlant pour faire fondre la graisse de phoque dans des chaudrons, a déclaré Cristofari.

Pendant une courte période, ils ont même fabriqué de l’huile de pingouin, “mais ce n’était pas de bonne qualité”, a-t-il ajouté.

La population de manchots royaux a rebondi dans la seconde moitié du XXe siècle, mais leur nombre a plafonné il y a environ 20 ans.

“Après ce premier obstacle, l’espèce est maintenant confrontée à un second, plus insidieux : le changement climatique”, a déclaré Cristofari.

Il était l’auteur principal d’une étude de 2018 qui a révélé que le réchauffement climatique était en passe d’éliminer 70% des manchots royaux du monde d’ici la fin du siècle.

Front polaire

Les manchots royaux mesurent un peu moins d’un mètre (trois pieds) de haut et arborent des smokings noirs et blancs accessoirisés d’orange vif sur le cou et le bec.

Ils ne retournent sur terre que pour se reproduire et sont très pointilleux sur l’endroit où ils le font.

Ce doit être un endroit sec, sans glace de mer hivernale autour de l’île, et avoir une plage lisse de sable ou de galets ainsi que des sources de nourriture abondantes et accessibles.

Cela signifie que les lieux de reproduction doivent être proches du front polaire antarctique, où les eaux froides du sud convergent avec les flux plus chauds du nord pour créer une zone abondante en poissons, calmars et autres aliments marins.

En janvier, le front polaire se situe généralement à 350 kilomètres (environ 220 milles) au sud de l’archipel de Crozet.

Mais pendant les années chaudes, il peut être jusqu’à 750 kilomètres – trop loin pour que les manchots puissent se nourrir et retourner rapidement vers leurs nouveau-nés affamés et leur partenaire soulagé.

“Le succès de la reproduction est directement lié à la distance par rapport au front polaire”, a déclaré Cristofari.

Mais avec le front polaire qui dérive vers le sud à mesure que le changement climatique provoqué par l’homme réchauffe le monde, les îles Crozet pourraient bientôt devenir inhabitables pour les manchots royaux.

Et cela laisserait les oiseaux incapables de voler avec seulement une poignée d’îles au sud, dont beaucoup ne peuvent pas soutenir de grandes colonies de reproduction.

“Nous ne sommes pas inquiets pour l’espèce, la population ne disparaîtra pas dans les 50 prochaines années”, a déclaré Cristofari. Mais leur mode de vie pourrait être gravement perturbé, a-t-il déclaré.

Joueur et curieux

Les manchots royaux vivent environ 25 ans et ont leurs premiers poussins âgés d’environ six ou sept ans.

Sur plus d’un million de couples reproducteurs dans le monde, environ la moitié se reproduit aux îles Crozet.

Ils arrivent généralement début novembre, sélectionnent et s’accouplent avec le partenaire avec qui ils resteront fidèles pendant un an.

Les parents partagent des responsabilités égales pendant la période d’incubation de 50 jours et le premier mois après l’éclosion du poussin.

Cristofari a déclaré que les oiseaux “ludiques et curieux” font irruption dans les gigantesques colonies de nidification sur les îles, se dandinant soigneusement avec leur œuf niché entre leurs pieds.

Trouvant une place parmi la foule, les partenaires utilisent à tour de rôle leur ventre pour réchauffer leur précieuse future progéniture, a déclaré Cristofari.

Le parent qui ne s’occupe pas de l’œuf ou du poussin part en mer à la recherche de nourriture. Leur partenaire de retour à terre peut passer un mois sans manger.

Les poussins sont bien nourris jusqu’en mai puis jeûnent pendant l’hiver de l’hémisphère sud. Les parents reviennent nourrir occasionnellement leur progéniture jusqu’au printemps.

“Le cycle est chronométré pour permettre au poussin de commencer à se nourrir aussi facilement que possible, idéalement pendant le pic de l’été”, a déclaré Cristofari.

Puis, un an après l’éclosion, les manchots affamés entrent dans l’eau pour attraper leur propre nourriture pour la première fois.

