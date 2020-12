Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés au château de Cardiff ce matin alors qu’ils poursuivaient leur visite de la Grande-Bretagne en train royal – remerciant les travailleurs et les communautés clés et de première ligne pour leurs efforts pendant la pandémie.

Le prince William et Kate étaient dans la capitale galloise pour souligner comment l’industrie du tourisme locale a fait face à la pandémie et rencontrer des étudiants pour discuter de la manière dont leur santé mentale a été soutenue pendant le verrouillage.

William et Kate, qui portaient un manteau rouge Alexander McQueen, ont rencontré des étudiants de l’Université de Cardiff, de l’Université de South Wales et de l’Université métropolitaine de Cardiff alors qu’ils déballaient leurs cadeaux Secret Santa.

Les détails des prochains arrêts du couple royal dans le train royal n’ont pas été publiés, mais ils devraient terminer leur voyage avec la reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

La visite a coïncidé avec Noël au Château, un festival d’activités festives là-bas en décembre. William et Kate ont parcouru certains des étals de Noël et ont grillé de grandes guimauves au-dessus d’un feu. Touchant l’une des friandises collantes avec sa main gantée, Kate a ri et a dit: « Je vais avoir cette guimauve sur mes doigts toute la journée. »

Mais le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a critiqué la décision de William et Kate de se rendre au Pays de Galles alors que les cas de Covid augmentent, affirmant qu’il préférerait que « personne n’ait de visites inutiles ».

Cela vient après que le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a suggéré que le duc et la duchesse se sont rendus à Édimbourg hier alors que leur bureau avait été mis au courant des restrictions pour ceux qui souhaitaient traverser la frontière.

M. Gething a déclaré qu’il n’était pas « particulièrement dérangé ou intéressé » lorsqu’on lui a demandé lors de l’émission Today de BBC Radio 4 s’il pensait que le couple devrait toujours se rendre au Pays de Galles.

Mais il a déclaré que la visite de William et Kate, dans le cadre d’une tournée nationale en train royal, ne devrait pas être utilisée par les gens comme une « excuse » pour dire qu’ils sont « confus » au sujet de la réglementation des coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était le bon moment pour la famille royale de visiter le Pays de Galles, le ministre gallois de la Santé a répondu: « Je préférerais que personne n’ait des visites inutiles, et les gens ont toujours des opinions divergentes sur la monarchie, mais leur visite ne l’est pas. une excuse pour que les gens disent qu’ils ne savent pas ce qu’on leur demande de faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils devaient encore venir, M. Gething a déclaré: « Je ne suis pas particulièrement dérangé ou intéressé parce que je ne pense pas que ce sera une excuse pour que les gens disent: « Je devrais aller et me comporter d’une manière différente et Je devrais agir comme si le mal qui est perçu devant nous dans chaque partie de notre système de santé ne se produisait pas. »

Hier, le couple s’est rendu en Écosse et a visité Berwick upon Tweed, Batley et Manchester alors qu’ils rencontraient des écoliers, des ambulanciers, des bénévoles et des travailleurs caritatifs.

Des sources royales ont déclaré que les visites avaient été planifiées en consultation avec les gouvernements britannique, écossais et gallois et ont souligné qu’elles fonctionnaient, ce qui permet de traverser la frontière.

Le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething (à gauche, samedi) a critiqué la décision de William et Kate de se rendre au Pays de Galles alors que les cas de Covid augmentent, tandis que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon (à droite, au Western General Hospital d’Édimbourg hier) n’a pas adressé un message de bienvenue à la couple lors de son briefing quotidien hier

William a prononcé un discours à FareShare, une organisation caritative nationale qui nourrit près d’un million de personnes par semaine à travers le Royaume-Uni et jusqu’à 60000 dans le Grand Manchester, pour remercier le personnel et les bénévoles d’avoir aidé les plus vulnérables pendant la pandémie de coronavirus.

S’exprimant dans un entrepôt de Manchester nommé d’après la mère de l’Angleterre et l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford, qui travaille en étroite collaboration avec FareShare, William a déclaré: « Catherine et moi avons estimé qu’il était extrêmement important de rendre visite à certains des héros qui ont émergé cette année pour merci pour tout ce que vous avez fait.

«Qu’il s’agisse des travailleurs des transports, des ambulanciers paramédicaux, des enseignants ou même du personnel et des bénévoles comme ceux d’entre vous en ligne sur le réseau FareShare ou ici à Manchester ce soir.

William et Kate voyagent à bord du train royal pour un tour de neuf arrêts de 48 heures et 1250 milles à travers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles.

Les Royals sont arrivés à Édimbourg hier matin au son des cornemuses qui leur ont donné des chants de Noël, avant de rencontrer des travailleurs dans un centre du service d’ambulance écossais.

Les deux hommes tentent de répandre une joie festive auprès des travailleurs de première ligne avant les vacances de Noël.

La tournée est également conçue pour mettre en valeur le secteur des arts, du patrimoine et du spectacle vivant du Royaume-Uni, qui a été soutenu tout au long de la pandémie par le Fonds de rétablissement de la culture de 1,57 milliard de livres sterling du gouvernement.

Mais Mme Sturgeon n’a pas adressé de message de bienvenue au couple lors de son briefing quotidien d’hier – bien qu’elle ait été interrogée sur le voyage.

Au lieu de cela, Mme Sturgeon a déclaré: « Le gouvernement écossais a été informé de l’intention de visiter et nous nous sommes assurés que la maison royale était au courant, comme vous vous en doutez, des restrictions en place en Écosse afin que cela puisse informer à la fois la décision et le planification de la visite.

«Toute autre question à ce sujet devrait être adressée à la maison royale», a-t-elle ajouté.

Le gouvernement écossais a déclaré que Mme Sturgeon n’avait pas essayé d’empêcher les Royals de se rendre en Écosse, ajoutant qu’elle avait simplement réitéré les directives en place. Une porte-parole a déclaré plus tard: « Le premier ministre se félicite du soutien manifesté par le duc et la duchesse de Cambridge au NHS d’Écosse. »

Un député conservateur a déclaré à MailOnline les remarques de Mme Sturgeon: « Cet homme est le futur roi d’Écosse.

« C’est très peu subtile et je pense que cela se retournera contre elle car il y a beaucoup d’Écossais loyalistes qui seraient assez consternés qu’elle se comporte de manière aussi impolie. Elle devrait savoir mieux.