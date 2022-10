Maintenant, le Danielle Smith Show compte avec un nouveau public : le public albertain

À en juger par la première chose que Danielle Smith a dite après avoir été couronnée chef du Parti conservateur uni, elle est aussi frappée que le reste d’entre nous par son parcours narratif sauvage – cette grande chute politique et son ascension presque aussi turbulente qui l’ont amenée à se doucher dans ces ballons bleus et blancs jeudi soir.

“Je suis de retour”, a-t-elle ajouté.

Le reste de son discours de victoire, et tout ce qui va suivre, expliquera ce que cela signifie que Smith est de retour, sur deux fronts.

Tout d’abord, comment elle a évolué depuis sa sortie des projecteurs politiques avec le passage à niveau shambolique il y a huit ans. La seconde est ce que cela signifie maintenant qu’elle est de retour, pour la première fois depuis un bon moment, en parlant au grand public.

Lignes de base

Elle a passé cette campagne de cinq mois à courtiser ce qui représente moins de quatre pour cent du public albertain; la base des conservateurs unis et ses nouvelles recrues, qui semblent beaucoup plus énergisées par la fureur contre les règles COVID et le mépris pour les libéraux fédéraux que l’Alberta traditionnelle. (Et qui sont unis de manière ténue – les 54% de Smith contre 46% de Travis Toews au sixième tour de scrutin ne sont pas un méga-mandat de la base.)

Mais elle avait vécu dans cette chambre d’écho plus longtemps que ce concours. Elle avait quitté la radio commerciale au début de 2021 dans le but exprès d’être plus libre d’accueillir des médecins et d’autres personnes dont les opinions sur la pandémie étaient qualifiées de désinformation dangereuse par les responsables de la santé publique.

Smith est devenu une voix clé du “mouvement pour la liberté” des non-vaccinés, des scientifiques sceptiques et d’autres qui se méfient vivement de l’establishment médical et de ses restrictions de lutte contre les virus.

Elle a ensuite porté ce manteau dans la campagne à la direction, s’engageant dès le début à s’excuser publiquement en tant que premier ministre pour les poursuites par l’UCP dirigée par Kenney contre les propriétaires d’entreprise et les pasteurs qui bafouaient les règles; et tout au long de la campagne, elle a promis d’inclure les non vaccinés comme une classe protégée contre la discrimination en vertu de la loi sur les droits de la personne de l’Alberta.

Une manifestation à Calgary contre les politiques et les vaccins COVID en septembre 2021. Danielle Smith a donné une voix et une plate-forme à des personnalités médicales que les dirigeants et les experts de la santé publique ont mis en garde contre la désinformation. (Nancy Walters/CBC)

Pousser ces points de frustration et souligner ce scepticisme et ce doute a peut-être fait des merveilles parmi la base UCP que Smith a aidé à construire. Mais alors que la société se démasque plus complètement et que peu de coins de la vie de quiconque sont plus touchés par les règles de vaccination, qu’est-ce que le général se soucie de tout cela maintenant ?

La campagne Smith a semblé apprécier le fossé potentiel entre le sentiment de base et le sentiment général avec son discours de 2 700 mots, en réservant une ligne à ce grief COVID : « On ne nous dira pas ce que nous devons mettre dans notre corps pour que nous peut travailler ou voyager.” Juste une ligne, mais sacrément si ce n’était pas la ligne qui a suscité les acclamations les plus passionnées des conservateurs dans la foule de jeudi.

Beaucoup plus du discours de Smith aux Albertains et aux conservateurs unis ténus concernait son autre grand collecteur de votes, la lutte de l’Alberta pour l’autonomie du gouvernement fédéral. Les Albertains ont traditionnellement aimé cet esprit de combat d’Ottawa de la part de leurs dirigeants provinciaux, mais leur appétit pour les bagarres sera probablement mis à l’épreuve par son zèle à créer la propre agence de perception des impôts, le fonds de pension et la force policière de l’Alberta, et la loi sur la souveraineté promise par Smith pour exempter la province d’une manière ou d’une autre de certaines lois fédérales.

Rob Anderson, le président de campagne de Smith qui sera l’assistant de bureau de son premier ministre, a déclaré dans une interview que sa législation sur la “souveraineté” n’habilitera pas l’Alberta à ignorer les décisions de la Cour suprême – ce qui confirme qu’elle ne sera pas aussi combative ou défiant la Constitution comme le Stratégie albertaine gratuite qui a inspiré son plan et qu’Anderson a co-écrit.

“Mais ne confondez pas une seconde cela avec le fait que la version finale de la loi sur la souveraineté n’aura pas une tête entière de dents très acérées”, a déclaré Anderson. “Ce sera très significatif et cela changera la dynamique [with Ottawa].”

Danielle Smith a tenu sa première réunion de caucus vendredi matin, après avoir remporté la course à la direction de l’UCP la nuit précédente. (Kory Siegers/CBC)

En ce qui concerne les audiences, il y a certainement des audiences internes auxquelles Smith doit également répondre, dans la coalition fragile de l’UCP, à partir d’une base de parti qui exigera l’action dure qui lui a été promise – et qu’ils ont estimé que Kenney n’a pas été à la hauteur – et un gouvernement caucus qui, il y a à peine quelques semaines, semblait rempli de députés qui étaient déterminé à rejeter toute législation constitutionnellement douteuse que le prochain premier ministre a déposée.

Ils ont émergé vendredi après une réunion du caucus dirigé par Smith comme un groupe heureux, beaucoup disposés à être ouverts d’esprit sur la façon dont leur nouveau patron dirige le navire.

Lancez-le comme Poilievre

Elle n’a pas remporté la victoire du chef conservateur fédéral Pierre Poilievre, bien que son discours triomphant ait semblé soulever plusieurs lignes sur la morsure de l’inflation directement de sa rhétorique gagnante : le jeune diplômé universitaire vivant dans le sous-sol de sa mère, la mère célibataire mis à rude épreuve par le coût de l’alimentation des enfants, l’aîné à revenu fixe. Elle a même identifié la même source de blâme pour l’inflation – le premier ministre Justin Trudeau.

Alors que Poilievre ne peut finalement que critiquer et proposer des alternatives à son rival gouvernemental, Smith aura bientôt à sa disposition les leviers de pouvoir du gouvernement provincial et de sa trésorerie.

Et elle semble avoir un œil sur la province d’amples excédents . Smith a annoncé son intention de dépenser davantage en aides et soutiens pédagogiques pour les étudiants en difficulté après les perturbations de la pandémie ; augmenter les taux de prestations aux personnes âgées et d’invalidité pour les protéger de l’inflation, et (au diable les pénuries de main-d’œuvre) obliger les services de santé de l’Alberta à doubler la capacité de soins intensifs des hôpitaux et «leur donner les ressources pour le faire».

Le bellicisme fiscal a peut-être défini Smith à l’époque comme une dirigeante, chroniqueuse et animatrice de Wildrose, mais avec la province maintenant à flot, elle semble principalement désireuse de dépenser plus pour faire face aux problèmes des écoles, du système de santé et du coût de la vie.

Il y a une certaine distance à parcourir alors qu’elle passe de parler avec les membres de l’UCP à traiter avec toute la province. Il se peut que le pont de Smith de là à ici soit pavé de richesses pétrolières.