L’entraîneur de football du nouvel Alabama, Kalen DeBoer, a son coordinateur défensif. L’ancien entraîneur-chef du sud de l’Alabama, Kane Wommack, a quitté son poste avec les Jaguars pour accepter le poste.

Après être arrivé à l’UA depuis Washington après des séjours précédents à Fresno State et dans l’Indiana, DeBoer a reçu les mêmes conseils du directeur des sports de l’Alabama, Greg Byrne, que l’entraîneur de basket-ball de Crimson Tide, Nate Oats, a reçu à son arrivée.

“Vous avez besoin de quelqu’un qui sait ce que sont le thé sucré et le gruau”, a déclaré Byrne à l’entraîneur qui remplace le retraité Nick Saban.

Mission accomplie avec Wommack. Le nouveau coordinateur défensif a joué à Arkansas et Southern Miss avant de s’arrêter tôt comme entraîneur à Tennessee-Martin, Jacksonville State et Ole Miss.

Il a été entraîneur des secondeurs et DC des États-Unis en 2016 et 2017 avant de revenir comme entraîneur-chef en 2021. Il reste désormais dans l’État, comblant le vide laissé par le retraité Kevin Steele.

“J’ai toujours trouvé le moyen de faire plus avec moins et maintenant j’en aurai plus, ce qui est très excitant”, a déclaré Wommack. “Mais nous devons voir ce que ces pièces peuvent faire et comment elles s’adaptent au mieux.”

Après avoir accepté le nouveau poste, Wommack s’est entretenu avec AL.com, décrivant ce que les fans de Crimson Tide peuvent attendre de lui.

“Je pense que ce qui fait de moi un bon coordonnateur défensif, c’est que je reconnais que les joueurs doivent avoir de la production”, a déclaré Wommack. “Il y a une certaine façon dont vous devez organiser le jeu pour vous assurer que vous maximisez les opportunités d’un jeune homme au niveau suivant et que vous créez également la meilleure opportunité pour vous de gagner des matchs.”

Wommack a appliqué un système défensif 4-2-5 tout au long de sa carrière. L’attaque repose en grande partie sur les sécurités, la sécurité actuelle du commandant de Washington, Jeremy Reeves, chantant les louanges du système sur les réseaux sociaux lundi.

Corey Batoon appelait généralement les jeux défensifs des Jags, bien que Wommack ait fortement contribué au plan de match défensif. Wommack a déclaré mardi qu’il était ravi de revenir à ce rôle avec The Tide.

“Je pense que je me suis développé en tant que meneur de jeu, mais il y a certains dons que tout le monde a et cela a toujours semblé être quelque chose pour lequel je suis bon”, a déclaré Wommack. « Cela me manque d’appeler des jeux, de savoir comment attaquer quelqu’un au troisième essai au troisième et au quatrième quart-temps, ou de trouver un moyen d’arrêter ou de créer un jeu négatif dans le champ arrière dans une partie très importante du jeu, et faire ces ajustements. Je suis ravi de pouvoir refaire ces choses.

DeBoer et Wommack ont ​​travaillé ensemble dans le passé en tant que coordinateurs offensifs et défensifs de l’Indiana sous Tom Allen en 2019. Wommack a déclaré que son amitié avec le nouvel entraîneur-chef de l’Alabama était ce qui avait conduit à cette décision.

Il a déclaré que son mandat d’entraîneur-chef l’aiderait, lui et DeBoer, alors que Tide entame l’ère post-Saban.

“Apprendre à être un grand soldat en tant qu’assistant a fait de moi un bon entraîneur-chef et je pense que voir les choses du point de vue d’un entraîneur-chef fera de moi un excellent assistant et un très bon soldat pour notre programme et pour Kalen”, a déclaré Wommack. .

“Quand vous avez quelqu’un avec qui vous êtes en étroite collaboration, et que vous voyez les choses, cette vision, de la même manière et que vous avez un dialogue et une communication ouverts et que vous pouvez entendre ce dont Kalen a besoin et comment je peux l’aider au mieux avec certains des expériences que j’ai vécues en tant que coordonnateur défensif et maintenant entraîneur-chef, il est certainement plus facile de quitter le poste de leader du programme.