"Maintenant je suis indien": L’envoyé du Japon apprécie "Aloo Tikki" Au marché emblématique de Delhi

Hiroshi Suzuki, l’ambassadeur du Japon en Inde, est arrivé en Inde l’année dernière et est depuis devenu une sensation sur les réseaux sociaux pour son amour de la cuisine indienne. À plusieurs reprises, des vidéos de l’ambassadeur de 61 ans dégustant des spécialités indiennes sont devenues virales, démontrant sa véritable appréciation pour la cuisine diversifiée et savoureuse du pays.

Récemment, l’ambassadeur du Japon a visité l’une des destinations renommées de New Delhi, Sarojini Nagar. Ce quartier animé est célèbre pour ses marchés aux puces en bordure de route et ses plats de rue.

M. Suzuki a visité les lieux avec son épouse Eiko Suzuki et Mayo, un YouTuber japonais parlant hindi et créateur de contenu populaire sur les réseaux sociaux.

M. Suzuki a partagé la vidéo de la visite sur la plateforme de microblogging X (anciennement connue sous le nom de Twitter) avec une légende qui dit : « Merveilleuse expérience desi avec le YouTuber japonais parlant hindi Mayo san ! Aloo tikki dijiye ».

Merveilleuse expérience desi avec le youtuber japonais parlant hindi Mayo san !! Aloo tikki dijiye😊@MayoLoveIndia L’ambassadeur du Japon🇯🇵 en Inde🇮🇳 visite Sarojini Nagar avec des hindi… https://t.co/bzKlX5gDDP pic.twitter.com/GO8ZQ52cce — Hiroshi Suzuki, ambassadeur du Japon (@HiroSuzukiAmbJP) 17 septembre 2023

Dans la vidéo, on peut voir l’ambassadeur Suzuki savourant la cuisine de rue, explorant divers magasins et engageant des conversations avec les habitants et les propriétaires de magasins. La vidéo a reçu des commentaires extrêmement positifs de la part des utilisateurs des médias sociaux, qui ont félicité Suzuki pour son véritable intérêt pour la culture indienne et sa volonté d’entrer en contact avec des personnes de tous horizons.

Ce n’est pas la première fois que M. Suzuki devient viral pour une vidéo sur l’alimentation.

En juin de cette année, le Premier ministre Narendra Modi a partagé l’une des vidéos de l’Ambassadeur Suzuki et a écrit : « C’est un concours que vous ne craindrez peut-être pas de perdre, Monsieur l’Ambassadeur. Heureux de vous voir apprécier la diversité culinaire de l’Inde et de la présenter d’une manière aussi innovante. manière. Continuez les vidéos à venir! »

C’est un concours que vous ne craignez peut-être pas de perdre, M. l’Ambassadeur. C’est bon de vous voir apprécier la diversité culinaire de l’Inde et de la présenter d’une manière aussi innovante. Continuez les vidéos à venir ! https://t.co/TSwXqH1BYJ -Narendra Modi (@narendramodi) 11 juin 2023

Avant cela, l’ambassadeur du Japon avait également partagé une vidéo de lui en train de savourer des golgappas dans la circonscription parlementaire du Premier ministre, Varanasi.