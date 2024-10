KEmah Bob arrive vêtu d’un ensemble élégant : une robe en jean bleu avec un sac vert citron et des sandales. Le Texan a acquis la tenue lors de la course folle reconstituée dans son nouveau spectacle, Miss Fortunate. En 2023, un épisode bipolaire conduit l’humoriste à des dépenses incontrôlées en vêtements, bibelots et vacances. Un voyage était en Thaïlande, un voyage en solo prévu pour échapper à l’épuisement professionnel, qui s’est transformé en une sombre rencontre avec un potentiel trafiquant. Le stand-up a été tissé d’une toile de mensonges par quelqu’un qui semblait au départ être un compagnon de voyage amusant. Perdant de l’argent en cours de route, Bob s’est finalement rendu compte que leur passeport avait disparu et qu’ils étaient en train de se faire arnaquer « alors que j’essayais de vivre mon fantasme Eat Pray Love ».

Avant de jouer Miss Fortunate en marge d’Edimbourg cet été, Bob hésitait à en révéler trop. Bien qu’ils occupent une place importante sur la scène comique britannique depuis près d’une décennie, cette année était la première heure de Bob au festival. «Je craignais que l’élément santé mentale dissuade les gens», dit le comédien. Un coup de sifflet sur le sujet – trouble bipolaire, ruine financière, extorsion – dément à quel point Miss Fortunate est légère et espiègle, avec le stand-up charismatique et réfléchi livrant une poignée de chansons et nous guidant à travers leurs hauts et leurs bas.

Mon personnage était accro au PCP. Je me suis arraché les yeux avec des aiguilles à tricoter parce que les rats les mangeaient

«Parfois, je ressens le fardeau de faire rire les gens», dit Bob. « Mais il ne fallait pas banaliser cette expérience. » Guidé par Desiree Burch en tant que réalisatrice (« Elle comprend la force de la vulnérabilité »), Bob a commencé à approfondir ce sujet plus délicat et la honte qui y est liée. « Nous avons créé quelque chose qui n’a pas peur de l’obscurité, tout en étant assez idiot et assez amusant. C’était important – parce que je suis comme ça.

Bob a un énoncé de mission : « Éclairer et responsabiliser grâce au divertissement. » En plus d’aborder la santé mentale dans leur comédie, Bob a aimé parler de sexe et de sexualité, qui semblaient importantes après leur éducation « super religieuse », et a fondé en 2018 FOC It Up, un club de comédie pour femmes de couleur. Il est désormais moins rare d’être le seul FOC sur une facture, dit Bob. « Mais nous avons beaucoup de chemin à parcourir ! Évidemment, l’industrie pourrait faire plus.

« L’industrie pourrait faire plus »… Kemah Bob en marge d’Édimbourg. Photographie : Craig Brown/Alay

Au lycée Bob’s Texas, ils se sont produits en tant que pom-pom girl, mais leurs débuts sur scène dans une pièce de théâtre étaient un peu différents : « Mon personnage était accro au PCP. Je me suis arraché les yeux avec des aiguilles à tricoter parce que les rats les mangeaient. C’est fou comme premier rôle. Cela a amené Bob à étudier l’art dramatique à l’université, où un enseignant a repéré leurs plaisanteries en classe et les a incités à improviser, leur apportant ainsi un premier avant-goût de la comédie.

Après un passage à Los Angeles, ils ont déménagé en Grande-Bretagne pour étudier la production télévisuelle et se sont fixé un objectif : essayer le stand-up en ville. Comment c’était d’être un comédien texan à Londres ? « Je me sentais libre », dit Bob, « parce que les gens ne savaient pas quoi projeter sur moi. Ce pays a de la place pour différentes formes de comédie, pas seulement pour la comédie de club. J’ai eu de l’espace pour trouver ma voix sans avoir à faire des blagues dans un sous-sol. Je fais des blagues quand j’en ai envie. C’est un choix!»

Ils ont rejoint un « groupe d’improvisation entièrement féminin » et se sont impliqués dans la scène du cabaret où ils ont créé le personnage du rappeur drag king Lil Test Ease. Devenir co-animateur du podcast The Guilty Feminist « a été transformateur, cela m’a permis d’aiguiser ma voix », tandis que Nish Kumar a impliqué Bob dans « certains de mes premiers et meilleurs travaux d’écriture ».

Bob a reporté ses débuts en marge à Édimbourg parce que leur premier avant-goût – une émission de comédie partagée en 2018 avec une bande dessinée différente chaque soir – semblait « chaotique et intense ». Bob s’inquiétait des coûts et du fait d’être jugé pour les récompenses et les critiques, mais ils ont commencé à voir les opportunités créatives de la comédie de longue durée. De plus, après le traumatisme thaïlandais, le comédien manquait d’argent et de travail. « C’était ma motivation initiale : amener les palettes de charge au cœur de ma carrière. » Il semblait naturel, voire « urgent », d’enquêter sur l’incident à l’étranger. « Créer le spectacle m’a permis de traiter mon expérience. Maintenant, je suis capable de faire preuve de compassion envers moi-même.

Bob n’a pas pu intégrer tous les « nombreux rebondissements » en une seule heure et explore maintenant une version livre ou film, et écrit également son prochain stand-up « sur les expériences négatives de l’enfance ». Le succès de Miss Fortunate les a bien équipés pour relever ce défi. « J’ai dû faire face à ma plus grande peur, à savoir perdre la tête. Et ma deuxième plus grande peur, c’était d’être financièrement vulnérable. De l’autre côté, eh bien, je suis toujours fauché. Mais vous pouvez traverser des moments sombres, en sortir plus sage – et vous aimer encore plus.

Et il y a une autre lueur d’espoir. « Au début, raconte Bob, j’étais contrarié d’avoir autour de moi toute la merde que j’avais achetée et presque pas d’argent. Mais maintenant, j’aime mes affaires. Je suis maniaque ? Bon goût ! »