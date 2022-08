Maintenant expérimenté, Seneca prévoit de se battre pour une place en séries éliminatoires – Shaw Local

L’entraîneur de Seneca, Terry Maxwell, a soupçonné lors de sa première saison l’automne dernier que sa jeune équipe aurait du mal un peu tôt. Après tout, il devait s’appuyer sur un passel d’étudiants de deuxième année non testés opérant dans un nouveau schéma de puissance-T qu’ils ne connaissaient qu’en passant.

Il avait raison. Le résultat était un départ prévisible 1-4.

Mais les Irlandais ont si bien appris sur le tas qu’ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, dont une victoire bouleversée à Clifton Central en séries éliminatoires 2A. En fait, les cinq défaites étaient toutes contre des équipes éliminatoires, deux décidées par un seul TD et les Irlandais inscrivant 28, 26 et 20 points dans les autres.

Maintenant, les Irlandais ont un an de plus, un an de sagesse et – grâce au dévouement dans la salle de musculation dirigée par la classe désormais junior – une année plus forte et prête à faire la première post-saison de l’école depuis 2019 et juste la troisième depuis 2001, cette fois commençant au cours de la semaine 1 dans le sud de l’État de Westville.

“L’année dernière, nous étions en quelque sorte en train de ressentir les choses alors que nous allions à la volée, apprenant à jouer au ballon universitaire, et à la fin de la saison, j’avais l’impression que nous avions un bon pouls sur les choses”, a déclaré Maxwell. “Notre plus grande amélioration de la semaine 1 à la semaine 9 était simplement de comprendre le système. … Nous jouions contre des équipes proches, et en ce moment nous reprenons là où nous nous étions arrêtés.

“Les gars sont motivés pour faire bouger les choses cette année et sortir de l’autre côté de ces matchs serrés de l’année dernière.”

L’une des clés sera le jeu du quart-arrière Nathan Grant, un demi junior pour sa troisième année en tant que partant universitaire. Grant peut également prendre quelques clichés au tailback, avec le deuxième Paxton Giertz ou le junior Nate Othon sous le centre.

“Nathan gère si bien cette attaque”, a déclaré Maxwell. «Son jeu de jambes est si bon après trois ans de cela qu’il s’est précipité pour 11 touchés la saison dernière, et bien que nous n’ayons pas beaucoup lancé, il a également eu quelques passes de touché clés. … C’est un bon athlète, et nous voulons lui donner le ballon de différentes manières, alors nous allons le déplacer un peu.

“Nous avons quelques gars comme ça, et nous les déplacerons pour que les adversaires ne puissent pas les toucher, et encore une fois, cela vient d’un niveau de confort dans l’attaque.”

Trois arrières forts, athlétiques et expérimentés font leur part du travail lourd : les seniors Collin Wright et Braden Ellis ainsi que le junior Asher Hamby.

Wright a remporté les honneurs de la première équipe du Times All-Area avec un record d’équipe de 737 verges avec six touchés, tandis qu’Ellis était un joueur de la deuxième équipe du Times avec 556 verges et quatre scores. Hamby, également un choix de la première équipe du Times, a ajouté 174 verges au sol, tandis que ses 77 plaqués au total au secondeur ont mené les Irlandais. Wright a terminé deuxième avec 55 plaqués au total.

Les autres arrières avec Giertz seront les seniors Dominick Griffin et Zach Sulzberger, les juniors Sam Churchill, Sam Kleich et Nathan Neal.

Une ligne dédiée aux poids sera le garde junior Matt Dillon (5-11, 255), le centre senior Brady Barla (5-7, 200), le garde junior Chris Peura (6-0, 220), le plaqueur senior Aiden Wood (6- 2, 260) et le plaqueur junior Josh Lucas (6-4, 275). En réserve, le senior Gabe Hicks et les juniors Alex Bogner-Kidwell et Casey Clennon.

Les bouts serrés – utilisés principalement comme bloqueurs, puisque Grant n’a lancé que 45 fois au cours de la saison 2021 – seront le senior Bryce Roe, de retour de blessure, et le junior Lane Provance (6-6, 200).

La défense irlandaise, qui avait même accordé 200 points il y a un an, en a concédé 100 en remportant quatre des six derniers matchs.

La ligne D verra Peura et Provance aux extrémités et Wood et Lucas aux plaqués, avec Hicks, Dillon, Barla et le senior Dave Bergeson en réserve. Les secondeurs seront dirigés par Roe et Wight à l’intérieur, Hamby et Kysen Klinker à l’extérieur. Les remplaçants seront Clennon, Griffin et Kleich. Les demis défensifs seront Grant, Ellis et Giertz, tandis que Neal, Othon, Churchill et le junior Ricky McRaven se battront pour gagner du temps.

“Nous sommes arrivés l’année dernière avec tant de questions, mais cette année, je regarde autour de moi et je vois beaucoup de réponses à ces questions”, a déclaré Maxwell. « Nous sommes beaucoup plus forts devant. C’étaient des garçons l’année dernière. Ce sont des hommes cette année. En même temps, ces gars-là savent que personne ne va nous donner quoi que ce soit.

“Nous avons un bon groupe de seniors et de juniors avec de bonnes qualités de leadership qui mettent du temps, et quand vous mettez un peu de peau dans le jeu, cela signifie beaucoup plus.”