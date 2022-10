Maine South exclut Bolingbrook dans le premier match de classe 8A – Shaw Local

PARK RIDGE – Domination senior.

C’est ce que Maine South a montré vendredi soir à Park Ridge.

Le quart-arrière senior Ryan Leyden ne faisait que son deuxième départ après avoir séparé son épaule de lanceur lors de la semaine 1.

Il a montré un peu de rouille, mais a tout de même lancé pour 221 verges et un touché alors que les Hawks survolaient Bolingbrook 24-0 lors du premier tour des séries éliminatoires de classe 8A.

Maine South (8-2), qui est classé 13e, se rendra à South Elgin pour affronter le Storm, invaincu et classé quatrième. South Elgin a battu Belleville Est 28-20.

“Grande victoire d’équipe”, a déclaré l’entraîneur du Maine South, Dave Inserra. “Nos équipes spéciales étaient grandes, nous les avons limitées et avons profité d’une certaine position sur le terrain.”

Inserra a déclaré que Leyden avait joué avec parcimonie la semaine dernière après avoir été autorisé à jouer. Leyden est revenu dans le match au quatrième quart contre New Trier et a mené les Hawks à une victoire en prolongation.

“J’ai travaillé plusieurs semaines pour revenir là où j’étais”, a déclaré Leyden. « J’avance et je m’améliore chaque semaine. J’essaie toujours de gratter chaque rouille. Chaque jeu, chaque lancer, il suffit de le gratter.

Le plan, évitant à Inserra, était toujours de commencer Leyde et l’aîné n’a pas déçu. Malgré la rouille, il a pu orchestrer trois entraînements marquants en première mi-temps alors que Maine South prenait une avance de 17-0 à la pause.

“Je devenais de plus en plus à l’aise”, a déclaré Leyden, qui a lancé à huit receveurs différents. « J’ai commencé à lire les blitz plus souvent. J’étais plus à l’aise avec les appels de ligne et les appels de jeu. “

Maine South a pris un 3-0 alors qu’Ethan Stump a lancé un panier de 30 verges au milieu du premier quart.

Après une interception par Brady Marques aux Hawks 41. Micheal Dullomo a ensuite lancé quatre solides courses, y compris une rafale de 3 verges qui a été aidée par une poussée supplémentaire de la ligne offensive des Hawks alors que Maine South prenait une avance de 10-0.

Les Hawks ont marqué lors de leur prochaine possession avec Leyden en utilisant son bras et ses jambes sur un entraînement de 12 jeux et 70 verges. Leyden s’est précipité deux fois pour 28 verges et a lancé une paire de passes pour 30 verges supplémentaires, les 18 dernières à Maurice Densmore pour un touché et une avance de 17-0.

Maine South a ensuite mis le match de côté au début du quart d’épargne. Leyden a couronné un entraînement de 9 jeux et 55 verges avec une course de 1 mètre pour porter le score à 24-0.

La défense Hawk, qui a éliminé le quart-arrière de première année de Bolingbrook Jonas Williams 4 fois, a été active toute la nuit. Ils ont limité Williams à 14 sur 27 pour 100 verges et ont couvert les receveurs larges rapides de Bolingbrook, I’Marion Stewart et Kyan Berry-Johnson.

“Le plan était de les arrêter tôt”, a déclaré Marques, un secondeur senior, qui a eu une interception et 2 sacs.

“Je ne pense pas qu’ils aient eu une balle en profondeur réussie sur nous pendant tout le match.”

Le duo à double menace de Stewart et Berry-Johnson a combiné pour 12 attrapés, mais seulement pour 88 verges au total. Maine South n’a permis à aucun des receveurs, qui ont tous deux suscité l’intérêt de D-1, une opportunité de jouer en profondeur.

Maine South a également été intercepté par Sam Cooper, Mike Migon et Danny Spandiarry.

“Le secondaire a fait un excellent travail contre deux receveurs exceptionnels et leur quart-arrière”, a déclaré Inserra. «Nous avons ajouté un autre forfait de passes en profondeur. Ils le lancent 80% du temps et c’est plus que la plupart des écoles secondaires. Nous avons donc dû retirer cela. Et nous avons eu des revirements.

Bolingbrook, (6-4) qui n’avait pas marqué moins de 31 points en un match cette saison, a été tenu à 154 yards d’attaque totale.

“Ce fut une soirée difficile”, a déclaré l’entraîneur de Bolingbrook, John Ivlow. « Je n’ai pas vu ça venir. Un blanchissage. Je n’ai pas du tout vu ça venir. Lorsque vous jouez contre une bonne équipe comme celle-ci, vous savez qu’ils vont trouver quelque chose. Et ils l’ont fait.

https://football.dailyherald.com/sports/20221028/maine-south-blanks-bolingbrook-in-opening-round-of-class-8a-playoffs