Maine South et Constantine Coines répondent à Palatine au quatrième quart – Shaw Local

PARK RIDGE – Maine South a trouvé son rythme juste au moment où il en avait le plus besoin.

Les Hawks, qui ont cédé deux buts chronophages en seconde période à Palatine, se sont ralliés à la fin du quatrième quart-temps pour renverser les Pirates 28-21 devant une foule débordante à Park Ridge vendredi.

« Ce soir, ils nous ont affrontés », a déclaré l’entraîneur du Maine South, Dave Inserra. « Nous n’abandonnions pas les gros jeux. Mais nous avons trouvé un moyen d’obtenir un touché quand nous en avions besoin et un gros jeu défensif par la suite.

Palatine (1-2) a réalisé deux impressionnants touchés en seconde période pour prendre une avance de 21-20 avec 7:29 à jouer.

Maine South, qui n’avait joué que six jeux contre 27 pour Palatine en seconde période, a finalement trouvé son rythme.

Lors de leur troisième jeu seulement après le coup d’envoi, le quart-arrière Constantine Coines a réussi un touché de 58 verges sur une option de lecture pour porter son score à 26-21. Coines a ensuite lancé à Julian Turner et Maine South menait 28-21.

« C’était censé être une lecture pour moi », a déclaré Coines, qui a parcouru 85 verges au sol et lancé 163.

«Je l’ai gardé et il n’y avait pas de trou au milieu. J’ai donc suivi Eddy Dase. Il a scellé un blocage, et Evan Agosto a obtenu un blocage sur le terrain, et j’étais parti.

La défense du Maine Sud, qui avait jusque-là été écrasée par Dominick Ball de Palatine (25 courses, 135 yards) et permis deux courts touchés de Trey Widlowski, s’est raidie.

Samuel Cooper a réalisé une interception clé au milieu de terrain pour redonner le ballon aux Hawks avec un peu plus de quatre minutes à jouer.

S’inspirant de Palatine, le Maine South a utilisé la direction de Michael Dullumo et Coines pour épuiser le chronomètre.

« Mes entraîneurs m’avaient dit que je devais intensifier mes efforts et obtenir les premiers essais », a déclaré Dellumo, qui jouait le cœur lourd après le décès de ses deux grands-parents la semaine dernière.

«J’ai simplement baissé la tête et j’ai couru aussi fort que possible. Je voulais rendre mes grands-parents fiers. «

Maine South (2-1) a réalisé trois longs buts en première mi-temps pour prendre une avance de 20-7 à la pause.

Les Hawks ont parcouru 58 verges lors de leur première possession pour prendre une avance de 7-0 sur un touché de 17 verges par Dellumo (17 courses, 78 verges)

Après avoir bloqué un panier palatin, les Hawks ont parcouru 80 verges en seulement six jeux. Coines a réussi deux passes clés, la première à Evan Agosto sur 45 mètres sur la ligne de touche. Coines suivrait plus tard avec une frappe parfaite au milieu de Nick Wong pour porter le score à 14-0 au début du deuxième quart.

Palatine, qui a eu du mal à maintenir ses attaques en première mi-temps, a organisé une marche de 16 jeux et 80 verges. Trey Widlowski s’est écrasé du 1 pour réduire l’avance à 14-7 avec 2:02 à jouer à la mi-temps.

Maine South n’avait besoin que de 90 secondes pour prendre une avance de 20-7. Dellumo a marqué dès le 1 pour couronner un entraînement de 8 jeux et 70 verges.

« Vous voyez cette foule », a déclaré Inserra. « Vous voyez tous les petits enfants ici ? Nous avons dit qu’il s’agissait d’un programme phare. Nous devions le montrer et le prouver, et nous l’avons fait.

L’entraîneur palatin Corey Olson, dont les Pirates ont perdu deux matchs cette saison dans les dernières minutes, a toujours confiance en son équipe.

« Tous nos objectifs sont encore devant nous », a déclaré Olson. « Nous avons une très bonne équipe de football. Je crois en ces enfants et je sais que mes aînés vont se battre.

https://football.dailyherald.com/sports/20230908/maine-south-uses-late-rally-to-upend-palatine-28-21/