Maine : la tempête offre un rare aperçu d’une épave vieille de 112 ans dans le parc national Acadia

De violentes tempêtes hivernales ont frappé une grande partie des États-Unis ces derniers jours, apportant un froid glacial et des conditions dangereuses. Dans le Maine, où des ondes de tempête record ont provoqué de graves inondations, les conditions météorologiques ont également donné un rare aperçu d’une épave vieille de 112 ans dans le parc national Acadia.

La goélette à deux mâts Tay s’est échouée sur l’île des Monts Déserts en juillet 1911, entraînant la mort du cuisinier du navire. Le Tay, commandé par IW Scott de St. John, au Nouveau-Brunswick, a fait une fuite lors d’une tempête, selon un article paru peu de temps après le naufrage dans le Bar Harbor Record. Le capitaine Scott a tenté en vain de rejoindre le port.

« L’écoute de grand-voile s’est séparée, puis il a perdu sa bôme principale. Le capitaine Scott a tenté de se tenir au large sous les voiles d’avant, mais il était trop loin et a été emporté à l’intérieur des brisants », raconte l’article. “Le Tay a frappé violemment et a démâté d’avant en arrière au premier choc et a commencé à se briser rapidement.”

Certains visiteurs du parc national Acadia ont pu voir une grande partie des os impressionnants du navire sur la plage de sable de l’île des Monts Déserts après qu’une tempête le 10 janvier ait fait remonter l’épave à la surface.

Molly Moon, une habitante de Bar Harbor, dont les liens familiaux avec la région remontent à plusieurs générations, s’est rendue à la plage à marée basse jeudi, un jour après la tempête, pour prendre des photos de l’épave au coucher du soleil.

“C’était une expérience rare de jeter un coup d’œil sur une histoire qui a été enfouie juste sous notre nez pendant plus de cent ans”, a déclaré Moon à CNN Travel dans un e-mail. « Cela m’a rappelé à quel point j’ai la chance de vivre dans cette belle région et de m’identifier à sa riche histoire. »

Molly Lune Jeudi, l’épave du Tay attirait les visiteurs à Sand Beach, dans le parc national Acadia.

Moon n’est pas la première personne de sa famille à voir l’épave émerger.

“Ma grand-mère en a vu des sections découvertes dans les années 50, ma mère a vu la coque déterrée dans les années 70, et j’ai eu la chance de la voir revenir au-dessus du sable actuellement en 2024.”

Avec encore du mauvais temps ce week-end, la mer semble avoir récupéré une partie de l’épave.

Ben Sprague, de Bangor, a emmené sa famille examiner les restes du navire lundi après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux et dans les médias. Lors de sa visite, l’épave visible était en morceaux.

« Ils ne sont pas vraiment connectés entre eux, mais ils sont quand même dans un état assez solide. Un peu d’histoire sympa ! » Sprague, qui n’était pas au courant du naufrage avant qu’il ne fasse surface la semaine dernière, a écrit à CNN Travel.

“C’est assez étonnant de penser à toutes les fois où vous êtes allé à Sand Beach et où vous avez marché sur le sable au-dessus de cette épave sans même vous en rendre compte”, a-t-il écrit lundi dans un message sur Facebook.

Le parc national Acadia n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNN pour plus d’informations. Le parc, créé plusieurs années après le naufrage, est principalement situé sur l’île des Monts Déserts, la plus grande île au large des côtes du Maine. Selon un avis publié sur le site Internet du parc, il y avait « des dégâts importants » dans tout le parc suite à la tempête du 10 janvier.

Les zones du parc sont restées ouvertes, sauf indication contraire dans l’avis du NPS, les visiteurs admirant l’apparence de l’épave.

Selon l’article du Bar Harbor Record de 1911, il y avait six membres d’équipage à bord du Tay, ainsi que le capitaine et le fils du capitaine. Le cuisinier, JB Whelpley, de St. John, au Nouveau-Brunswick, est mort dans l’accident. Selon le Bar Harbor Record, le navire transportait du bois de St. John à Boston. Un chargement de bardeaux a été perdu, mais les planches transportées sous le pont ont été rejetées sur le rivage.

UN Compte du Service des parcs nationaux dit que l’équipage du Tay s’est réfugié dans la résidence d’été de la famille Satterlee après avoir réussi à débarquer. La famille a construit un hangar à bateaux en utilisant le bois récupéré pour honorer l’épave du navire.

Bien que l’épave du navire ait déjà été révélée, cette observation récente était la première depuis des décennies, selon Bangor Daily News.

L’épave centenaire n’est pas le seul site historique de l’État touché par les récentes tempêtes. Les inondations dans le sud de Portland ont emporté plusieurs cabanes de pêche historiques.