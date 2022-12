Main Street dit que nous avons esquivé la récession jusqu’à présent, mais le ralentissement approche

À quelques semaines du début de la nouvelle année, nous ne sommes pas plus près de résoudre l’un des grands débats économiques de 2022 : sommes-nous en récession ? Les signaux de l’économie sont mitigés, mais la réponse des propriétaires de petites entreprises a considérablement changé par rapport à il y a trois mois.

Dans le dernier trimestriel CNBC|Enquête SurveyMonkey auprès des petites entreprises, un peu moins de la moitié des propriétaires de petites entreprises (49 %) affirment que nous vivons actuellement une récession et 9 % s’attendent à ce qu’une récession se produise avant la fin de l’année. Ces chiffres sont en baisse par rapport au dernier trimestre, lorsque 57 % des propriétaires de petites entreprises ont déclaré que l’économie était déjà en récession et 14 % s’attendaient à ce qu’une récession commence d’ici la fin de l’année.

Les signes à grande échelle de perturbations économiques généralisées ne se sont pas matérialisés et cela a conduit Main Street à repousser plus loin dans le temps ses attentes en matière de récession : 39 % disent maintenant que l’économie américaine entrera en récession en 2023, contre 26 % au dernier trimestre, la plupart s’attendant à ce que la récession frappe au premier semestre de la nouvelle année.

Les données du grand public montrent une tendance similaire, bien qu’en sourdine : 47 % disent qu’une récession commencera avant la fin de l’année si elle n’est pas déjà arrivée, contre 58 % qui ont dit la même chose au troisième trimestre.

La nouvelle enquête, qui a interrogé plus de 2 500 propriétaires de petites entreprises et 11 000 autres adultes dans la population générale des États-Unis du 9 au 16 novembre, est la première à montrer une baisse ou un retard des craintes de récession. Au cours des derniers mois, plusieurs sondages ont révélé qu’une majorité du public affirmait que l’économie était déjà en récession, mais étant donné les différences dans la manière dont la question est posée et les diverses méthodologies de sondage, il est difficile de comparer un sondage à un autre et impossible de identifier exactement quand une récession aurait pu commencer – ou se terminer.

Au moins trois autres enquêtes menées au troisième trimestre de cette année, un Sondage NBC News d’août 2022un Sondage NPR/PBS NewsHour de septembreet un Sondage USA Today de juillet tous ont trouvé qu’une majorité d’Américains pensaient que le pays était en récession à ce moment-là, bien que leurs estimations varient de 50% à 68%.

La partisanerie alimente la perception d’une récession

Le changement dans nos données CNBC | SurveyMonkey est notable, étant donné le changement radical dans un court laps de temps, mais il coïncide avec plusieurs événements économiques et politiques qui pourraient très bien façonner l’opinion publique.

Au troisième et au quatrième trimestre, les propriétaires de petites entreprises qui sont républicains ont été plus de deux fois plus susceptibles que ceux qui sont démocrates de dire que nous vivons actuellement une récession. Dans les données les plus récentes, 58% des républicains, 48% des indépendants et 31% des démocrates propriétaires de petites entreprises disent “nous sommes déjà en récession”. Au troisième trimestre, ces chiffres étaient de 69 % chez les républicains, 56 % chez les indépendants et 34 % chez les démocrates.

Cette baisse d’un trimestre à l’autre était plus importante pour ceux qui s’identifient au GOP que pour ceux qui penchent en bleu, ce qui signifie que la partisanerie est à l’origine d’une grande partie des perceptions négatives de l’économie dans son ensemble.

Au cours de la même période, les prix de l’essence ont chuté et la cote de popularité du président Biden a augmenté. Les préoccupations économiques, qui devaient faire basculer les élections de mi-mandat en faveur d’une “vague rouge” républicaine, ont été éclipsées par les préoccupations sociales, en particulier l’avortement.

Les petites entreprises préparées au ralentissement

Les propriétaires de petites entreprises sont réalistes quant aux perspectives économiques actuelles. Presque personne – seulement 3% – évalue l’état actuel de l’économie comme “excellent”, tandis que 80% le décrivent comme “passable” ou “mauvais”. Ces cotes ont à peine bougé entre les troisième et quatrième trimestres de cette année.

Plus important que de savoir si une récession est en train de se produire – ou s’est produite ou se produira bientôt – est de savoir si les petites entreprises sont préparées. Sur cette mesure, peu de choses ont changé au cours des derniers mois, même si une grande partie du climat économique et politique a été ébranlé.

La plupart des propriétaires de petites entreprises (61 %) affirment que leur entreprise est prête à résister à une récession si elle devait se produire. Dans tous les secteurs, types d’entreprises et tailles d’entreprises, chaque sous-groupe que nous avons examiné est plus optimiste que pessimiste quant à ses chances de survie.

Cet optimisme sur Main Street dépasse l’optimisme du grand public. Aux États-Unis, seulement 52 % des individus se disent personnellement prêts à résister à une récession imminente, les femmes étant moins susceptibles que les hommes (46 % contre 59 %) et les jeunes adultes moins susceptibles que les adultes plus âgés de se sentir préparés.

La question technique de savoir si une récession a commencé est moins importante que la question plus existentielle : les petites entreprises sont-elles préparées ? Jusqu’à présent, leur réponse est un oui.