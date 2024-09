Main Street applaudit le plan de Harris pour les petites entreprises alors qu’une bataille fiscale se profile

La vice-présidente Kamala Harris lors d’un événement de campagne au lycée Northwestern de Détroit le 2 septembre.

Les entrepreneurs saluent le plan de la vice-présidente Kamala Harris visant à stimuler les petites entreprises, mais ses défenseurs affirment qu’il préfigure une lutte plus importante autour du code des impôts.

Mercredi, Harris a dévoilé propositions politiques Ces mesures visent à stimuler la croissance des petites entreprises et à créer plus de marge de manœuvre dans leurs bilans au moyen de plusieurs mécanismes. Il s’agit notamment d’étendre la déduction fiscale pour les dépenses de démarrage de 5 000 $ à 50 000 $, de supprimer les obstacles pour les propriétaires et leurs employés qui souhaitent obtenir ou transférer des certifications professionnelles et de lancer un fonds pour les banques communautaires afin d’élargir l’accès des entrepreneurs au capital.

« Tout cela serait bénéfique », a déclaré Sherman Kyse, chef et propriétaire de Dem Dam Burgers, un restaurant basé à Biloxi, dans le Mississippi.

Sherman Kyse, propriétaire de Dem Dam Burgers à Biloxi, Mississippi.

D’autres encore dans la communauté des petites entreprises envisagent l’année prochaine avec inquiétude, comparant les gains supposés de la proposition de Harris à ceux perdus si les déductions prévues par la loi fiscale signée par l’ancien président Donald Trump étaient appliquées. expire à la fin de l’année prochaineQue Harris ou Trump gagne, ils devront probablement affronter une bataille difficile pour faire passer les changements du code des impôts au sein d’un Congrès potentiellement divisé.

Pendant ce temps, pendant une discours jeudi Dans le but d’affiner sa politique économique, Trump a de nouveau promis de réduire les taux d’imposition des entreprises et des sociétés.

Richard Trent, directeur exécutif de Main Street Alliance, a déclaré que la proposition de Harris répond à de nombreuses préoccupations économiques des 30 000 membres de l’organisation à l’échelle nationale, mais il regarde également vers 2025.

« Ce n’est qu’une infime partie de ce que nous devons faire pour garantir la protection des économies locales et des propriétaires de petites entreprises dans un environnement où la consolidation des entreprises a rendu les plus grandes entreprises de notre pays plus puissantes que jamais », a-t-il déclaré. Par exemple, il souhaite voir une augmentation des subventions en espèces de la Small Business Administration afin que les entrepreneurs les moins bien dotés soient plus compétitifs.

Envie d’un coup de pouce

De son côté, Kyse, qui a déclaré qu’il prévoyait de voter pour Harris, a déclaré que l’argent supplémentaire provenant de la déduction de démarrage pourrait aider à soutenir la masse salariale, de meilleurs contrats de distribution alimentaire et l’espace d’entreposage, une dépense de 70 $ par mois qu’il a jusqu’à présent évitée.

« Le hangar de mon père est entièrement rempli de matériel de restauration », a-t-il ajouté.

Son entreprise a dû faire des choix difficiles ces derniers temps. Bien qu’il ait été classé deuxième dans un grand journal local pour le meilleur hamburger de la côte, Kyse, 43 ans, a déclaré que l’inflation des prix des épiceries et les clients prudents en matière de prix l’ont obligé à réduire à la fois son restaurant et ses plats au menu, qui comprennent des pâtes et des nachos aux fruits de mer. Depuis 2020, il a fermé trois autres établissements sur la côte du golfe du Mississippi.

L’histoire continue

Les revenus pour 2024 s’élèvent à environ 257 000 $, a-t-il déclaré, en baisse par rapport aux 360 000 $ de la même période l’année dernière.

« Je suis en train de restructurer mon menu pour leur permettre de voir les articles les moins chers », a déclaré Kyse, qui a déclaré qu’il s’agissait de sa 30e refonte de menu. Pour la version la plus récente, après avoir entendu des commentaires selon lesquels certains articles étaient trop chers, il est allé jusqu’à copier les prix du menu de Five Guys, « et personne n’a rien dit ».

À deux mois de son affrontement avec Trump le jour du scrutin, Harris s’empresse de fournir plus de détails sur son programme économique. Ses propositions concernant les petites entreprises font suite à un projet de construction de millions de nouveaux logements et à une promesse de lutter contre la hausse des prix des produits alimentaires.

Rhett Buttle, lobbyiste et organisateur, et ancien conseiller économique du président Joe Biden et de Harris, a déclaré que la proposition montre le « profond engagement » de Harris envers les entrepreneurs. Il a également déclaré qu’il s’agissait d’une ouverture claire aux États républicains, notant sa promesse d’étendre l’initiative de crédit aux petites entreprises des États, qui a été élaborée grâce au financement du budget de Biden. Plan de sauvetage américain et que « les gouverneurs républicains adorent », a-t-il ajouté.

« Il y a ici des points communs entre les gens de tous les horizons », a-t-il déclaré. « Les petites entreprises et l’entrepreneuriat tendent à être un grand rassembleur dans un monde où les gens ont des divisions politiques très différentes. »

Déficits et déductions

Si Harris gagne, il sera important pour de nombreux acteurs du monde des affaires de voir comment son programme concorde avec certaines parties du code des impôts que les propriétaires et les entrepreneurs privilégient déjà, y compris les dispositions adoptées par Trump.

Brad Close, président de la Fédération nationale des entreprises indépendantes, a souligné la popularité parmi les propriétaires d’entreprises de la loi de Trump de 2017 qui leur permet de déduire 20 % de leur revenu d’entreprise admissible lors du calcul de leurs impôts. « Si la déduction expire à la fin de l’année prochaine, des millions de petites entreprises seront confrontées à une augmentation massive des impôts », a-t-il déclaré.

Le soi-disant la déduction de transfert a été critiquée comme l’une des parties les plus coûteuses du code des impôts, avec des estimations initiales projetant une déficit de 414,5 milliards de dollars Selon le Comité mixte sur la fiscalité, la prolongation de cette politique au-delà de 2025 coûterait au gouvernement 684,2 milliards de dollars jusqu’en 2034, selon le Congressional Budget Office. trouvéLe mois dernier, le modèle budgétaire non partisan de Penn Wharton a déclaré que les propositions globales de Trump augmenter les déficits cinq fois plus que ce que ferait Harris.

Le plan de Harris pour les petites entreprises est le dernier exemple de la fine ligne économique qu’elle a dû suivre depuis son ascension à la tête du ticket : faire appel à un large éventail d’électeurs modérés en utilisant des politiques populistes visant à taxer les Américains les plus riches pour stimuler la création de richesses parmi les plus pauvres.

Charlotte Chaze, 33 ans, n’a pas besoin d’être convaincue. Elle a déjà prévu de voter pour Harris, et la récente proposition comprend un certain nombre de gains financiers pour sa société BreakIntoTech, créée il y a deux ans, qui vend des cours vidéo aux professionnels pour obtenir une certification en analyse de données.

Charlotte Chaze, fondatrice et PDG de Break Into Tech à Philadelphie.

Une déduction fiscale plus importante aiderait Chaze à élargir son équipe au-delà de ses quatre employés actuels. Et elle salue le projet de Harris de prélever un impôt de 28 % sur les gains en capital à long terme – un taux inférieur à la proposition de Biden de 39,6 %, mais toujours supérieur aux 20 % actuels.

« En tant que propriétaire d’une petite entreprise qui connaît un grand succès mais dont les revenus ne sont pas suffisants pour que la politique sur les gains en capital affecte moi ou mon entreprise, cette politique contribuera à transférer la richesse des personnes qui ont plus qu’elles ne pourraient jamais dépenser, ce qui signifie que davantage de personnes pourront se permettre mon produit », a déclaré Chaze, qui a ajouté qu’elle avait résisté à l’augmentation des prix aux côtés de ses concurrents. « C’est simplement une bonne chose de croire aux gens plutôt qu’aux profits. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com