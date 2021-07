Maimang 10 SE 5G est officiel, arrive sans la marque Huawei

Huawei a retiré Honor de sa liste pour éviter à l’équipe ses problèmes avec les entreprises américaines, et maintenant une autre marque s’est séparée – la Chine uniquement Maimang. L’entité désormais indépendante n’a pas attendu un instant et a déjà lancé son nouveau midranger, baptisé Maimang 10 SE 5G, avec un chipset Snapdragon 480 5G.

Le téléphone est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et un trio de caméras à l’arrière, alignées sur une île carrée. La configuration apporte des tireurs 13MP f/1.8 principaux + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4, tandis que le snapper selfie est de 8MP avec une ouverture f/2.0 à l’avant.

La caméra frontale est montée sur une encoche en forme de goutte d’eau au-dessus de l’écran LCD de 6,5 pouces. Le téléphone emballe 22,5 W SuperCharge, évidemment hérité de Huawei.











Maimang 10 SE 5G

La marque Maimang fait désormais partie de China Telecom Corporation, l’un des plus grands opérateurs du pays asiatique, ainsi que l’un des principaux fournisseurs et distributeurs de téléphones sur le marché intérieur.

Actuellement, le Maimang 10 SE 5G se trouve sur JD.com où il est répertorié pour 1 699 CNY. La première vente flash est déjà terminée et la prochaine est prévue pour le 31 juillet. Le midranger peut être acheté en trois couleurs – noir, bleu, argent.

La source (en chinois)