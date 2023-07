Maillots de bain tendance à moins de 40 $ (offres anticipées du premier jour) – Hollywood Life

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Alors que les journées se réchauffent et que le soleil brille, c’est le meilleur moment de l’année pour profiter des journées à la plage et des fêtes à la piscine. Et bien sûr, aucune garde-robe d’été n’est complète sans quelques maillots de bain stylés. Si vous avez un budget limité, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours trouver le maillot de bain parfait sans vous ruiner. Les offres Early Prime Day sont là, et elles offrent des rabais incroyables sur les maillots de bain de moins de 40 $.

Plus Achats

Ainsi, que vous recherchiez un bikini classique, un une-pièce tendance ou quelque chose entre les deux, vous êtes sûr de trouver le look parfait pour vous à un prix avantageux. Voici quelques-uns des maillots de bain tendance que vous pouvez trouver en vente pour moins de 40 $.

Maillot de bain deux pièces noué sur le devant: 33,99 $ (au lieu de 65,99 $)

Ayez fière allure sur la plage avec ce deux pièces noué sur le devant. Ce maillot de bain présente un design taille haute ainsi qu’un haut tankini, un col rond sexy et un ensemble deux pièces pour une couverture parfaite.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Maillot de bain deux pièces à devant torsadé: 33,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Faites preuve d’audace avec ce maillot de bain à devant torsadé. Cet ensemble de bikini taille haute comprend un haut triangle classique avec des bretelles spaghetti ajustables ainsi qu’un devant torsadé et une encolure en V pour un look unique.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Maillot de bain deux pièces échancré: 34,99 $ (au lieu de 40,99 $)

Si vous optez pour un look sportif, alors ce maillot de bain crop top est fait pour vous ! Avec un haut court à encolure dégagée et un bas taille haute, ce maillot de bain deux pièces est idéal pour aller à la plage cet été.

Maillot de bain deux pièces à col montant: 31,99 $ (au lieu de 35,99 $)

Complétez votre look avec ce maillot de bain à col montant. Ce deux-pièces présente un col haut ainsi que des bretelles pour un ajustement serré. Obtenez cet ensemble de bikini élégant et montrez votre corps de plage cet été !

Maillot de bain une pièce dos nu dos nu: 34,99 $

Préparez-vous à faire vibrer la plage avec ce maillot de bain froncé à dos nu. Ce une-pièce est doté d’un dos nu, de bretelles réglables et d’un motif contrastant. Il offre également un contrôle du ventre afin que vous puissiez montrer en toute confiance ce maillot de bain élégant toute la saison.

Maillot de bain une pièce push-up: 24,99 $ (au lieu de 69,99 $)

Faites tourner les têtes tout l’été avec ce maillot de bain une pièce push-up rembourré. Son style rétro et sa conception froncée qui contrôle le ventre vous feront paraître et vous sentirez à votre meilleur, tandis que le soutien push-up supplémentaire accentuera votre silhouette.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.