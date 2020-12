Les Britanniques pourraient être pardonnés de penser qu’ils sont pris au piège d’un cauchemar récurrent. Maintes et maintes fois, la normalité et les plaisirs habituels de la vie déverrouillée semblent être à portée de main.

Les restrictions sont assouplies et un plaisir limité est possible. Les écoles rouvrent, jusqu’à un certain point. Maintes et maintes fois, ces libertés sont arrachées une fois de plus, et reportées jusqu’à ce que le ciel sache quand. Et puis ça se reproduit. Et encore.

Combien de fois cela va-t-il encore arriver? Combien de fois devons-nous endurer que le premier ministre nous dise – oh! À contrecœur et avec « le cœur très lourd » – en train de nous priver de nos précieuses libertés, d’étrangler davantage d’entreprises et d’annuler davantage d’emplois.

Les gens faisant du shopping à Canterbury, dans le Kent, le dernier samedi jour de magasinage avant Noël, après l’annonce du fait que le comté serait soumis à des restrictions de niveau 4

Et pour la première fois depuis le 17ème siècle, un gouvernement de Londres nous dit en fait comment nous pouvons (ou non) célébrer la fête unique et précieuse de Noël. Cette fois, il est censé être confronté à une nouvelle variante à propagation rapide du virus, même si les experts admettent que ses effets ne sont pas plus graves que celui existant.

Y a-t-il une fin réelle à tout cela, ou devons-nous anticiper notre prochaine version lorsqu’un nouveau virus complètement différent descend sur nous et recommence tout le cycle, annulant également Noël prochain?

Nous devons prendre ces choses sur la confiance, et notre confiance est parfois abusée – comme nous l’avons vu avec les graphiques douteux utilisés pour justifier le dernier verrouillage. Car, ne vous y trompez pas, les mesures actuellement imposées à Londres et à une grande partie du Sud-Est sont un retour aux restrictions les plus strictes du printemps dernier.

Et qui peut dire qu’ils ne se répandront pas rapidement dans d’autres régions du pays? Le gouvernement ne montre aucun enthousiasme pour atténuer ses mesures, mais est toujours disposé à les augmenter.

On nous dit que la propagation possible de la nouvelle souche est si risquée qu’il vaut la peine de faire de graves dommages économiques, et de supprimer plus ou moins Noël dans la capitale, pour le prévenir. Mais comme tant de mesures précédentes n’ont pas réussi à nous libérer de nos liens Covid, pourquoi celle-ci devrait-elle fonctionner?

Au milieu de tous ces événements, le seul véritable espoir a été les vaccins, un triomphe médical et scientifique étonnant. Des millions de personnes ont été acclamées par cette évolution. Pendant un court moment, il a semblé qu’il y avait une vraie lumière croissante au bout du tunnel.

Le Premier ministre Boris Johnson prend la parole lors d’une conférence de presse en réponse à la situation actuelle avec la pandémie de Covid-19 au 10 Downing Street, Londres, samedi

Un panneau avertissant les acheteurs des risques de Covid-19 peut être vu à Bromley, à Londres, avant la mise en place de nouvelles règles de niveau 4 dans le sud-est dimanche.

Mais ces nouvelles limites de la vie normale atténuent cette lumière. Les experts, et les ministres qui les ont écoutés, feraient mieux d’avoir raison, car cela ne coûte pas seulement la liberté et le bonheur du peuple britannique.

Les effets de cette urgence permanente sur le traitement du cancer, des maladies cardiaques et d’autres plaintes graves ont été graves et il est très probable qu’un audit final montrera qu’ils ont conduit à de nombreux décès inutiles.

L’impact sur la maladie mentale est également très inquiétant, surtout chez les personnes âgées seules et en bonne santé, privées pendant des mois de tout ce qui donnait un sens à leur vie.

Nous ne pouvons qu’espérer que ces mesures auront rapidement l’effet escompté et n’auront pas trop de conséquences douloureuses imprévues.

Mais le Parlement, dès sa reprise, devrait les soumettre à un examen sévère, et – comme nous l’avons demandé auparavant – Boris Johnson ferait bien d’élargir sa base de conseillers et d’examiner plus attentivement les effets de ses décisions.