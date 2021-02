Entreprises devraient faire leur part en achetant des ordinateurs portables et en faisant don d’anciens modèles à Mail Force, a déclaré hier un chef d’établissement de premier plan.

Soutenant la campagne Computers for Kids du Daily Mail, Jon Barr a appelé les entreprises à aider les élèves à surmonter les obstacles à l’apprentissage en ligne.

«Nous devons mettre fin à cette fracture numérique – et il faudra un esprit communautaire pour combler ce fossé tout au long de la pandémie et au-delà», a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas louer assez ce que Mail Force a fait, cela a fait une différence incroyable dans la vie des enfants. »

M. Barr, qui est codirecteur de l’école primaire St Barnabas CE à Bristol, a présidé une réponse primée à la pandémie.

L’enseignante Suzzie Torkornoo (à gauche) et le codirecteur Jon Barr (à droite) avec des élèves de l’école primaire St Barnabas CE à Bristol

Son école en a vu d’autres, dont Eton College, pour être nommés Champions de la réponse Covid-19 aux prix BETT 2021 – surnommés les « Oscars de l’éducation ».

Il attribue le succès en partie à la générosité d’une entreprise mondiale qui a fait don d’ordinateurs portables à la suite d’une mise à niveau informatique.

Epic – une marque de logiciels de soins de santé avec des bureaux sur cinq continents – a fourni suffisamment d’ordinateurs portables pour les deux tiers de ses élèves.

M. Barr a déclaré: « Pour nous, il s’agissait d’entrer dans la communauté et de trouver une entreprise qui mettait à niveau ses ordinateurs portables. Ils avaient peut-être plusieurs années – mais ils étaient plus que suffisants pour que nous les utilisions.

«Toute entreprise qui envisage d’acheter de nouveaux ordinateurs à l’avenir devrait le proposer maintenant – et aider les enfants.

Logan McKinstrie, chef de projet pour Epic à Bristol, a déclaré que cette contribution était une occasion idéale de redonner quelque chose à la ville.

Elle a ajouté: « Nous sommes nouveaux à Bristol et nous sommes ravis d’avoir trouvé un moyen de montrer notre gratitude. Nous sommes très fiers et incroyablement impressionnés par tout ce que Jon et ses collègues ont réussi à faire pendant la pandémie.

«C’est formidable de savoir que nous avons fait une différence quelque part – toute l’équipe de Bristol a été touchée quand nous avons vu une vidéo de Jon récoltant son prix.

Certaines des plus grandes entreprises britanniques ont réclamé leur aide à Mail Force, notamment Dixons Carphone, Lloyds, Santander, Sainsbury’s, Camelot, Boohoo et The Hut Group.

M. Barr, qui a présidé une réponse primée à la pandémie, a appelé les entreprises à aider les élèves à surmonter les obstacles à l’apprentissage en ligne. (Image de stock)

St Barnabas a également été félicité pour avoir fourni des kits d’apprentissage hebdomadaires pour chaque enfant pendant la période scolaire et les vacances de Pâques l’année dernière.

L’école dirigeait également une banque alimentaire qui nourrissait 20 à 30 familles par semaine et veillait à ce que les familles éligibles à des repas gratuits reçoivent des bons de supermarché.

Un autre professeur principal a remercié hier Mail Force pour une livraison d’ordinateurs portables à ses élèves. Loz Wilson a déclaré que le lycée de Cottingham comptait 950 enfants qui travaillaient à domicile et « loin d’être » assez d’ordinateurs pour faire le tour.

Si certains ont accès à un ordinateur portable familial, beaucoup d’autres n’ont aucun moyen de suivre les 25 heures de travail par semaine fixées par l’école près de Hull.

Plus de 250 présentent l’inconvénient supplémentaire de devoir se préparer aux examens.

Harvey McClune, 15 ans, a été l’un des premiers à recevoir un ordinateur Mail Force et a déclaré: « C’est formidable – vraiment incroyable.

‘C’est très rapide. Cela signifie que je peux continuer mes leçons beaucoup plus facilement.

«Je voudrais vraiment dire un très grand merci à tous les lecteurs de Mail.

M. Wilson a déclaré: « Depuis le premier verrouillage, de plus en plus d’étudiants et de parents travaillent à domicile et partagent du matériel et un accès Internet.

«Il n’y a souvent tout simplement pas assez pour tout le monde, surtout s’il y a plus d’un enfant et plus d’un parent partageant.

La campagne Computers for Kids a permis de collecter jusqu’à présent un montant incroyable de 7 millions de livres sterling avec 25000 lecteurs.