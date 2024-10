Maika Monroe jouera dans le film de vampire Brides

À un moment donné, Observateur La réalisatrice Chloe Okuno était chargée de réaliser la quatrième entrée de la série inspirée de RL Stine de Netflix. Rue de la peur franchise – mais pendant que Fear Street : Reine du bal a fait son chemin dans la production sans sa participation (le film a finalement été réalisé par Matthew Palmer), Okuno a été occupée à mettre en place un autre projet de genre. Celui qui la réunira avec Observateur la star Maika Monroe. Celui-ci s’appelle Mariées et Date limite rapporte qu’il est actuellement en pré-production et que le tournage devrait commencer au printemps 2025.

Scénarisé par Okuno, Mariées s’inspire du roman de Bram Stoker Dracula. Situé dans l’Italie des années 1960, il nous montrera ce qui se passe lorsque Sally Bishop (Monroe) et son mari se rendent dans une villa isolée à la suite de la dépression nerveuse de Sally. Le propriétaire de la villa, un mystérieux comte, s’intéresse particulièrement à Sally. Mais il obtient bien plus que prévu lorsque le chaos féministe de Sally s’ajoute à son Eden parfait et violent d’épouses vampires.

Le projet est décrit comme étant un « un conte gothique, glamour et sanglant qui renversera le récit de Bram Stoker, explorant la lutte entre la répression sociétale et le désir charnel. »

Anthony Bregman et Stefanie Azpiazu produisent Mariées pour Histoire probable. FilmNation Entertainment lancera les ventes internationales lors du prochain American Film Market. UTA Independent Film Group représente les droits mondiaux et nationaux.

Bregman a fourni la déclaration suivante : « Mariées est sur le point de redéfinir le genre de l’horreur avec le mélange unique de thèmes féministes et de visuels sanglants de Choe Okuno. Le scénario est dynamique et troublant de toutes les meilleures manières. Chloé apporte toujours tant d’effroi et de complexité à ses personnages, et nous avons hâte de travailler avec elle et Maika pour donner vie à Sally ou la faire mourir selon le cas. »

j’ai apprécié Observateurj’ai donc hâte de voir ce que Chloe Okuno et Maika Monroe feront avec le sous-genre des vampires. Fait Mariées cela vous semble intéressant ? Faites-le-nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous.

Monroe est un habitué du genre dont les crédits incluent Longlegs, God Is a Bullet, The Stranger, Villains, Tau, Independence Day: Resurgence, The 5th Wave, It Follows, The Guest, Bad Blood, et Singes volants. Elle est attachée à la vedette dans le film tant attendu Ça suit suite Ils suiventet a récemment signé pour jouer dans le remake de La main qui berce le berceau.