Mai les ventes de logements rebondissent à leur plus haut niveau depuis 2005

Le boom immobilier induit par la pandémie n’est peut-être pas encore tout à fait terminé. Malgré les derniers mois de ralentissement des ventes, les acheteurs sont remarquablement revenus en mai.

Les ventes de maisons en attente, une mesure des contrats signés sur des maisons existantes, ont bondi de manière inattendue de 8% en mai par rapport à avril, selon la National Association of Realtors. Les analystes s’attendaient à une baisse de 1%. Il s’agit du plus haut niveau d’activité commerciale pour le mois de mai depuis 2005.

Les ventes ont augmenté de 13% par rapport à mai 2020, lorsque le marché du logement commençait tout juste à revenir de la fermeture du coronavirus. Les contrats en attente sont un indicateur prospectif des ventes de maisons fermées.

« La forte augmentation des transactions en mai – après la baisse d’avril, ainsi qu’une érosion soudaine de l’abordabilité des logements – était en effet une surprise », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR. « Le marché du logement attire les acheteurs en raison de la baisse des taux hypothécaires, qui sont tombés en dessous de 3%, et d’une légère augmentation des inscriptions. »

Après avoir chuté assez fortement en avril, la moyenne du taux fixe à 30 ans a oscillé dans une fourchette étroite tout au long du mois de mai, offrant au moins un léger soulagement à certains acheteurs sur les paiements mensuels potentiels.

Mais les prix élevés des maisons ont été une préoccupation majeure. En avril, l’indice national des prix des maisons S&P Case-Shiller, très surveillé, a augmenté de plus de 14 % d’une année à l’autre, la plus forte hausse de ses 30 ans d’histoire.

Les agents immobiliers signalent des gains encore plus élevés du prix médian des maisons, dont certains sont faussés en raison du fait qu’une plus grande partie de l’activité de vente se déroule sur le segment supérieur du marché, où les inscriptions sont plus abondantes. Le bas de gamme du marché bouge à peine, car les primo-accédants se battent pour de maigres inscriptions. Les investisseurs, dont la majorité utilisent des liquidités, sont également plus nombreux dans le segment inférieur du marché.

« Bien que ces obstacles aient contribué à faire baisser les prix de certains acheteurs potentiels, la richesse globale record du pays provenant du marché boursier élevé et de la hausse des prix des maisons fournit évidemment des fonds pour l’achat de maisons », a déclaré Yun.

Au niveau régional, les ventes de logements en attente ont bondi de 15,5% dans le nord-est d’un mois à l’autre. Dans le Midwest, les ventes ont augmenté de 6,7%. Les ventes dans le Sud ont augmenté de 4,9 % par rapport à avril. Dans l’Ouest, ils ont augmenté de 10,9 %.

L’offre restreinte de logements existants a été un facteur majeur, mais cette offre a légèrement augmenté en mai par rapport à avril, même si elle était encore historiquement faible. L’offre de logements existants est inférieure d’environ 20 % aux niveaux d’il y a un an. Les constructeurs de maisons n’ont pas non plus augmenté leur production aussi rapidement que le marché l’exige.

Les ventes de maisons neuves en mai, qui sont également mesurées par les contrats signés, ont chuté de près de 6 % par rapport à avril, les constructeurs continuant d’augmenter les prix. Le prix médian d’une maison neuve vendue en mai a augmenté de 18%, selon le recensement américain. Les constructeurs ont vu les coûts des terrains, de la main-d’œuvre et des matériaux monter en flèche. Bien que le prix du bois d’œuvre ait considérablement baissé au cours du dernier mois, il reste bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.