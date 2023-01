Mai 2022 : Cérémonie commémorative interrompue lorsqu’une femme roule sur des tombes

Depuis plus d’années que personne ne semble s’en souvenir, des anciens combattants, des politiciens et des habitants se sont réunis au cimetière commémoratif de Lakeview pour marquer l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe le 8 mai. Il y avait moins de personnes présentes en mai dernier après deux des années de services annulés et une confusion avec l’heure de début.

Une femme impatiente a interrompu la cérémonie lorsqu’elle a décidé de conduire sur l’herbe, sur un certain nombre de pierres tombales, pour contourner la foule.

La filiale 26 de la Légion royale canadienne a accueilli la cérémonie du Jour de la victoire, dirigée par la première femme présidente de la filiale, Darlene McCaffery.

McCaffery a déclaré que la journée était personnelle pour elle car son mari et de nombreux autres membres de la famille sont des anciens combattants.

« Je ne peux pas dire à quel point cela signifie pour moi d’être à la Légion et de travailler pour les anciens combattants et d’essayer de les faire reconnaître pour ce qu’ils vivent réellement et ce qu’ils ont traversé.

Un hélicoptère de la GRC a survolé la ville, l’hymne national a été chanté et un clairon et de la cornemuse ont été joués pendant la cérémonie.

McCaffery a déclaré que juste au moment où les Canadiens célèbrent l’anniversaire de la fin d’une guerre majeure, elle espère que tout conflit ailleurs dans le monde se terminera bientôt.

« Cette journée signifie beaucoup pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. J’espère que l’Ukraine pourra bientôt avoir son jour, qu’elle pourra marquer par une journée du souvenir que c’est fini.

Après la cérémonie, les participants ont été invités à socialiser et à profiter d’un déjeuner barbecue.

Des mini-drapeaux canadiens ont également été placés sur les tombes autour du cimetière pour identifier les anciens combattants.

