Mahuta se rafraîchit sur la diplomatie néo-zélandaise

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les diplomates aiment rester neutres mais Nanaia Mahuta a laissé le voile glisser un peu quand un vainqueur a été déclaré aux élections américaines en tweetant un emoji souriant.

Mahuta, la première femme maorie indigène à être nommée ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, réprime un sourire réel lorsqu’on l’interroge à ce sujet.

«Écoutez, ce que je peux dire, c’est qu’il y avait des signes encourageants dans ces discours», a-t-elle déclaré dans une interview à l’Associated Press. Elle a déclaré que le discours de victoire de la vice-présidente élue Kamala Harris était «une source d’inspiration pour de nombreuses femmes du monde entier».

Mahuta, 50 ans, a été un choix surprise pour le rôle, bien qu’elle ait été une interprète respectée au Parlement pendant près de la moitié de sa vie, depuis qu’elle a été élue pour la première fois en 1996 à l’âge de 26 ans. Elle fait partie du groupe de législateurs le plus diversifié jamais nommé à la principaux rôles au sein du Cabinet après que la Première ministre Jacinda Ardern a remporté un deuxième mandat lors d’une victoire écrasante le mois dernier.

Mahuta a déclaré qu’elle était heureuse d’avoir été choisie et a promis d’apporter une nouvelle perspective aux affaires étrangères.

Elle n’a pas eu à attendre longtemps pour son premier moment controversé. La Nouvelle-Zélande a longtemps hésité à critiquer la Chine, son principal partenaire commercial.

Mais Mahuta a pris la semaine dernière le pas de rejoindre l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis pour condamner la Chine pour avoir imposé de nouvelles règles pour disqualifier les législateurs à Hong Kong.

La Chine a réagi avec colère.

«Faites attention de ne pas vous faire piquer dans les yeux», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian en réponse, faisant référence à l’alliance militaire «Five Eyes» entre les cinq pays.

Mahuta a déclaré qu’elle avait parlé avec Ardern avant de décider de signer la déclaration et a estimé que c’était une progression naturelle de «monter le cadran» et de se joindre à d’autres pays. Elle a dit qu’elle pense que la relation avec la Chine est suffisamment mûre pour résister à de tels désaccords.

Néanmoins, il sera difficile pour Mahuta de trouver le bon équilibre pour atteindre une Chine de plus en plus affirmée et des États-Unis combatifs. le coronavirus l’empêche de s’y rendre en personne.

L’histoire continue

«Cela pourrait être la période de la diplomatie Zoom», dit-elle.

Les gens du monde entier ont été curieux de connaître le moko kauae de Mahuta, ou tatouage facial sacré, qu’elle a obtenu il y a quatre ans pour célébrer son héritage, ses ancêtres et son lien avec Papatuanuku, ou la Terre Mère.

«La question la plus courante est: est-ce que ça fait mal?» elle rit.

La réponse? Pas vraiment, parce que son esprit est allé dans un autre endroit.

Elle a dit que porter le moko la rend plus consciente «de la façon dont vous voulez être en tant que personne, comment vous traitez les autres. Alors c’est presque comme une boussole.

Il y a trente ans, avant le renouveau de la culture maorie en Nouvelle-Zélande, les tatouages ​​faciaux avaient tendance à être associés aux membres de gangs. Mahuta a déclaré qu’elle trouvait encore des réactions négatives à la sienne dans certaines parties du pays, mais que de nos jours, la plupart des gens le reconnaissent comme une affirmation de la culture.

Mahuta est la fille de feu Sir Robert Mahuta, un personnage clé de la tribu Tainui qui a aidé à régler une réclamation financière révolutionnaire avec le gouvernement pour des terres qui ont été prises pendant la colonisation.

Mahuta a dit que son père était son mentor et un chef de mission difficile. Mais ce sont les étudiants qu’elle a rencontrés en tant que tutrice d’université qui l’ont convaincue de se lancer en politique, pas son père.

«Je pense que s’il avait sa manière, je ne serais pas en politique, je serais dans la tribu», dit-elle.

Lara Greaves, chargée de cours en politique à l’Université d’Auckland, a déclaré que Mahuta était bien préparée pour son rôle car elle avait passé toute sa vie à s’imprégner d’une diplomatie culturelle de haut niveau dans la société maorie.

«Je pense que c’est un geste vraiment positif», a déclaré Greaves.

Elle a déclaré que la surprise de la nomination de Mahuta – y compris la sienne – reflétait probablement la domination que les hommes ont toujours au niveau international dans les affaires étrangères.

Mahuta a dit qu’elle aimerait voir plus de femmes impliquées.

«Je fais partie d’un très petit groupe de femmes qui ont maintenant tendu la main et lié les bras pour dire, eh bien, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble», a-t-elle déclaré.

Dans son bureau, Mahuta souligne divers artefacts qui ont un sens pour elle – les paniers de connaissances du Pacifique, les photos du Premier ministre qui a invité son ancêtre au Parlement. Et puis elle arrive au village Silvanian Families dans le coin.

“J’ai une fille de 7 ans qui a fait partie de ce bureau le sien”, a déclaré Mahuta. “Une des choses que j’ai apprises lorsque je suis au Parlement est de le rendre familial.”