Mahua Moitra risque d’être expulsée du bungalow gouvernemental, la direction des domaines envoie une équipe pour expulser l’ancien député du TMC | Nouvelles de l’Inde

Avis d’expulsion collé sur le bungalow du député expulsé du TMC Mahua Moitra à Delhi, procédure en cours

NEW DELHI: Mahua Moitra L’avocat de TMC a affirmé vendredi que l’ancienne députée du TMC n’avait pas été expulsée mais avait quitté par elle-même les logements gouvernementaux à Delhi.“La maison numéro 9B sur Telegraph Lane occupée par Mahua Moitra a été libérée à 10 heures ce matin avant l’arrivée des autorités. Aucune expulsion n’a eu lieu”, Moitra » a déclaré vendredi l’avocat de Shadan Farasat aux journalistes.Le contrôle de la résidence a désormais été transféré aux fonctionnaires de la Direction des successions (DoE), a ajouté Farasat.

Jeudi, la tentative de Moitra d’obtenir un sursis auprès de la Haute Cour de Delhi a échoué, le tribunal ayant refusé de suspendre l’avis du DoE et lui a ordonné de quitter le bungalow appartenant à l’État.

Le juge Girish Kathpalia a souligné l’absence de toute réglementation particulière présentée au tribunal concernant l’expulsion des députés des logements appartenant à l’État après la fin de leur mandat de législateurs.

Le tribunal, dans son verdict, a déclaré : « Pour conclure, compte tenu de l’actualité de la question de l’expulsion du pétitionnaire (Moitra) devant la Cour suprême et de la question de la prolongation du délai pour quitter les locaux gouvernementaux étant inextricablement liée à cela, couplé au fait qu’à ce jour le requérant n’a aucun droit, ce tribunal n’est pas enclin à invoquer sa compétence en vertu de l’article 226 de la Constitution indienne à ce stade pour restreindre l’application de l’ordre d’expulsion contesté. En conséquence, la demande est rejetée.

Le tribunal a précisé que le droit de Moitra à un logement public dépendait de son rôle de députée, rôle qui a pris fin avec son expulsion, une décision qui n’a pas été interrompue par la Cour suprême malgré son appel. Par conséquent, elle n’a actuellement aucun droit de continuer à résider dans le bungalow.

Le tribunal a précisé : « … en conséquence, en vertu de l’article 226 de la Constitution, elle ne peut pas bénéficier de la protection demandée. L’attribution d’un logement gouvernemental à la pétitionnaire coïncide avec son statut, qui a pris fin lors de son expulsion. Aucune règle spécifique n’a été portée devant ce tribunal qui traiterait de l’expulsion des députés des locaux du gouvernement après qu’ils ont cessé d’en être membres.

Le tribunal a pris note de son appel du 5 janvier aux autorités, soulignant sa circonscription comme Krishnanagar au Bengale occidental, et a fait remarquer que son argument en faveur de la campagne perd de son poids car elle devrait être menée là-bas et non à Delhi.

En outre, le tribunal a mentionné qu’autoriser une prolongation pour de telles raisons serait contraire à l’objectif principal de la loi – la loi sur les locaux publics (expulsion des occupants non autorisés).

La Haute Cour a fait remarquer : « Rien n’empêchait la requérante de demander une prolongation du délai pour quitter les locaux gouvernementaux en s’adressant à la Cour suprême, où le litige fondamental concernant son expulsion est en attente d’examen. »

Moitra, évincé du Lok sabha le 8 décembre de l’année précédente, avait initialement pour instruction de quitter les lieux avant le 7 janvier suite à l’annulation de son lotissement.

Elle a été accusée de « conduite contraire à l’éthique » et a été expulsée de la Chambre pour avoir prétendument reçu des cadeaux et autres avantages de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani en échange de questions visant son concurrent Gautam Adani.

(Avec la contribution des agences)